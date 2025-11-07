Policie ČR: Časopis Národní protidrogové centrály je v databázi vědeckých periodik

Tento krok představuje zásadní posun v dalším rozvoji periodika a současně zvyšuje prestiž Národní protidrogové centrály jakožto vydavatele. CEEOL je specializovaná digitální knihovna a poskytovatel akademických e-časopisů, e-knih a „grey literature“ v široké oblasti vědních oborů, s regionálním zaměřením na střední, východní a jihovýchodní Evropu. Zařazení do této databáze umožní systematickou distribuci vybraného obsahu do sítí akademických knihoven a vyhledávacích služeb.
Co znamená tato událost pro časopis?
Pro časopis to s ohledem na jeho jedinečnou tematickou skladbu a odborné zaměření na problematiku návykových látek, forenzních aspektů a bezpečnostně-právních souvislostí v Česku i v zahraničí znamená nové možnosti profesního růstu a mezinárodní viditelnosti.
Co to znamená pro autory?
Pro autory to znamená zejména lepší dohledatelnost článků, a to díky integraci metadat a plných textů do vyhledávacích internetových a „discovery“ knihovních systémů (např. Google Scholar, ProQuest Serial Solutions, EBSCO Discovery Service, OCLC). Dále dojde k rozšíření dosahu do akademických knihoven a k předplatitelům, kteří si službu platí, včetně možnosti individuálního přístupu pro uživatele, kteří nejsou členy žádné univerzity, akademické instituce ani knihovny (neafiliovaní uživatelé).
Volné zpřístupnění (open access) znamená také zvýšení dostupnosti textů, větší dopad na čtenáře publikací a v neposlední řadě i vyšší citovanost a prestiž autorů a jejich institucí. Další výhodou je usnadnění mezioborové spolupráce se zájmovými institucemi v regionu a zvýšení zájmu o zasílání příspěvků, závěrečných vysokoškolských prací či projektů zde publikovaných.
Zařazení do CEEOL zvýší počet čtenářů i prestiž a zároveň zajistí lepší technické zázemí pro uchování a dostupnost obsahu.
autor: Tisková zpráva