Policie ČR: Cizinci podváděli s oddacími listy

Jihomoravští cizinečtí policisté si povšimli při běžné činnosti nestandardního oddacího listu, kterým se prokázal muž původem z východní Evropy. Během rozkrývání této trestné činnosti zjistili, že nejde o ojedinělou záležitost. Celkem máme zadokumentováno 36 případů, ale trestná činnost bude pravděpodobně ještě rozsáhlejší. Listiny se vyráběly a distribuovaly přímo v ČR, za jeden oddací list si pachatelé účtovali v průměru tisíc euro.
Koncem března policisté s kriminalisty zadrželi tři osoby v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Zajištěna byla také hotovost 29 tisíc euro. Případ řešíme jako padělání a pozměnění veřejné listiny a napomáhání k pobytu na území republiky. Konkrétní trestní sazby se budou odvíjet podle rozsahu trestné činnosti a organizovanosti podezřelých.
