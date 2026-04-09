Policie ČR: Cizinci podváděli s oddacími listy

09.04.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Falešné dokumenty měly zajišťovat pobyt na našem území.

Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Jihomoravští cizinečtí policisté si povšimli při běžné činnosti nestandardního oddacího listu, kterým se prokázal muž původem z východní Evropy. Během rozkrývání této trestné činnosti zjistili, že nejde o ojedinělou záležitost. Celkem máme zadokumentováno 36 případů, ale trestná činnost bude pravděpodobně ještě rozsáhlejší. Listiny se vyráběly a distribuovaly přímo v ČR, za jeden oddací list si pachatelé účtovali v průměru tisíc euro.

Koncem března policisté s kriminalisty zadrželi tři osoby v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Zajištěna byla také hotovost 29 tisíc euro. Případ řešíme jako padělání a pozměnění veřejné listiny a napomáhání k pobytu na území republiky. Konkrétní trestní sazby se budou odvíjet podle rozsahu trestné činnosti a organizovanosti podezřelých.

Psali jsme:

Policie ČR: Taktické cvičení v areálu společnosti DEZA
Policie ČR posiluje opatření i dohled na silnicích
Policie ČR: Policisté zachraňují životy díky AED už deset let
Policie ČR: Hromadné darování krve policistů přivedlo desítky nových dárců

Článek obsahuje štítky

podvod , Policie ČR , TZ , doklady

Nelegální migrace

