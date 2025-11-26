Schillerová (ANO): Váš schodek není žádných 286 miliard, ale 381 miliard

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji panu předsedovi klubu SPD, že mi dal přednost, abych náhodou nevychladla. Tak.
Bylo toho řečeno mnoho, bylo toho řečeno spoustu, ale fakta - fakta, vážení členové vlády v demisi, prostřednictvím pana předsedajícího, fakta nám nějak kulhají. Ta nám nějak chybí. Já jsem si dělala poznámky a budu postupně reagovat na ty věci, na které reagovat nějakým způsobem lze, protože na některé skutečně reagovat nelze.
Víte, jaký byl rozdíl mezi rozpočtem, který jsme předložili v roce 2021, naše tehdy dosluhující vláda, na rok 2022 a rozpočtem vaší dosluhující vlády na rok 2026? No, zásadní, pane premiére! Zásadní. My jsme předložili rozpočet reálný. Ano, byl tam schodek 376,6 miliardy. Byl to ještě poslední nebo respektive skoro poslední covidový rok. Poslední, protože pak už covid v podstatě nebyl, zaplaťpánbůh. A byl reálný. Bylo v něm všechno, co v něm mělo být. Byl řádně vyjednaný, protože my jsme vyjednávali o rozpočtu. Náš ministr financí, nebo to jsem byla já, nestrkala jsem hlavu do písku, neschovávala jsem se před kolegy. Vedla jsem s nimi tvrdé debaty a vyjednávala.
Netvrdila jsem jako váš ministr financí v demisi, že jsou to jenom PR akce a že vlastně rozhoduje vláda. Na co jsme z toho teda měli, toho ministra financí? (Na co jsme ho teda měli, toho ministra financí?) Když rozhodovala vláda, když on nevyjednával, když potom tam se nějakým způsobem handlovalo. Ne! Pokud začne vládnout naše vláda, tak se vrátíme ke klasickému transparentnímu rozpočtování a vrátíme se i k vyjednávání a k informování veřejnosti.
Jenomže nejdřív si musíme říct, jak na tom jsme. A vážený pane premiére, ten váš schodek není žádných 286 miliard, ten váš schodek je 381 miliard! Takže vy po čtyřech letech bezprecedentního zvyšování daní napříč celou společností, kdy jste prostě škrtili, sebrali důchodcům mimořádnou valorizaci, kdy jste prostě udělali naprosto nevratné kroky, které zaškrtily ekonomický růst, tak nám vlastně předáváte zemi s vyšším schodkem, než jsme vám ji dali v covidovém roce 2021 na rok 2022. To je ta celá pravda! A vaše kondice hospodářská, to zadlužení, no, já vám mohu říct, pane premiére... 1,2 bilionu, o kolik (tolik?) vzrostl dluh za čtyři roky vaší vlády. No tak to rozhodně nepřekonáme, to teda určitě ne. To se totiž nikomu nepodařilo. My jsme měli osm let Ministerstvo financí a nikdy se nám to nepodařilo, a to jsme bojovali s covidem, s bezprecedentním covidem, na který se samozřejmě nikdo nemohl připravit. Ale dělali jsme to nejlepší, co jsme mohli, nechci se k tomu vracet.
Chci připomenout, pane premiére, nejvíc budu reagovat na vás, vy jste tam nejvíc mluvil k tomu rozpočtu. To je váš rozpočet! To není rozpočet Aleny Schillerové, ani Andreje Babiše, ani naší budoucí koaliční vlády, která ještě není. Tady nemáme teď jinou vládu než vládu v demisi Petra Fialy. Takže my nemůžeme ani jinak postupovat. Prosím, nemanipulujte posluchače. Buď neznáte jednací řád, a tomu nevěřím, protože jste, pokud si vzpomínám dobře, čtyři roky byl místopředsedou Sněmovny, takže ho musíte znát a já vás nebudu podezírat, že ho neznáte, proto vás musím podezírat z toho, že manipulujete. Vy dobře víte, že je jednak procesní stránka, a ta prostě musí být naplněna tím, že ten rozpočet pošlete znovu, jinak se nerozběhne legislativní proces, jinak nemůže zasednout rozpočtový výbor, nastavit harmonogram a tak dále. A pak je věcná stránka, obsahová, a té jsme se věnovali na tom minulém rozpočtovém výboru. A museli jsme se mu věnovat přes všechny výhrady vašeho dosluhujícího ministra financí, který říkal: to se přece nikdy před prvním čtením neřešilo, proč se má jít do kapitol... No protože kdybychom jinak do těch kapitol nešli, tak bychom nezjistili ten rozsah. Rozsah těch děr, těch podhodnocených výdajů a tak dále. Ale já se k tomu dostanu podrobněji.
Vy říkáte úředníci, že jsme se tady odvolávali na úředníky, že úředníci prostě a tak dále si taky říkají, a že prostě oni to nějakým způsobem nadhodnocují. Ne! Já se opírám i o výroky vašich ministrů, pane premiére. Pan ministr Kupka přiznal, dokonce jste to schválili, že je tam díra 37,2 miliardy v rozpočtu SFDI. Poprvé v novodobé historii. Poprvé. Vyhnul jste se z toho. Pro nás byla novinka, že je tam dalších osm a že jsou tam další tři. Osm na kofinancování a tři na slevy na jízdné a tak dále. Říkala jsem to už ve svém projevu, nebudu se opakovat. To byla novinka!
Kofinancování zemědělství, potvrdil to váš ministr zemědělství v demisi. Veřejně. Já čerpám z veřejných zdrojů. Takže oni nepopřeli vlastně to, co řekli úředníci tady na půdě rozpočtového výboru. Školství - četl jste kapitolní sešit? Nebo váš ministr školství v demisi? Tam to přímo napsali! Přímo napsali, kde je problém, kde tam chybí peníze. A ještě bych vám ráda připomněla, že jste nedořešili ani chybějící peníze v roce 2025, ale nechci tu debatu komplikovat. Možná na to přijde řeč, až bude rozprava ke státnímu rozpočtu. Takže já cituju vaše ministry vaší vlády.
No a to MPSV... No, tu tabulku jste evidentně viděl poprvé, kterou zpracoval vrchní ředitel Klik, pane ministře v demisi, ministře práce a sociálních věcí. On tam měl i čísla za rok 2025 chybějící, ty jste nepopřel. Řekl jste ale: pět miliard už mám, ještě sedm hledám. No a pak tam měl maximalistickou a minimalistickou verzi. Vy jste si vybral ty důchody. Ano, je pravda, že důchody se odhadují špatně - nevíte, kdo se rozhodne, kdo půjde do předčasného a tak dále. Že ten odhad... Ale ti úředníci to umí dělat. Vy můžete akorát tvrdit, že je to složité, ale oni to umí dělat, dělají to každý rok znovu a znovu. A já vám říkám jako bývalá ministryně financí, že díra 6,6 je teda na pováženou. Dobře, ale pak jsem vám jmenovala položky, vy jste o nich pomlčel, které jsou jasné - příspěvek na péči, mluvila jsem o nemocenské a tak dále, o podpoře v nezaměstnanosti.
Je tady maximalistická a minimalistická verze a vy sám jste České televizi řekl, po tom pořadu Otázky Václava Moravce, že to nebude tolik, že to bude 10 až 14. Co to je? Jakých 10 až 14? Nás samozřejmě a já použiju slogan, oblíbený slogan vašeho ministra financí v demisi, který často říkal: budoucnost nás rozsoudí. Tak já vám řeknu, co nás rozsoudí! A vy tu budete sedět, já tu budu sedět taky a já přijdu sem a já to tady na ten mikrofon řeknu - rozsoudí nás Státní závěrečný účet za rok 2026! A pak si řekneme, kdo měl pravdu. Ale to nám teď nepomůže, teď jde o tuto zem.
Poslouchala jsem včera v České televizi ekonomického redaktora, určitě nebudete podezírat z nějakého nadržování hnutí ANO, který si to spočítal sám. A vzal vaše číslo, pane ministře práce sociálních věcí v demisi, vzal vaše, vy jste řekl 10 až 14, tak on byl k vám milosrdný a vzal jenom 10 a zbytek si dopočítal. A je na díře, nebo teda, promiňte, na chybějící částce v deficitu 72 miliard. A znovu opakuji, my dva, když jsem si to porovnala, se lišíme s tím redaktorem pouze v tom MFSV (MPSV?), kdy on vzal vaše čísla, řekl si - jste ministr, řekl jste 10 až 14, tak tam dám 10 a má 72. No, to je přece strašné! Vy nás tady budete mentorovat? Vy nás tady budete poučovat? Vy budete tvrdit, že to chceme na své předvolební dárky? Ne a hned vám přečtu to usnesení rozpočtového výboru bod po bodu. My to potřebujeme, tato země to potřebuje, aby prostě konečně ten rozpočtový váš Armagedon dala do pořádku. Na to je to potřeba.
Pojďme se podívat na to usnesení. On ho pak bude načítat ctěný kolega, pan předseda rozpočtového výboru, pan poslanec Pikora, ale já se ho budu držet věcně. Co my vlastně navrhujeme, naše koalice, a co jsme si odhlasovali na rozpočtovém výboru, a předpokládám, že ho takto odhlasujeme i dneska na konci tohoto jednacího dne k tomuto bodu. "Doporučuje vládě následující změny: upravit návrh příjmů státního rozpočtu v souladu s listopadovou makroekonomickou predikcí Ministerstva financí."
Tak, výbor pro rozpočtové prognózy neřekl, že vaše dodatečně nalezené příjmy (Poslankyně ukazuje uvozovky.) v září při projednávání rozpočtu... Pro ty, kteří se neorientují v rozpočtovém procesu jenom podotýkám, že v srpnu vždycky udělá Ministerstvo financí makroekonomickou predikci a podle té predikce se potom sestavuje rozpočet. No a ejhle, nebylo to poprvé za vlády Petra Fialy. V září spadly zázračně do klína vládě příjmy; ty příjmy byly částečně evropské - mám pochybnost, ale nebudu do toho rýt - částečně se měly týkat zákona o zaměstnanosti a takzvaného jednotného měsíčního hlášení.
Ten zákon o zaměstnanosti, vážené kolegyně a kolegové, byl už zhruba rok účinný, možná necelý, jednotné měsíční hlášení ne. Když se podíváte do střev toho zákona, když se projednával, tak tam nebyly žádné předpokládané příjmy, takže to bylo vyfabulované. Jednotné měsíční hlášení, pro které jsme hlasovali, notabene i hnutí ANO, protože je to dobrý krok, nicméně ta legislativa je jenom začátek, teď přijdou ty náklady iT. Zeptejte se komory daňových poradců, pane ministře v demisi práce sociálních věcí. Nemáte ani formulář, nemáte nic. Teď to teprve bude stát peníze a najednou vy, zázračně, vám tam spadne 14 miliard, které to má přinést. Tak ten výbor pro rozpočtové prognózy vám samozřejmě neverrifikoval tyto příjmy, nicméně, protože v listopadu byla nová makroekonomická predkce Ministerstva financí, podle které bude příští rok vyšší růst a budou vyšší příjmy zhruba odhadem 20 miliard navíc, tak to vlastně tady tuto díru zalátá tak, abychom věděli, o co jde a my říkáme, dejte to do souladu s listopadovou makroekonomickou predikcí, tečka. Co je na tom nepochopitelného? Všechno jste připravovali vy.
Další bod. Upravit navržené výdaje kapitol a státních fondů tak, aby výdaje určené pro Ministerstvo dopravy obsahovaly dotaci pro Státní fond dopravní infrastruktury v takové výši, která bude v souladu s návrhem rozpočtu tohoto fondu. Je na tom něco nepochopitelného? Jsou to naše předvolební dárky nebo je to vaše díra ve Státním fondu dopravní infrastruktury, kterou jste si drze schválili v rozporu s návrhem zákona o státním rozpočtu. Jaký dárek tam vidíte předvolební? Ne, váš nesoulad. Dejte to do souladu tak, jak to dala každá vláda před vámi, vy jste byli první.
Další bod. Prověřit ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou navržené objemy jednotlivých sociálních mandatorních výdajů v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí, na základě tohoto posouzení upravit výši těchto výdajů v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. To je fér, ne? Tak teda, kdo má pravdu? Váš ministr v demisi, který říká 10 až 14, nebo vysoký státní úředník, který má v gesci tuto kapitolu a říká 31,6 v minimalistické verzi. A Národní rozpočtová rada je tam proto, protože její předseda skutečně byl na tom rozpočtovém výboru, na rozdíl od vás dvou pánové ministři v demisi, a já slyšela, co řekl. On řekl, že porovnávali ty největší položky, například důchody, a tam nezjistili rozdíl. Neřekl, že to posoudí, dokonce řekl, že aparát nemá tak velký aparát, aby to byl schopen, na rozdíl od tisícihlavého ministerstva, připravit, takže proto Národní rozpočtová rada, aby to posoudila, verifikovala a skutečně se řeklo, kde je ta pravda. Jestli ji má ministr, který se hlásí k 10 a 14 miliardám, nebo ji má vysoký státní úředník pro rozpočet, který říká v minimalistické verzi 31,6. A na to dohlédne Národní rozpočtová rada. Jaké dárečky? Vidíte tam nějaké dárečky? Žádné dárečky, vaše špatně odvedená práce.
Další bod. Upravit výdaje určené na národní spolufinancování v rámci strategického plánu společné zemědělské politiky Rozvoj venkova 2023+ v kapitole Ministerstva zemědělství tak, aby nebylo ohroženo plynulé čerpání tohoto programu v roce 2026. To tam řekl vysoký státní úředník, tam byla debata, váš ministr zemědělství v demisi to veřejně potvrdil. Ano, chybí tam ty peníze, tak to dejte do pořádku, zase žádné dárečky. Dejte to do pořádku tak, jak to má být v pořádku podle zákona. Vaši ministři pane premiére o tom mluví, takže já se teď budu opírat o vaše ministry v demisi.
Pak tady máme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, o tom jsem už mluvila, zase. Dejte to do souladu s vaším kapitolním sešitem. Každé ministerstvo vydává kapitolní sešit, ten má být výsledkem nějakého vyjednávání. Z toho jsme čerpali, dívám se na svého ctěného kolegu Roberta Plagu, který určitě vystoupí, až bude rozprava. Z toho jsme čerpali. Tam je to přímo černé na bílém napsané, můžete si to pane premiére přečíst. Co tam chybí a na co.
Pak říkáme. Udělejte škrty. Vy jste ta vláda rozpočtové odpovědnosti, jak jste si říkali celou dobu, tak udělejte škrty, hledejte tam úspory. Znovu připomínám, že provozní výdaje bez platů mezi lety 2021 a 2025 vám vyrostly o 50 miliard, tak tam najděte úspory a vraťte ten rozpočet, protože jinou vládu než tu vaši zatím, bohužel, nemáme. Vraťte ho ve stavu, který odpovídá těmto věcem. Tam není ani jeden předvolební dáreček. To jsou všechno vaše jasně tam nedotažené, neprovedené, zamlčené, nadhodnocené, podhodnocené a tak dále, vyberte si, co chcete. Rozhodně to není rozpočet tak, jak by rozpočet podle zákona měl vypadat a měl odrážet realitu, o to jde. A když už jste se tady chlubil pane premiére, tím, že nevzrostla daňová, nebo respektive se snížila daňová kvóta, tak se podívejte na materiál, který vydává každý rok Ministerstvo financí. Jmenuje se Rozpočet v kostce, tam máte grafy, tam se to dočtete, že vám dali do podkladů špatná čísla. A ta vaše konsolidace, doporučuji podívat se na makroekonomickou predikci České národní banky, která to tam vyčísluje v nominálních číslech. Po rekordním zvýšení daní všem napříč touto společností jste dosáhli nominální konsolidaci 17,2 miliardy. Takže tohle jsou jasná tvrdá čísla. Doufám, že jsem na něco nezapomněla. Pokud ano, tak se bezesporu časem přihlásím nebo v rozpravě. Chci říct, že když jste tady přednášel pane premiére všechny ty úspěchy, ekonomické úspěchy, čeho všeho jste dosáhli, tak nechápu, že to občané nepochopili a že jste utrpěli tak drtivou porážku ve volbách, zaplaťpánbu. Děkuji vám (potlesk zleva).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
