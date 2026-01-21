Policie ČR: Další speciální kontroly

21.01.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Středočeští policisté se ve třech dnech od 15. do 17. ledna v rámci speciální kontroly zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté, ale také řidiči koloběžek a motocyklisté.

Policie ČR: Další speciální kontroly
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Kontroly zaměřili do míst, kde lze předpokládat jejich zvýšený pohyb. Jejich pozornosti neunikli ani další účastníci silničního provozu a zákonem stanovené povinnosti jako věnování se řízení a dodržování stanovené rychlosti. Neopomenuli kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděli kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Dopravní policisté během akce zkontrolovali 1041 motorových vozidel a několik desítek chodců a cyklistů. Ve148 případech zjistili porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Většinu vyřešili na místě pokutou v příkazním řízení, několik jednání odevzdali po zpracování k vyřešení příslušnému správnímu orgánu.

Během řízení motorového vozidla používali hovorová zařízení 3 řidiči. Nejvyšší povolenou rychlost jich překročilo 11. Špatný technický stav vozidla mělo 61 řidičů, dalších 13 dostalo pokutu za špatný způsob jízdy. Bezpečnostní pásy nepoužilo 6 pasažérů. Velmi negativním zjištěním bylo, že 2 z kontrolovaných řidičů řídili pod vlivem alkoholu. Z požití jiných návykových látek je podezřelých  další 6.

Policisté dálničních oddělení v uvedených dnech věnovali zvýšenou pozornost řidičům a věnování se řízení vozidla a zákazu držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy. Samozřejmě i oni dohlíželi i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.

Dálniční policisté při akci zkontrolovali 413 motorových vozidel. Zákon porušilo 84 řidičů, většině opět uložili  pokutu na místě v příkazním řízení, 5 porušení oznámili příslušnému správnímu úřadu k potrestání řidiče. Nejčastějším přestupkem, ve 17 případech, byla rychlá jízda. Hned druhým nejčastějším, v 16 případech, špatný technický stav, následovalo, v 9 případech, držení záznamového zařízení. Za předjíždění dostalo pokutu 7 šoféřů.

Používání reflexních prvků je velmi důležité, neboť velmi často dopravní policisté při dopravní nehodě slýchávají větu, že řidič chodce neviděl nebo ho viděl až na poslední chvíli. O zavinění nehody (rychlost vozidla, pohyb chodce....) nemá cenu diskutovat, ale stále zůstává otázka následků. Při nehodě vozidla s chodcem bývají pro chodce následky bohužel velmi často tragické.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a právě i doplňky z fluoresenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.

Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.

Hlavním cílem těchto dopravně bezpečnostních opatření  je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu. 

Psali jsme:

Leyenová v Davosu: Staré pořádky? Už ne. Je čas na novou Evropu
Bouře ve Štrasburku: Nerudová se posmívá, pak ale ukázal záběry Dostál
Další dezinformace je pravdou. Vávra nad verdiktem k blokaci webů
Je Česká republika připravená na digitální ekonomiku? Nebo ztrácíme něco lidského?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Policie ČR , TZ

Ing. Jan Schiller byl položen dotaz

Pomoc Ukrajině

Jste pro pomoc Ukrajině, to i já. Jak se ale díváte na pomoc ukrajinským uprchlíkům zde? Podle mě mají mnohem víc výhod než občané ČR, kteří potřebují pomoc od státu. Ano, ti sice nejsou uprchlíci, ale měli by proto na tom být hůř

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ranní návyky podporující přibírání na vázeRanní návyky podporující přibírání na váze Pro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě surovinyPro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě suroviny

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Další speciální kontroly

10:34 Policie ČR: Další speciální kontroly

Středočeští policisté se ve třech dnech od 15. do 17. ledna v rámci speciální kontroly zaměřili na n…