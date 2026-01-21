Policie ČR: Další speciální kontroly

Kontroly zaměřili do míst, kde lze předpokládat jejich zvýšený pohyb. Jejich pozornosti neunikli ani další účastníci silničního provozu a zákonem stanovené povinnosti jako věnování se řízení a dodržování stanovené rychlosti. Neopomenuli kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděli kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.
Dopravní policisté během akce zkontrolovali 1041 motorových vozidel a několik desítek chodců a cyklistů. Ve148 případech zjistili porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Většinu vyřešili na místě pokutou v příkazním řízení, několik jednání odevzdali po zpracování k vyřešení příslušnému správnímu orgánu.
Během řízení motorového vozidla používali hovorová zařízení 3 řidiči. Nejvyšší povolenou rychlost jich překročilo 11. Špatný technický stav vozidla mělo 61 řidičů, dalších 13 dostalo pokutu za špatný způsob jízdy. Bezpečnostní pásy nepoužilo 6 pasažérů. Velmi negativním zjištěním bylo, že 2 z kontrolovaných řidičů řídili pod vlivem alkoholu. Z požití jiných návykových látek je podezřelých další 6.
Policisté dálničních oddělení v uvedených dnech věnovali zvýšenou pozornost řidičům a věnování se řízení vozidla a zákazu držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy. Samozřejmě i oni dohlíželi i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.
Dálniční policisté při akci zkontrolovali 413 motorových vozidel. Zákon porušilo 84 řidičů, většině opět uložili pokutu na místě v příkazním řízení, 5 porušení oznámili příslušnému správnímu úřadu k potrestání řidiče. Nejčastějším přestupkem, ve 17 případech, byla rychlá jízda. Hned druhým nejčastějším, v 16 případech, špatný technický stav, následovalo, v 9 případech, držení záznamového zařízení. Za předjíždění dostalo pokutu 7 šoféřů.
Používání reflexních prvků je velmi důležité, neboť velmi často dopravní policisté při dopravní nehodě slýchávají větu, že řidič chodce neviděl nebo ho viděl až na poslední chvíli. O zavinění nehody (rychlost vozidla, pohyb chodce....) nemá cenu diskutovat, ale stále zůstává otázka následků. Při nehodě vozidla s chodcem bývají pro chodce následky bohužel velmi často tragické.
Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a právě i doplňky z fluoresenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.
Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.
Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.
Hlavním cílem těchto dopravně bezpečnostních opatření je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu.
