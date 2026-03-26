Policie ČR: Hromadné darování krve policistů přivedlo desítky nových dárců

26.03.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Při dvou hromadných odběrech krve přibyly desítky nových dárců, čtyři odvážlivci udělali krok navíc a zapsali se do registru dárců kostní dřeně.

Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Jihomoravští policisté a občanští zaměstnanci v březnu 2026 opět dokázali, že pomáhat lze i mimo službu. Pátek třináctého má pověst smolného dne. V břeclavské nemocnici to 13. března 2026 vypadalo přesně naopak. Na hematologicko-transfuzní oddělení dorazilo sedmadvacet policistů, kteří se rozhodli darovat krev. Pro čtyři z nich to byla první zkušenost tohoto druhu. Společná účast kolegů pomáhá překonat počáteční obavy a motivuje k darování krve. Jeden z dárců si toho dne odnesl bronzovou medaili profesora Jánského za deset odběrů, jedna dárkyně dosáhla svého dvacátého odběru a stříbrná medaile profesora Jánského ji už čeká.

O pár dní později, 24. března, se na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno sešlo rovnou devadesát dárců. Akce proběhla ve spolupráci s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy v Brně a zúčastnili se jí policisté i občanští zaměstnanci. Třiasedmdesát z nich darovalo krev úplně poprvé.

Paní primářka MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA to vyjádřila jednoduše, že přišli „s cílem darovat krev a pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba" a jejich zásluhou se podařilo „podpořit stabilní zásoby této nenahraditelné tekutiny, která každý den zachraňuje lidské životy". Čtyři účastníci udělali ještě jeden krok a zapsali se do Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Tyto akce jsou součástí dlouhodobé iniciativy „Daruj krev s Policií ČR a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky", díky níž se z jednotlivých odběrů stává trvalá tradice. Důkazem jsou i výsledky slavnostního oceňování, které se konalo 6. března 2026 na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje. Mnozí policisté a občanští zaměstnanci darují krev pravidelně celá desetiletí a ocenění, která si toho dne převzali, to jen potvrzují.

Dárcům, kteří dosáhli čtyřiceti, osmdesáti i sto dvaceti odběrů, osobně předal ocenění ředitel krajského ředitelství policie brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA. Akce se zúčastnila také primářka Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA, která oceněným dárcům poděkovala za jejich dlouhodobou ochotu pomáhat a za jejich lidskost. „Každý odběr totiž znamená šanci na záchranu lidského života," dodala.

Pro jihomoravské policisty není darování krve o hrdinství ani uznání. Je to přirozený způsob, jak pomoci těm, kteří pomoc potřebují nejvíce. A není to výsada žádné profese, darovat krev může každý zdravý člověk. Nikdy nevíme, kdy ji budeme potřebovat my sami nebo někdo z našich blízkých. A ten pocit, že jste někomu možná zachránili život, stojí rozhodně za to.

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

