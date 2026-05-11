Do Brna s landsmanšaftem přijede bavorský premiér. Pak jej přijme Pavel

11.05.2026 20:44 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bavorský premiér Markus Söder navzdory kritice z české politické scény potvrdil, že přijede do Brna na sjezd sudetských Němců. Svou účast označil za „vyjádření podpory sudetským Němcům“ a poté má zamířit za prezidentem Petrem Pavlem na Pražský hrad.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bavorský premiér Markus Söder

Bavorský premiér svou cestu do Brna potvrdil po jednání předsednictva Křesťansko-sociální unie v Mnichově. Zdůraznil, že svou účast chápe jako symbolický krok vůči sudetským Němcům.

„Chci to tu ještě jednou jasně říci, po některých debatách v Česku. Samozřejmě pojedu na Sudetoněmecký sjezd do Brna. Je to vyjádření podpory sudetským Němcům,“ uvedl Söder.

Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců. Ti jsou v Bavorsku od roku 1954 považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska.

Z Brna na Pražský hrad

Söderova návštěva Česka se nebude týkat pouze sjezdu. Z Brna má následně zamířit do Prahy, kde ho na Pražský hrad pozval prezident Petr Pavel. „Dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla. A týž den ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě,“ řekl bavorský premiér.

Setkání s českým prezidentem označil za pozitivní signál pro vztahy mezi oběma zeměmi. „Velmi mě to potěšilo, protože to je myslím velmi dobrý signál smíření,“ dodal Söder.

Babiš: Místo smíření se otevírají staré rány

Proti pořádání sjezdu sudetských Němců v Brně se staví premiér Andrej Babiš. Podle něj akce nepřispívá ke smíření, ale naopak může znovu otevírat historická traumata. „Platí to, co jsem už řekl. Není to dobrý nápad a výsledek bude přesně opačný, než od toho očekávají němečtí politici. Místo smíření se budou otevírat staré rány, lidi se zase budou hádat a bude je to rozdělovat. To vidíme už teď,“ sdělil Babiš.

Jeho vládní koalice chce ve Sněmovně prosadit usnesení, které by s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasilo. Dolní komora by podle návrhu měla organizátory vyzvat, aby od akce upustili.

Sudetoněmecký sjezd se má konat od 22. do 25. května v Brně jako součást festivalu Meeting Brno. Návrh usnesení se bude ve Sněmovně znovu projednávat ve čtvrtek poté, co bylo jednání přerušeno. Organizátoři už ale dali najevo, že sjezd se uskuteční bez ohledu na to, jak poslanci nakonec rozhodnou.

