Premiér Babiš: Není to žádná trafika

Vláda Andreje Babiše na zasedání v pondělí 11. května 2026 schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků České republiky vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při Ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.
Nový vládní zmocněnec pro plnění závazků České republiky vůči NATO Jakub Landovský má za úkol zejména zabezpečovat koordinaci mezi ústředními správními úřady, spolupráci s relevantními institucemi České republiky a strukturami NATO a podporu plnění závazků České republiky v oblasti obrany, bezpečnosti, odolnosti a souvisejících výdajů. „Není to žádná trafika. Pan Landovský bude dál pracovat na Ministerstvu obrany. Dnes ráno jsme se sešli i společně s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.
Vláda změnila usnesení vlády z 9. dubna 2025, které se týká vyhodnocování plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou. Místo původního termínu vyhodnocení v prvním čtvrtletí 2026 stanovila nový termín na první čtvrtletí 2030. „Myslíme si, že je úplně zbytečné každý rok projednávat, jakou máme pozici k euru. My euro nechceme, takže ať si to vyřeší příští vláda někdy v prvním čtvrtletí roku 2030. Za nás není důvod o tom mluvit,“ vysvětlil premiér Babiš.
Kabinet se zabýval rovněž možností realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar. O společném projektu hovořil premiér Andrej Babiš s ázerbájdžánským prezidentem Alijevem během své cesty po zemích střední Asie. „Bylo by to skvělé, kdybychom tam mohli investovat. Všichni tam stojí v řadě kvůli dodávkám plynu, ale my si myslíme, že bychom mohli realizovat i další projekty, což by mohlo vylepšit naši vyjednávací pozici v úsilí zajistit si plyn nebo další suroviny,“ konstatoval předseda vlády.
Vláda projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce. Cílem zákona je zavést transparentní, jednotný a všeobecně uznávaný systém mistrovských zkoušek, a napravit tak současný stav, kdy některá profesní sdružení zastřešující jednotlivá řemesla zajišťují oborové zkoušky, ale celý systém je roztříštěný a zaměřený právě jen na členy těch konkrétních sdružení. V současné době totiž neexistuje v České republice právní úprava, která by umožnila absolventům středních škol vykonávajícím řemeslná povolání prokázat prohloubení své odborné profesní kvalifikace v důsledku dosažené praxe. Zavedení mistrovské kvalifikace a mistrovské zkoušky bude i signálem vysokého stupně kvality pro zákazníky.
Ing. Andrej Babiš
