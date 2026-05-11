Premiér Babiš: Není to žádná trafika

11.05.2026 20:14 | Monitoring
autor: PV

Vláda Andreje Babiše jmenovala nového zmocněnce pro plnění závazků České republiky vůči NATO.

Premiér Babiš: Není to žádná trafika
Foto: ČT24
Popisek: Premiér Andrej Babiš

Vláda Andreje Babiše na zasedání v pondělí 11. května 2026 schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků České republiky vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při Ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Nový vládní zmocněnec pro plnění závazků České republiky vůči NATO Jakub Landovský má za úkol zejména zabezpečovat koordinaci mezi ústředními správními úřady, spolupráci s relevantními institucemi České republiky a strukturami NATO a podporu plnění závazků České republiky v oblasti obrany, bezpečnosti, odolnosti a souvisejících výdajů. „Není to žádná trafika. Pan Landovský bude dál pracovat na Ministerstvu obrany. Dnes ráno jsme se sešli i společně s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.

Vláda změnila usnesení vlády z 9. dubna 2025, které se týká vyhodnocování plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou. Místo původního termínu vyhodnocení v prvním čtvrtletí 2026 stanovila nový termín na první čtvrtletí 2030. „Myslíme si, že je úplně zbytečné každý rok projednávat, jakou máme pozici k euru. My euro nechceme, takže ať si to vyřeší příští vláda někdy v prvním čtvrtletí roku 2030. Za nás není důvod o tom mluvit,“ vysvětlil premiér Babiš.

Kabinet se zabýval rovněž možností realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar. O společném projektu hovořil premiér Andrej Babiš s ázerbájdžánským prezidentem Alijevem během své cesty po zemích střední Asie. „Bylo by to skvělé, kdybychom tam mohli investovat. Všichni tam stojí v řadě kvůli dodávkám plynu, ale my si myslíme, že bychom mohli realizovat i další projekty, což by mohlo vylepšit naši vyjednávací pozici v úsilí zajistit si plyn nebo další suroviny,“ konstatoval předseda vlády.

Vláda projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce. Cílem zákona je zavést transparentní, jednotný a všeobecně uznávaný systém mistrovských zkoušek, a napravit tak současný stav, kdy některá profesní sdružení zastřešující jednotlivá řemesla zajišťují oborové zkoušky, ale celý systém je roztříštěný a zaměřený právě jen na členy těch konkrétních sdružení. V současné době totiž neexistuje v České republice právní úprava, která by umožnila absolventům středních škol vykonávajícím řemeslná povolání prokázat prohloubení své odborné profesní kvalifikace v důsledku dosažené praxe. Zavedení mistrovské kvalifikace a mistrovské zkoušky bude i signálem vysokého stupně kvality pro zákazníky. 

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Babiš prý šířil konspiraci. Jenže teď se ukázala jako pravdivá
Drulák a temná pravda o NATO a Evropě. Trumpovy priority jsou jinde
Jestli Pavel podá žalobu, tak už prohrál. Havlíček zasadil ránu opozici
Vláda schválila novou EET. Moderní a bez byrokracie, ujistila Schillerová

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , euro , NATO , vláda , ANO

Jan Jakob byl položen dotaz

Školné

Jak to bylo s financováním vašeho školného na soukromé vysoké škole? Ševčík tvrdil v televizi na CNN v debatě s vámi něco o tom, že vám ho financovala snad obec. Je to tak? Překvapilo mě totiž, že jste se proti tomu vůbec neohradil, i když vám moderátorka dala prostor. Je to tedy pravda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Trikolora: Stížnost Radě ČT na moderátora Martina Řezníčka

21:08 Trikolora: Stížnost Radě ČT na moderátora Martina Řezníčka

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k České televizi.