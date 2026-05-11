Trikolora: Stížnost Radě ČT na moderátora Martina Řezníčka

Dnešní pravidelné pondělní ohlédnutí za nedělním zpravodajsko-publicistickým manipulováním veřejného mínění ze strany České, tedy JEJICH, televize (z pera Miroslava Červenky, předsedy Trikolory v Ústeckém kraji) odstartujeme oznámením, že včerejší aktivistický výkon moderátora Řezníčka jej donutil k činu. Červenka na něj podal prostřednictvím webového formuláře stížnost Radě ČT.
Podobná stížnost by pro absolutní nevyváženost a tendenčnost šla nepochybně podat také na další pořady jako NEWSROOM ČT 24 nebo Události, komentáře týdne, ale Řezníčkův monolog o VYHNÁNÍ sudeťáků trumfl i nehoráznou agitku za pokračování stávajícího modelu financování veřejnoprávních médií v NEWSROOMu a prázdné tlachání lidí, kteří vůbec nemají základní povědomí, o čem hovoří, v UKT.
Zpravodajství a publicistika veřejnoprávních médií se dle Červenky dostaly do postavení Leninovy Jiskry, kdy slouží výlučně jedné straně politického spektra - aktuální opozici. Je toho názoru, že je potřeba otevřeně deklarovat, že tato situace je pro vládní politiky NEPŘIJATELNÁ. Jednou z variant reakce na ni je nedocházení do pořadů vyráběných těmito redakcemi.
