Policie ČR: Nový web pana Prokoukla

06.10.2025 22:03

Nový web využívá umělé inteligence a pomáhá chránit občany před kyberšmejdy.

Olomoucký kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a E-bezpečím dnes oficiálně spouští novou webovou stránku www.panprokoukl.cz (ZDE), která za využití umělé inteligence pomáhá v osvětě před tzv. kyberšmejdy.

„Kybernetická kriminalita je jedním z nejrychleji rostoucích bezpečnostních problémů současnosti. Obzvlášť zranitelní jsou senioři, děti a lidé s nižší digitální gramotností. Proto jsme se rozhodli vytvořit přehledný a srozumitelný web, který pomůže lidem rozpoznat rizika a bránit se jim,“ uvedl JUDr. Martin Škurek, PhD., náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů.

Webová stránka nabízí pomocníka v podobě chatbota pana Prokoukla (nástroj umělé inteligence), kterého lze nepřetržitě využít jako rychlý zdroj informací v případech, že se ocitnete ve svízelné situaci. Dále nabízí rychlé zanalyzování přijatého textu v emailu, v SMS nebo v aplikaci WhatsApp, poskytuje informace o aktuálních podvodných praktikách a nabízí užitečné rady, videa a policejní případy, které pomohou lépe porozumět nejčastějším formám podvodů.

„Podvodníci dnes cílí opravdu na každého z nás a jejich metody jsou čím dál sofistikovanější. V každodenním boji s touto trestnou činností si více než kdy předtím uvědomujeme, jak důležitá je v tomhle ohledu včasná osvěta a informovanost. Proto spouštíme web pana Prokoukla, který pružně reaguje na nové typy podvodů a díky přidruženému chatbotovi nabízí lidem nepřetržitě pomoc s vyhodnocováním nekalých praktik podvodníků. Věřím, že se webová stránka dostane do povědomí co nejširší veřejnosti a přispěje ke snížení počtu obětí kybernetické kriminality,“ doplnil brig. gen. Mgr. Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Web, který je součástí osvětové kampaně „Prokoukl to! A ty?“ podpořené ze státní dotace programu prevence kriminality, je dostupný zdarma a bez registrace.

