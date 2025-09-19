Policie ČR: V Řečkovicích padl výstřel

20.09.2025 11:14 | Tisková zpráva

Agresor obrátil svou zlobu proti muži, který jej okřikl.

Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Brněnští policisté vyšetřují incident, který se odehrál v pátek ráno v Řečkovicích. Dvaatřicetiletý muž tam v Kolaříkově ulici napadal devětačtyřicetiletou ženu. Kolemjdoucí sedmačtyřicetiletý muž agresora okřikl. Ten ale obrátil svou zlobu proti němu. Napadený muž pro svou obranu použil varovný výstřel z legálně držené střelné zbraně. Následně celou situaci řešily přivolané hlídky Policie ČR a městské policie. Agresor skončil v poutech a v policejní cele. Násilníkem zraněnou ženu pak museli záchranáři po ošetření převézt do nemocnice. Policisté případ dále vyšetřují.

autor: Tisková zpráva

