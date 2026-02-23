Zahradil: Vzhlíží ke zchromlým národním lídrům jako je Emmanuel Macron

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k "pražské kavárně".

Souznění duší.

Ten první je irelevantní oportunista, jen takový horší a hloupější Michopulos.

Ale ten druhý je poradcem prezidenta republiky - takže aspoň vidíme, jaký “mindset” panuje na Hradě.

Jeho článek nesdílím, nicméně za přečtení stojí. Pochopíte pak, proč tato, v minulosti zamrzlá názorová škola “havlovské” politiky podlehla naprostému geopolitickému zmatení. “Západ” už je pro ně pouze a výhradně současná podoba EU, reprezentovaná eurokraty typu Ursula von der Leyen nebo zchromlými národními lídry jako Emmanuel Macron.

Na ty se upínají, k těm vzhlížejí, přestože jimi prosazované a zcela nerealistické ambice se hroutí jedna za druhou, počínaje klimatem a konče bezpečností.

Třesou se strachy z toho, že navzdory všemu tlaku bude tento zkrachovalý euroestablishment postupně ve volbách vyměněn a nahrazen realističtějšími a pragmatičtějšími lídry. Jako se to už stalo v Americe.

Budou to brzdit, bránit tomu ze všech sil, hysterčit ve veřejném prostoru, mobilizovat své armády užitečných idiotů na náměstích.

Ale nakonec to prohrají, tím jsem si jist.

Ovšem pravda také je, že než odejdou do historie, mohou nás ještě stihnout zatáhnout do celé série průšvihů, z nichž se pak budeme těžce hrabat.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k "pražské kavárně".