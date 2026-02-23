NKÚ: Ministerstvo vnitra vynaložilo 870 milionů na zvyšování kvality a výkonu státní správy. Bez efektu

„Informační systém o státní službě“ neposkytuje potřebná data k hodnocení stavu státní služby. Zjistil to NKÚ, když prověřil více než 873 mil. Kč, které v letech 2015 až 2024 vynaložilo Ministerstvo vnitra (MV) v souvislosti s profesionalizací a zvyšováním kvality státní služby a výkonu státní správy.
Služební úřady měly od vlády za úkol zavést už v roce 2022 minimální standard pro efektivní řízení a zlepšení svého fungování. MV jako koordinátor státní služby jim s tím mělo pomáhat. Vynaložilo na to více než 60 mil. Kč z evropského projektu „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“ (PROAK). Aktivity MV nevedly k očekávanému zlepšení řízení kvality. V součtu 51 z 84 úřadů (téměř 61 %) v daném termínu požadovaného minima nedosáhlo. Samo MV vykázalo třetí nejhorší výsledek. V hodnocení získalo pouhých pět z požadovaných 18 bodů.
Pro zvýšení odbornosti státních zaměstnanců mělo MV od února 2022 zřídit a spravovat „portál vzdělávání“. Jeho úkolem bylo zajistit vzdělávání zaměstnanců ve státní službě v elektronické podobě, evidovat již absolvovaná školení a ušetřit tak finanční prostředky. MV však tento portál nezřídilo a ve vytváření centrálního e-learningového vzdělávání nepokračuje.
Stejně tak nedošlo v požadované míře k digitalizaci úřednické zkoušky. MV původně aplikaci eZkouška vyvinulo a v září 2019 uvedlo do ostrého provozu. Po ukončení projektu PROAK ale MV provoz aplikace eZkouška v listopadu 2023 zcela ukončilo. Argumentovalo mj. tím, že nebyla zajištěna technická podpora eZkoušky. Po čtyřech letech se tedy opět vrátilo k listinné formě zkoušky. Více než 22 mil. Kč vynaložených MV na aplikaci eZkouška a následnou nutnou úpravu „Informačního systému o státní službě“ hodnotí NKÚ jako nehospodárné a jednání MV vyhodnotil jako skutečnost nasvědčující porušení rozpočtové kázně.
Na vytvoření, provoz a rozvoj „Informačního systému o státní službě“ vynaložilo MV v letech 2015–2024 celkem 640 mil. Kč. Systém však neposkytuje všechna potřebná data pro hodnocení státní služby; velkou část údajů přebírá z jiných systémů. Množství dalších údajů se do něj zapisuje manuálně. Data z tohoto systému využívá MV pouze v omezené míře. Řadu údajů pro hodnocení státní služby zjišťuje resort prostřednictvím dotazníků, na jejichž zpracování a vyhodnocení vynakládá další finance. Prostředky ve výši 640 mil. Kč hodnotí NKÚ jako vynaložené se sníženou efektivností.
Od roku 2020 neplnilo MV povinnost měřit a vyhodnocovat výkon veřejné, resp. státní správy. Po letech nečinnosti vláda tento úkol Ministerstvu vnitra odebrala. Data o kvalitě státní správy tak stále chybí. Na základě rozsáhlé novely zákona o státní službě převzal koordinaci státní služby od letošního roku Úřad vlády ČR.
* Služebními úřady jsou např. ministerstva, finanční úřady, katastrální úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení aj.
