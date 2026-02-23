AOPK ČR: Paleontologická Kočka v CHKO Brdy je nově přírodní památkou

Území o rozloze 16 hektarů je na první pohled nenápadným vrcholem nedaleko známých Padrťských rybníků. Hluboko pod povrchem však ukrývá jedinečné naleziště zkamenělin. Vyhlásila je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Kočka je unikátní ve světovém měřítku. Má mimořádný význam pro vědu a poznávání vývoje života na Zemi. Vyhlášení přírodní památkou by mělo především zamezit poškození nevhodnými terénními úpravami nebo těžbou nerostů,“ říká Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Kočka je paleontologickou lokalitou nadnárodního významu, naleziště nejstarší české fauny ve vrstvách spodnokambrického stáří a příklad nejstaršího anomálního, netypického mořského prostředí, unikátního ve světovém měřítku. První objevy se datují do roku 1963. Geolog a paleontolog Ivo Chlupáč popsal výskyt členovců, mezi nimiž výrazně dominoval Kodymirus vagans, nejstarší známý zástupce kmene Chelicerata. Vzácněji se pak v Kočce našel korýš Vladicaris subtilis a členovec Kockurus grandis.
Šedozelené pasecké břidlice jsou málo odolnou a rozpadavou horninou, která nevytváří typické povrchové výchozy, známé u jiných prvohorních břidlic s trilobity například na Jinecku. Dochovaná fosilní fauna leží chráněná před zvětráváním v hloubce několik metrů pod zemí. Členovci z příbuzenstva trilobitů jsou velmi těžko rozeznatelní. Krom zkamenělých schránek byly ve zdejších břidlicích zkoumány „ichnofosilie“, stopy činnosti organismů v sedimentu. Ty dokládají, že se živočichové vyskytovali přímo na místě nálezu a že jejich zbytky nebyly druhotně přemístěny. Přírodní památka Kočka je tak typovou lokalitou tří zmíněných fosilních členovců.
„Fauna paseckých břidlic obývala pro kambrium zcela neobvyklé prostředí, které lze interpretovat nejspíše jako brakickou lagunu s omezenou komunikací s mořem. I když je třeba hledat fylogenetické předky fauny paseckých břidlic v prostředí mořském, které již ve spodním kambriu hostilo značně diverzifikovaná společenstva arthropodů, je faunistická asociace paseckých břidlic zatím nejstarším příkladem invaze fauny do nemořského nebo omezeně mořského prostředí. Výskyt této fauny zvyšuje význam Brd pro geologické i biologické vědy a akcentuje nutnost ochrany paleontologických lokalit,“ uvedl Chlupáč v roce 1992.
„Novou přírodní památku Kočka můžeme vnímat i jako takový malý dárek k letošnímu 10. výročí od vyhlášení CHKO Brdy. To ale není jediné významné výročí – kulatiny letos slaví hned 6 chráněných krajinných oblastí. Na jejich význam pro přírodu, obyvatele, místní podnikatele i návštěvníky, bude proto po celý rok upozorňovat řada akcí. Pod hlavičkou „Rok chráněných krajinných oblastí“ je zaštítila Česká komise pro UNESCO,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
CHKO Brdy je jednou z nejmladších velkoplošných chráněných území v České republice, letos slaví deset let od svého vzniku. Za tu dobu bylo v Brdech vyhlášeno sedm nových maloplošných chráněných území: tři přírodní rezervace a čtyři přírodní památky na území bývalého Vojenského újezdu Brdy. Doplnily tak čtyři přírodní rezervace a čtyři přírodní památky v jižních Brdech, takže v současnosti je v CHKO Brdy v součtu 297 hektarů maloplošně zvláště chráněných území.
