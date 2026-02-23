Nerudová s Němcovou vystartovaly na Babiše. Padají výhrůžky

23.02.2026 20:20 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Andrej Babiš se na vládní tiskové konferenci po otázce na Ukrajinu pustil do novinářů. Odnesl to server Novinky.cz a Zdislava Pokorná z Deníku N. Na sociální síti se pak novinářů začali zastávat jejich kolegové.

Nerudová s Němcovou vystartovaly na Babiše. Padají výhrůžky
Foto: Vláda ČR
Popisek: Andrej Babiš

Novinář Pavel Nádvorník ze serveru Novinky.cz se na tiskové konferenci z premiéra Andreje Babiše pokoušel dostat odpověď na otázku týkající se Ukrajiny. Babiš otázku odmítl. „Program války a Ukrajiny si pletete s Fialovou vládou,“ vysvětlil Babiš a dodal, že pro jeho vládu je na prvním místě život českých občanů.

Novinář se následně něco snažil namítnout, ovšem Babiš ho okřikl, ať mu neskáče do řeči. Následně se o slovo přihlásila novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N a vyzvala Babiše, aby „neútočil“ na novináře.

„Paní redaktorko, vy o tom nic nevíte, tak se k tomu nevyjadřujte. Novinky.cz manipulují a neustále lžou,“ prohlásil pak Babiš a doporučil majiteli Novinek.cz a Seznam Zpráv podnikateli Ivo Lukačovičovi, aby si přečetl, jak jeho média manipulují se svými titulky.

„Mohl bych o tom mluvit hodiny a já si budu mluvit, jak chci, paní Pokorná. Vy mi nebudete říkat, co mám a nemám dělat,“ ohradil se premiér.

Novinářky Zdislavy Pokorné se dostalo uznání na sociální síti X od jejího kolegy z Deníku N Jána Simkaniče. „Cením si toho, že se Zdislava Pokorná zastala kolegy z Novinek. Taková úroveň komunikace ze strany premiéra Babiše vůči novinářům tu opravdu nemá místo. Místo toho, aby odpověděl na jednoduché otázky, jen nemístně útočí a uráží média. Média, která se ptají jménem veřejnosti, jíž se vláda zodpovídá,“ uvedl na X.

Protivládní influencer Jura Háček zase ocenil Pavla Nádvorníka z Novinek.cz. „Novinář Pavel Nádvorník z Novinek dělá svoji práci očividně dobře, nenechal se odbýt a tohle je výsledek,“ napsal uživatel.

Novinářka Nora Fridrichová k tomu poznamenala, že pokud novináři z Babiše nezískají odpovědi na otázky týkající se Ukrajiny, budou další dotazy jen a jen přibývat.

S výtkou vůči premiérovu chování se pak vytasila europoslankyně Danuše Nerudová. „Pane Babiši, chovejte se nejen na tiskovkách slušně. Pokud vám z koaličních partnerů ujíždějí nervy, tak zkuste jezulátko nebo třeba koblihu,“ připojila vlastní doporučení na sociální síti X.

Novinář Respektu Marek Švehla dodal, že osobně se staví za to, aby se novináři Babiše nesnažili „převychovat“. „Jeho neomalenost a primitivismus je součástí hry, kterou si Češi vybrali,“ uvedl.

Senátorka Miroslava Němcová na X poznamenala, že Babiš na tiskovce odhodil všechny zábrany. Z toho senátorka vyvodila, že je premiér evidentně pod tlakem kvůli protivládním demonstracím, a vyzvala tak k jejich pokračování.

„Tísnivá atmosféra, ‚vysložkovaný‘ majitel Novinek, napětí, které se dá krájet. Je pod obrovským tlakem, stupňující míra arogance to prozrazuje. Ty demonstrace mu nedělají dobře. Tak přitlačíme!“ vyzvala Němcová veřejnost.

Influencerka Katie Koch pak volá po ochraně svobody českých médií, a hlavně bezpečnosti novinářů. Dnešní tiskovou konferenci vlády přirovnala ke konferencím premiéra Roberta Fica na Slovensku.

„Proto Andreje Babiše upozorňuji, že jste náš zaměstnanec a s tím se spojuje respekt a zajištění bezpečnosti země i jednotlivců. Veškeré tyto excesy překládám a předávám ke zpracování médiím ve svobodných, vyspělých demokratických zemích, které podrobně sledují ‚vládnutí‘ veksláků, estébáků, pornoherců, alkoholiků a kokainových nácků a malinkatých výfuků,“ uvedla influencerka na Facebooku.

Psali jsme:

Šušká se o otevření Nord Streamu. Když z toho Američanům něco kápne
„Kasičkáři.“ Holec odhalil motiv Milionu chvilek
A co Zdechovský? Nebo Farský? Na Babiše si se střetem zájmů nepřišli
Zoo Ostrava 2026 – ve znamení obojživelníků a 75. výročí založení

 

Zdroje:

https://t.co/1derA57n5q

https://t.co/etvNZhFIUK

https://t.co/ui1zhRXvCA

https://twitter.com/danusenerudova/status/2025936508918607908?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/jura_haczek/status/2025924933474226634?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mareksvehla/status/2025975532580434369?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Nemcova_Mirka/status/2025958836641603995?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/NoraFridrichova/status/2025934543803347393?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Simindr/status/2025967512022601875?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zdislavapokorna?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , média , novináři , novinky.cz , tisková konference , Pokorná , Deník N

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Byla premiérova reakce na dotaz novináře ze serveru Novinky.cz adekvátní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Podle vás je prezident apolitický?

Podle vás dělá vláda z prezidenta lídra opozice, ale neudělal ho on sám, když prohlásil, že bude zřejmě obhajovat jako protiváha této vládě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Babiš vyvěsí ukrajinskou vlajku. Dostal pochvalu od Kupky i TOP 09

21:15 Babiš vyvěsí ukrajinskou vlajku. Dostal pochvalu od Kupky i TOP 09

Místopředseda TOP 09 Lukáš Otys pochválil premiéra Andreje Babiše za vyvěšení ukrajinské vlajky na Ú…