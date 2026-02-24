Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

24.02.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Debata o obraně České republiky je často zatížena emocemi, symboly a politickými nálepkami. Přitom by měla stát na daleko střízlivějších základech, na schopnosti státu ubránit sám sebe.

Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Ne proto, že bychom chtěli být izolovaní, ale protože jen silný stát může být spolehlivým partnerem. Základním pilířem bezpečnosti je vlastní obranyschopnost. Česká republika musí být schopna bránit své území, své obyvatele a klíčové funkce státu vlastními silami. Spojenectví jsou důležitá, ale nemohou nahrazovat domácí schopnosti. Bez nich se z partnera stáváme přítěží.

Stejně tak platí jednoduchá pravda: bez lidí není obrana. Moderní technika, strategie a alianční závazky jsou k ničemu, pokud stát nedokáže zajistit dostatek motivovaných, profesionálně připravených a sociálně zabezpečených vojáků. Obrana není jen otázkou nákupů, ale především lidí, kteří jsou ochotni a schopni ji vykonávat. Ti musí mít nejen kvalitní výzbroj, ale i reálný výcvik a jasnou perspektivu.

S tím souvisí i otázka financování. Výdaje na obranu ve výši přibližně 2 % HDP by neměly být fetišem ani politickým zaklínadlem. Smyslem těchto prostředků není splnit tabulku, ale budovat skutečné schopnosti – funkční armádu, logistiku, infrastrukturu a připravenost státu. Rozumné investice znamenají efektivitu, nikoli bezhlavé utrácení.

Významnou roli může sehrát regionální spolupráce, zejména v rámci zemí V4. Státy střední Evropy čelí podobným hrozbám, mají srovnatelné ekonomické možnosti i limity. Spolupráce v oblasti výcviku, logistiky, sdílení schopností či obranného průmyslu dává smysl nejen politicky, ale především prakticky. Regionální přístup může výrazně zvýšit efektivitu vynaložených prostředků.

Silný stát je zároveň silným partnerem. Čím je Česká republika schopnější zajistit vlastní obranu, tím větší přidanou hodnotu přináší jak regionálním iniciativám, tak širší mezinárodní spolupráci. Opačný přístup, spoléhat se na ostatní a doma jen „přežívat“, dlouhodobě nefunguje.

Obrana by proto měla být pragmatická, nikoli ideologická. Nejde o politická hesla, ale o funkčnost státu, jeho odolnost a schopnost reagovat na krize. Bez zbytečných emocí, bez zkratkovitých řešení. Jen s důrazem na to, co skutečně funguje. Bezpečnost státu se totiž nedá nahradit prohlášeními. Jen schopnostmi.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

