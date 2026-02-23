Lesy ČR: Mikulečský potok meandruje krajinou, která tak nevysychá

23.02.2026 22:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Mikulečský potok mezi obcemi Opatovec a Mikuleč na Svitavsku v Pardubickém kraji nově meandruje krajinou. Při větších srážkách se díky dalšímu dokončenému projektu Lesů ČR za bezmála tři miliony korun rozlévá voda do okolních luk, takže už nevysychají. Místní biodiverzitu podporuje i devět nových tůní. Opatření dokončené v rámci programu Vracíme vodu lesu souvisí s adaptací krajiny na klimatickou změnu.

Lesy ČR: Mikulečský potok meandruje krajinou, která tak nevysychá
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Technicky upravené, přímé a výrazně zahloubené koryto potoka protékající odvodněnými loukami se v loňském roce proměnilo k nepoznání. Revitalizovaný úsek měří dva kilometry. Je v něm taky devět tůní. Přírodní ráz místa dotváří i nově vysazené stromy s keři na březích.

„Původní koryto jsme nechali zasypat výkopovou zeminou. Zachovalo se jen v místech s cenným původním břehovým porostem. Tam je teď osm nových prahů a do toku jsme zakomponovali i mrtvé dřevo. Slouží jako úkryt živočichů, ale taky zpomaluje proudění vody,“ říká Zbyněk Morkus, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Labe z Lesů České republiky.

Pozitiva projektu se projevila už během stavby, a zejména po jejím dokončení. „V místě se výrazně zvýšil počet obojživelníků, například skokana hnědého, stejně jako plazů a ptáků. Častěji nebo nově se tam objevují i zvláště chráněné druhy, mezi nimi skokan zelený, užovka obojková, čolek obecný nebo čáp černý,“ dodává Morkus.

Revitalizaci území nedaleko budované dálnice D35 spolufinancovala Evropská unie z Národního programu – Životní prostředí. Celkové náklady projektu činí 2 967 000 Kč.

