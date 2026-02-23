Lesy ČR: Mikulečský potok meandruje krajinou, která tak nevysychá

Technicky upravené, přímé a výrazně zahloubené koryto potoka protékající odvodněnými loukami se v loňském roce proměnilo k nepoznání. Revitalizovaný úsek měří dva kilometry. Je v něm taky devět tůní. Přírodní ráz místa dotváří i nově vysazené stromy s keři na březích.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Původní koryto jsme nechali zasypat výkopovou zeminou. Zachovalo se jen v místech s cenným původním břehovým porostem. Tam je teď osm nových prahů a do toku jsme zakomponovali i mrtvé dřevo. Slouží jako úkryt živočichů, ale taky zpomaluje proudění vody,“ říká Zbyněk Morkus, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Labe z Lesů České republiky.
Pozitiva projektu se projevila už během stavby, a zejména po jejím dokončení. „V místě se výrazně zvýšil počet obojživelníků, například skokana hnědého, stejně jako plazů a ptáků. Častěji nebo nově se tam objevují i zvláště chráněné druhy, mezi nimi skokan zelený, užovka obojková, čolek obecný nebo čáp černý,“ dodává Morkus.
Revitalizaci území nedaleko budované dálnice D35 spolufinancovala Evropská unie z Národního programu – Životní prostředí. Celkové náklady projektu činí 2 967 000 Kč.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.