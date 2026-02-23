ČSÚ: Česko má v EU nejnižší nezaměstnanost

23.02.2026 19:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česko se v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo v roce 2024 vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých.

ČSÚ: Česko má v EU nejnižší nezaměstnanost
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Česko mělo v EU nejvyšší podíl obyvatel ve věku 25 až 74 let s vyšším sekundárním a nástavbovým vzděláním. V roce 2024 zastoupení těchto osob dosahovalo 62,7 %, zatímco průměr EU činil 44,2 %. Vzdělanostní struktura obyvatel byla u nás výrazně soustředěna do středního vzdělání, které mělo v evropském kontextu mimořádně silné postavení.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

97%
1%
2%
hlasovalo: 24454 lidí

Podíl obyvatel s terciárním vzděláním byl naopak pod unijním průměrem. V roce 2024 mělo v Česku vysokoškolské vzdělání 23,8 % obyvatel ve věku 25 až 74 let, zatímco v EU to bylo 31,7 %. Česko se tak řadilo mezi země s nejnižším zastoupením terciárně vzdělané populace, přičemž nejnižší podíl v EU mělo Rumunsko s 16,5 % a Itálie s 19,7 %.

Z hlediska demografické struktury byli mezi obyvateli Česka, v porovnání s celounijním průměrem, méně zastoupeni nejstarší senioři. Obyvatelé ve věku 80 a více let tvořili u nás v roce 2024 celkem 4,5 %, zatímco unijní průměr činil 6,1 %.

Velmi příznivé postavení mělo Česko na trhu práce. Míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2024 výše 2,6 %, což byla nejnižší hodnota v celé EU, kde průměr činil 5,9 %. Naopak míra ekonomické aktivity mladých ve věku 15 až 24 let zůstávala v Česku výrazně pod průměrem EU. V roce 2024 bylo ekonomicky aktivních osob v této věkové skupině 27,0 %, zatímco průměr EU dosáhl 41,0 %.

Česká ekonomika se také vyznačovala nadprůměrnou investiční aktivitou. Tvorba hrubého kapitálu dosáhla v roce 2024 hodnoty 26,3 % HDP, zatímco průměr EU činil 21,7 %. Odlišností ve struktuře ekonomiky bylo v porovnání s EU v případě Česka i vyšší zastoupení sekundárního sektoru, tvořeného průmyslem a stavebnictvím, na hrubé přidané hodnotě, které v roce 2024 činilo v Česku 32,0 % oproti celounijním 24,8 %.

Ve veřejných financích vykázalo Česko v roce 2024 deficit vládních institucí ve výši 2,0 % HDP, zatímco průměr EU dosáhl 3,1 %. Tuzemský dluh vládních institucí tvořil 43,3 % HDP, v EU to bylo v průměru 80,7 % HDP.

Psali jsme:

Odsouzený Pavel Novotný plísnil Dana Landu, až mu to ujelo
Petr Fiala dnes nechtíc odhalil víc, než zamýšlel
Premiér Babiš: Naše vláda je kompletní
Jiří Weigl: Amok

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , TZ

Mgr. Jakub Janda byl položen dotaz

Jaký je váš názor?

Co si myslíte o vyloučení ukrajinského skeletonisty Vladyslava Haraskevyče z olympijského závodu? A jak se díváte na to, že sportovci mohou startovat pod neutrálním statusem? Ptám se vás jako bývalého sportovce a nyní politika. Jak se na to díváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: Česko má v EU nejnižší nezaměstnanost

19:31 ČSÚ: Česko má v EU nejnižší nezaměstnanost

Česko se v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo v roce 2024 vysokým podílem obyvatel se střed…