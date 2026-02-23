Babiš vyvěsí ukrajinskou vlajku. Dostal pochvalu od Kupky i TOP 09

Vláda Andreje Babiše si čtvrté výročí ruské invaze na Ukrajinu připomene vyvěšením ukrajinské vlajky na budově Úřadu vlády. Premiér to dnes potvrdil na vládní tiskové konferenci.
Stejné gesto plánují i Ministerstvo školství a Ministerstvo obrany. Ministři za SPD se k této iniciativě nepřipojí a vlajku vyvěšovat nechtějí.
Andrej Babiš za oznámení, že bude na Úřadu vlády vyvěšena ukrajinská vlajka, dostal pochvalu z nečekaného místa. „Za tohle Andreje Babiše oceňuji. Na čtvrté výročí ruské invaze je vyvěšení ukrajinské vlajky na Úřadu vlády správný signál. Ne proto, že by vlajka sama vyhrála válku, ale protože stát má umět jasně říct, kdo je agresor a kdo se brání,“ pochválil premiéra místopředseda TOP 09 Lukáš Otys prostřednictvím sociální sítě X.
Místopředseda TOP 09 se následně také zamyslel nad tím, jak asi premiér toto symbolické gesto vysvětlí předsedovi Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi. „A jsem zvědavý, jak to ‚vysvětlí‘ předseda Sněmovny Tomio Okamura a jeho parta, která už dřív soutěžila hlavně v tom, kde všude se dá solidarita s napadenou zemí shodit ze stožáru,“ přisadil si Otys.
Podobně se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka, který také připomněl, jak Okamura nechal sundat vlajku ze sněmovní budovy.
„To je dobře, pane premiére. Snad nepřijde Okamura se štaflema a nesundá vám ji,“ uvedl Kupka na X.
Vlajka Ukrajiny bude v den čtvrtého výročí vlát i na sídle Evropského parlamentu, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
„Jednoho dne bude Ukrajina v bezpečí. Ukrajina bude svobodná. Ukrajina bude součástí naší evropské rodiny,“ uvedla k tomu na X.
