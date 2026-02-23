Babiš vyvěsí ukrajinskou vlajku. Dostal pochvalu od Kupky i TOP 09

23.02.2026 21:15 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Místopředseda TOP 09 Lukáš Otys pochválil premiéra Andreje Babiše za vyvěšení ukrajinské vlajky na Úřadu vlády k výročí ruské invaze. Gesto ocenil jako správný signál připomínající, že Česko ví, kdo je ve válce agresorem. Stejně tak předseda ODS Martin Kupka. Stejné gesto pak přichází i od předsedkyně Evropské komise.

Babiš vyvěsí ukrajinskou vlajku. Dostal pochvalu od Kupky i TOP 09
Foto: ČT24
Popisek: Premiér Andrej Babiš

Vláda Andreje Babiše si čtvrté výročí ruské invaze na Ukrajinu připomene vyvěšením ukrajinské vlajky na budově Úřadu vlády. Premiér to dnes potvrdil na vládní tiskové konferenci.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

66%
25%
5%
0%
0%
4%
hlasovalo: 2168 lidí
„Na Úřadu vlády zítra ráno vyvěsíme vlajku, abychom si to připomněli,“ uvedl Andrej Babiš.

Stejné gesto plánují i Ministerstvo školství a Ministerstvo obrany. Ministři za SPD se k této iniciativě nepřipojí a vlajku vyvěšovat nechtějí.

Andrej Babiš za oznámení, že bude na Úřadu vlády vyvěšena ukrajinská vlajka, dostal pochvalu z nečekaného místa. „Za tohle Andreje Babiše oceňuji. Na čtvrté výročí ruské invaze je vyvěšení ukrajinské vlajky na Úřadu vlády správný signál. Ne proto, že by vlajka sama vyhrála válku, ale protože stát má umět jasně říct, kdo je agresor a kdo se brání,“ pochválil premiéra místopředseda TOP 09 Lukáš Otys prostřednictvím sociální sítě X.

Místopředseda TOP 09 se následně také zamyslel nad tím, jak asi premiér toto symbolické gesto vysvětlí předsedovi Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi. „A jsem zvědavý, jak to ‚vysvětlí‘ předseda Sněmovny Tomio Okamura a jeho parta, která už dřív soutěžila hlavně v tom, kde všude se dá solidarita s napadenou zemí shodit ze stožáru,“ přisadil si Otys.

Podobně se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka, který také připomněl, jak Okamura nechal sundat vlajku ze sněmovní budovy.

„To je dobře, pane premiére. Snad nepřijde Okamura se štaflema a nesundá vám ji,“ uvedl Kupka na X.

Vlajka Ukrajiny bude v den čtvrtého výročí vlát i na sídle Evropského parlamentu, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Jednoho dne bude Ukrajina v bezpečí. Ukrajina bude svobodná. Ukrajina bude součástí naší evropské rodiny,“ uvedla k tomu na X.

Psali jsme:

Snad nechtějí upalovat lidi, připomněl Zbořil, co Milion chvilek nerad uslyší
Havel (TOP 09): Pokud chceme odradit Putina, musíme navýšit výdaje na obranu na 5 % HDP
Ukrajinci dezertují. Bojovat posílají i kuchaře
Ukrajinská vlajka je sundaná, ale nářek pokračuje

 

Zdroje:

https://t.co/bvzWo1VYNw

https://t.co/Kftyl579lm

https://t.co/sUvX1IVhop

https://twitter.com/LukOtys/status/2025995495982674136?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/makupka/status/2025967456284524823?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vonderleyen/status/2025986767698960709?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Ukrajina , válka , výročí , vlajka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s vyvěšením vlajky na budově Úřadu vlájky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Jakub Janda byl položen dotaz

Jaký je váš názor?

Co si myslíte o vyloučení ukrajinského skeletonisty Vladyslava Haraskevyče z olympijského závodu? A jak se díváte na to, že sportovci mohou startovat pod neutrálním statusem? Ptám se vás jako bývalého sportovce a nyní politika. Jak se na to díváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Babiš vyvěsí ukrajinskou vlajku. Dostal pochvalu od Kupky i TOP 09

21:15 Babiš vyvěsí ukrajinskou vlajku. Dostal pochvalu od Kupky i TOP 09

Místopředseda TOP 09 Lukáš Otys pochválil premiéra Andreje Babiše za vyvěšení ukrajinské vlajky na Ú…