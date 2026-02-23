8. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

23.02.2026
Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 8. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 14,45 CZK/litr.

8. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Celkem bylo zobchodováno 88 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,3 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 1,4 procenta.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

