Zoo Ostrava 2026 – ve znamení obojživelníků a 75. výročí založení

Od hornického parku po uznávanou ochranářskou organizaci
Letos na podzim uplyne už 75 let od založení zoologické zahrady v Ostravě. Oficiálním datem vzniku je 21. říjen 1951. Původně byla zoo součástí Hornického parku, který se nacházel na šestihektarovém pozemku v Ostravě-Kunčičkách. Ve Slezské Ostravě se začala budovat nová zoo už v průběhu 2. poloviny 50. let a v roce 1960 se otevřela veřejnosti. Od prvopočátků až do současnosti prodělala zoo obrovské změny – v podobě chovatelských zařízení, přístupu ke zvířatům i zapojením do záchrany ohrožených druhů zvířat i rostlin, a prošla tak zásadním vývojem – od hornického parku po uznávanou ochranářskou organizaci mezinárodního významu.
V posledních desetiletích prochází ostravská zoo dynamickým rozvojem za výrazné podpory statutárního města Ostrava, které je zřizovatelem a majitelem zoo. Návštěvnost naší zoo už několik let po sobě překračuje hranici 600 000 lidí ročně. Tím patří zoo k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Ostravě, v kraji i v celé ČR! Zoo si je dobře vědoma, že radost z narůstající oblíbenosti jde ruku v ruce i se závazkem směrem k návštěvníkům. Aby mohli být v silných dnech plynule a pohodlněji odbavováni, pracuje na rozšíření vstupního areálu a před hlavní návštěvnickou sezónou uvede do provozu další pokladny a vstup. Ve střední části areálu pak budou moci lidé sledovat postupný vznik nového expozičně-chovatelského komplexu pro ohrožené tučňáky brýlové, jehož dokončení je plánováno na rok 2027.
Zaostřeno na obojživelníky
Pro rok, kdy si připomínáme tři čtvrtě století existence ostravské zoo, se mohou lidé těšit i na další novinky. Na konci léta bude v horní části areálu hned za vstupem do zoo otevřen nový pavilon nazvaný Amphibiarium. Jedná se o specializovanou stavbu věnovanou obojživelníkům, kteří jsou nejohroženější skupinou obratlovců. Fáze stavební je již ukončena, nyní probíhají práce v interiéru – vybavení a zapojení technologií, zhotovení umělých skal a dekorací, instalace akvárií a terárií, následovat bude navážení substrátů, osazování rostlinami a nakonec zabydlování samotnými obojživelníky, kterých plánujeme kolem tří desítek druhů. Obojživelníci jsou bizarní, obojživelníci jsou krásní. Někdy však mohou působit poněkud staticky. Proto nabídneme i jakousi technologickou nástavbu, která pomůže tyto tajemné tvory prezentovat všem věkovým kategoriím.
Obojživelníci jsou také jednou ze skupin zvířat, která je předmětem zájmu nové ochranářské kampaně Wetlands for Life, kterou na léta 2026 a 2027 vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). V průběhu roku budou probíhat speciální akce pro veřejnost, které budou kampaň představovat. Přestože je zoo místem jako stvořeným pro relax a volný čas, mohou si lidé z návštěvy odnést také nějaký nový poznatek nebo informaci o chovaných druzích a ochraně přírody. Mohou se také těšit na tradiční komentovaná setkání u zvířat. Přibude nové hřiště pro děti i stánek s občerstvením. Jsme rádi, že do zoo nemíří jen rodiny s malými dětmi, ale setkávají se zde všechny generace, skupiny i jednotlivci, obdivovatelé zvířat i rostlin. Věříme, že si v rozlehlém přírodním areálu každý přijde na své. Sportovně založené osoby také letos zveme na charitativní běh v Zoo Ostrava. Uskuteční se v pátek 21. srpna a bude věnován tajemnému kopytníkovi saole.
VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY
Přestože se intenzivně věnujeme současnosti a myslíme na budoucnost, minulost ostravské zoo reflektujeme, vážíme si jí, učíme se z ní a připomínáme ji. A chceme ji připomínat i našim návštěvníkům, proto plánujeme u příležitosti 75. výročí založení vytvořit nový koutek věnovaný historii zoo. Zároveň obnovíme jeden velmi oblíbený prvek. Pamatujete se na otočné panely s ryboslonem, hadolabutí a dalšími podobnými tvory? Tyto bychom rádi do areálu vrátili. Velkou část mme zdokumentovanou, několik detailů nám však chybí. Obracíme se proto na veřejnost. Pokud máte fotografie z tohoto místa, u kterého se v 80. letech minulého století bavili děti i dospělí, pošlete je prosím (ideálně elektronicky na info@zoo-ostrava.cz). Rádi by tento prvek obnovili co nejautentičtěji. Děkujeme!
Přijďte si letos i Vy připomenout tři čtvrtě století života (v) Zoo Ostrava.
Jsme tu pro Vás už 75 let!
