„Kolář mu to doj*bal.“ Macinka dál škádlí Hrad

Ministr zahraničí a předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka zveřejnil na Facebooku příspěvek, v němž přepisuje vulgární výrok, který zaslechl v nejmenovaném pohostinství v sousední zemi.
Příspěvek odkazuje na dlouhodobé napětí mezi vicepremiérem a ministrem zahraničí Macinkou a Petrem Kolářem, poradcem prezidenta Petra Pavla.
Začátkem letošního roku eskaloval spor o jmenování poslance Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Prezident Pavel Turka odmítl jmenovat a Macinka se snažil situaci řešit tvrdým vyjednáváním.
V noci poslal Kolářovi několik SMS zpráv, v nichž hrozil „maximalistickými kroky až do posledního možného detailu“, pokud prezident neustoupí. Zmínil také, že prezident dělá „emoční chyby“ a že si není jistý jeho politickým citem poté, co přestal být vojákem. Macinka ve zprávách napsal, že spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace.
U policie prezident neuspěl
Prezident Pavel tyto zprávy označil za pokus o vydírání, zveřejnil je a podal podnět bezpečnostním složkám. Policie případ později odložila.
Macinka komunikoval přes Kolářův telefon, protože neměl přímé číslo na prezidenta. Celá kauza vyvolala bouřlivou debatu o hranicích politického vyjednávání, stylu komunikace vrcholných politiků a vztahu mezi Hradem a koaličními partnery. Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, upozornila, že zveřejnění soukromé konverzace bez souhlasu druhé strany zasahuje do ústavně chráněného práva na soukromí a listovního tajemství.
Mnozí čtenáři to chápou jako ironický odstup od celé aféry.
Reakce na příspěvek se pohybují od pobavení přes kritiku vulgárního stylu politiky až po podporu ministru Macinkovi, který podle některých fanoušků čelil neférovému postupu z Hradu.
