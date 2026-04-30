ACK ČR: Vychází první ucelený cizojazyčný katalog pro zahraniční partnery

30.04.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Čtyři klíčoví aktéři českého cestovního ruchu – Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR), agentura CzechTourism, Prague City Tourism a Letiště Praha – představují unikátní společný projekt. Poprvé v historii vznikl komplexní cizojazyčný Catalogue of Czech Incoming Tour Operators, který slouží jako strategický B2B nástroj pro zahraniční nákupčí, partnery, cestovní kanceláře a odborníky z celého světa.

Foto: ackcr.cz
Popisek: Asociace cestovních kanceláří ČR - logo

Cestovní ruch, včetně toho příjezdového, patří mezi důležité pilíře české ekonomiky. V roce 2024 tvořil 2,5 % hrubého domácího produktu Česka, což představuje 202 miliardy korun. Zaměstnává více než 233 tisíc lidí, tedy zhruba každého třiadvacátého obyvatele tuzemska. Dosud v Česku chyběl jednotný a profesionálně zpracovaný přehled, který by zahraničním partnerům stručně představil Česko i prověřené české incomingové společnosti. Nový katalog tuto mezeru zaplňuje – na více než sedmdesáti stranách představuje nejen jednotlivé firmy, ale také základní informace a data o Česku.

Společný hlas pro globální trh. Katalog demonstruje silnou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. „Tato publikace je prvním krokem ke skutečně koordinované prezentaci českého příjezdového cestovního ruchu. ACK ČR sdružuje nejzkušenější incomingové specialisty v zemi a spolehlivý adresář je základní podmínkou pro to, aby nás zahraniční touroperátoři zařadili do svých nabídek,“ uvádí Ladislav Havel, předseda ACK ČR.

František Reismüller, ředitel agentury CzechTourism, k tomu dodává: „V roce 2025 navštívilo Česko 10,9 milionu zahraničních turistů. Zájem o naši zemi roste a není se co divit – Česko je bezpečná, pestrá a snadno dostupná destinace, kde můžete snadno kombinovat zážitky na relativně malém území. Během jednoho dne zvládnete výlet do přírody, návštěvu památky, skvělý oběd i večerní relaxaci třeba v lázních. Právě tato rozmanitost a dostupnost z něj dělají atraktivní destinaci pro zahraniční návštěvníky. Nový katalog tak posiluje naši prezentaci v zahraničí a pomáhá zviditelnit práci českých incomingových partnerů.“

Praha jako prémiová brána a moderní konektivita. Projekt klade důraz na Prahu jako hlavní vstupní bod, ale zároveň motivuje k objevování regionů. „Praha se pravidelně umísťuje vysoko v globálních žebříčcích nejlepších měst pro život i cestování a ročně do ní míří kolem 8 milionů návštěvníků. Roste poptávka po kvalitních službách a klíčovou roli přitom hrají i kvalitní obchodní vazby mezi zahraničními subjekty a lokálními experty. Prostřednictvím společného katalogu napomáháme navazování těchto vazeb a partnerství,“ říká obchodní ředitel z Prague City Tourism Michal Drobík.

Klíčovým faktorem pro mezinárodní obchod je dostupnost, kterou v katalogu prezentuje Letiště Praha. „Kvalitní a široká síť přímých leteckých spojení je základním předpokladem úspěšného příjezdového cestovního ruchu. V letní sezoně 2026 nabízí Letiště Praha ve spolupráci se 77 leteckými dopravci přímá spojení ze 183 destinací, včetně nového dálkového spojení z?Filadelfie či nové linky společnosti STARLUX Airlines z?Tchaj-peje. Katalog tímto způsobem propojuje leteckou dostupnost s konkrétními službami v destinaci a vytváří funkční ekosystém pro zahraniční partnery i turisty,“ uzavírá Jaroslav Filip, ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha.

Co katalog přináší?

  • Profily prověřených incoming touroperátorů a DMC s kontakty a jejich specializací.
  • Komplexní přehled destinace: dopravní infrastruktura, státní svátky a praktické informace pro cizince.
  • Vstupní podmínky: aktuální informace o systémech EES a ETIAS.
  • Kulturní a gastronomický přehled: seznam UNESCO památek, festivalů a regionálních specialit.
  • Statistická data: přehled vývoje příjezdového turismu dle zdrojových trhů.

Distribuce a dostupnost. Katalog je k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Tištěná verze bude distribuována na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, B2B akcích a prostřednictvím zahraničních zastoupení CzechTourism po celém světě. Elektronická verze je dostupná ke stažení na webu ZDE a na portálech všech partnerů.

Psali jsme:

Všichni nám nadávají, takže to děláme dobře. Rozhlas si „vysvětlením“ zavařil ještě víc
Nerudová se chlubila úspěchem. Ale přišla nepříjemná připomínka
Další americká velvyslankyně na Ukrajině končí. Prý kvůli Trumpovi
Jana Šťastná a Yveta Rychtaříková: První vlaštovka směrem ke zlepšení stavu ve školství

Zdroje:

http://www.ackcr.cz/

Článek obsahuje štítky

Letiště Praha , CzechTourism , TZ , Prague City Tourism , ACK ČR

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ACK ČR: Vychází první ucelený cizojazyčný katalog pro zahraniční partnery

10:29 ACK ČR: Vychází první ucelený cizojazyčný katalog pro zahraniční partnery

Čtyři klíčoví aktéři českého cestovního ruchu – Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR), agentura …