ACK ČR: Vychází první ucelený cizojazyčný katalog pro zahraniční partnery

Cestovní ruch, včetně toho příjezdového, patří mezi důležité pilíře české ekonomiky. V roce 2024 tvořil 2,5 % hrubého domácího produktu Česka, což představuje 202 miliardy korun. Zaměstnává více než 233 tisíc lidí, tedy zhruba každého třiadvacátého obyvatele tuzemska. Dosud v Česku chyběl jednotný a profesionálně zpracovaný přehled, který by zahraničním partnerům stručně představil Česko i prověřené české incomingové společnosti. Nový katalog tuto mezeru zaplňuje – na více než sedmdesáti stranách představuje nejen jednotlivé firmy, ale také základní informace a data o Česku.
Společný hlas pro globální trh. Katalog demonstruje silnou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. „Tato publikace je prvním krokem ke skutečně koordinované prezentaci českého příjezdového cestovního ruchu. ACK ČR sdružuje nejzkušenější incomingové specialisty v zemi a spolehlivý adresář je základní podmínkou pro to, aby nás zahraniční touroperátoři zařadili do svých nabídek,“ uvádí Ladislav Havel, předseda ACK ČR.
František Reismüller, ředitel agentury CzechTourism, k tomu dodává: „V roce 2025 navštívilo Česko 10,9 milionu zahraničních turistů. Zájem o naši zemi roste a není se co divit – Česko je bezpečná, pestrá a snadno dostupná destinace, kde můžete snadno kombinovat zážitky na relativně malém území. Během jednoho dne zvládnete výlet do přírody, návštěvu památky, skvělý oběd i večerní relaxaci třeba v lázních. Právě tato rozmanitost a dostupnost z něj dělají atraktivní destinaci pro zahraniční návštěvníky. Nový katalog tak posiluje naši prezentaci v zahraničí a pomáhá zviditelnit práci českých incomingových partnerů.“
Praha jako prémiová brána a moderní konektivita. Projekt klade důraz na Prahu jako hlavní vstupní bod, ale zároveň motivuje k objevování regionů. „Praha se pravidelně umísťuje vysoko v globálních žebříčcích nejlepších měst pro život i cestování a ročně do ní míří kolem 8 milionů návštěvníků. Roste poptávka po kvalitních službách a klíčovou roli přitom hrají i kvalitní obchodní vazby mezi zahraničními subjekty a lokálními experty. Prostřednictvím společného katalogu napomáháme navazování těchto vazeb a partnerství,“ říká obchodní ředitel z Prague City Tourism Michal Drobík.
Klíčovým faktorem pro mezinárodní obchod je dostupnost, kterou v katalogu prezentuje Letiště Praha. „Kvalitní a široká síť přímých leteckých spojení je základním předpokladem úspěšného příjezdového cestovního ruchu. V letní sezoně 2026 nabízí Letiště Praha ve spolupráci se 77 leteckými dopravci přímá spojení ze 183 destinací, včetně nového dálkového spojení z?Filadelfie či nové linky společnosti STARLUX Airlines z?Tchaj-peje. Katalog tímto způsobem propojuje leteckou dostupnost s konkrétními službami v destinaci a vytváří funkční ekosystém pro zahraniční partnery i turisty,“ uzavírá Jaroslav Filip, ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha.
Co katalog přináší?
- Profily prověřených incoming touroperátorů a DMC s kontakty a jejich specializací.
- Komplexní přehled destinace: dopravní infrastruktura, státní svátky a praktické informace pro cizince.
- Vstupní podmínky: aktuální informace o systémech EES a ETIAS.
- Kulturní a gastronomický přehled: seznam UNESCO památek, festivalů a regionálních specialit.
- Statistická data: přehled vývoje příjezdového turismu dle zdrojových trhů.
Distribuce a dostupnost. Katalog je k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Tištěná verze bude distribuována na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, B2B akcích a prostřednictvím zahraničních zastoupení CzechTourism po celém světě. Elektronická verze je dostupná ke stažení na webu ZDE a na portálech všech partnerů.
