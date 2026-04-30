Vymyté mozky, nacistické praktiky. Šejna popsal skupinu, která ho pronásleduje

V posledních letech se česká společnost potýká s hlubokou polarizací. Použití pojmů, jako je „vlastenectví“ nebo „národní identita“, se stává příležitostí k vedení kulturních válek. Adam Šejna, mladý konzervativní aktivista a zakladatel projektu Restart Česko, otevřeně promluvil o tom, proč je dnes hrdost na vlastní zemi často terčem útoků.
Podle Šejny, který bývá označován jako český Charlie Kirk, pramení nenávist vůči lidem s vlasteneckými názory především z toho, že narušují mainstreamový narativ, který je cíleně budován pro mladou generaci. Politický influencer tvrdí, že odpůrcům vadí, když mladý člověk odmítá být pasivní součástí systému.
„Irituje je, že jim ničím jejich těžce vypracovanou ideologii – to, že mladí nic nedělají, jsou líní a nechtějí bojovat za svůj národ,“ vysvětluje Šejna. Tito aktivisté se podle něj snaží vyvolat dojem, že o budoucnost České republiky již nemá smysl bojovat a každý, kdo tento postoj nabourává, se stává nepřítelem.
Nálepkování jako nástroj cenzury
Šejna v rozhovoru poukazuje na existenci skupin, které fungují jako jakási „morální policie“. Tyto skupiny se podle něj nesnaží o věcnou debatu, ale o diskreditaci a zesměšnění názorových oponentů. Zmínil systematické kampaně, které proti němu vedou určité subjekty napojené na politické sféry, např. Mladí starostové.
„Oni mě pronásledují z toho důvodu, aby mi nějakým způsobem mohli uškodit později,“ říká k útokům, které zažívá na demonstracích i v online prostoru. Dodává, že po neúspěchu přímých útoků se tito aktivisté nyní zaměřují na zesměšňování.
Jedním z hlavních nástrojů, jak potlačit vlastenecké smýšlení, je podle konzervativního influencera devalvace silných slov jako „nacista“ nebo „fašista“. Tato slova podle něj ztratila svůj původní význam, protože jsou dnes používána proti komukoli, kdo nesouhlasí s liberálně-progresivním směrem.
„Sami praktikují nacistické techniky, aby lidi umlčeli,“ tvrdí Šejna na adresu svých kritiků, kteří se ho snaží cenzurovat. Zároveň dodává, že tyto nálepky jsou dnes používány proti lidem, kteří „doopravdy bojují za svobodu slova a za nezávislost svých názorů“.
Propaganda cílená na nejmladší
Varuje před dlouhodobým dopadem vlivového působení ve školách a médiích. Tato indoktrinace podle něj učí děti, že tradiční hodnoty nebo hrdost na vlastní původ jsou přežitkem či dokonce hrozbou. Přirovnává to k metodám minulých režimů.
„První, co udělali komunisté, bylo, že zkoušeli změnit úplně všechno, co se děti učily, a tlačit na propagandu, protože dospělí lidé, kteří předtím žili ve svobodném státě, měli jasno. Když je dětem odmalička říkáno, že je to ‚přesně takhle‘, a nemají možnost si to ověřit, tak po letech budou svým dětem říkat to stejné. Vychovají si první generaci, které budou lhát. A další generace, která přijde po nich, bude tyhle lži čerpat. To znamená, že uspějí dlouhodobě,“ varuje Šejna.
Tento proces podle něj vede k tomu, že mladí lidé pak sami aktivně bojují proti vlastním kořenům a rodičům, kteří se jim snaží realitu vysvětlit.
Mladý konzervativec a influencer Šejna vidí cestu z této situace v otevřenosti a odmítání strachu z nálepek. Přestože je označován za „krále dezolátů“, hodlá ve svých aktivitách pokračovat a nabízet mladým lidem alternativu k tomu, co nazývá „vymýváním mozků“. Vlastenectví by podle něj nemělo být důvodem k nenávisti, ale přirozeným projevem úcty k vlastní historii a kultuře.
Popisuje svou zkušenost z demonstrací, např. Milionu chvilek, kde byl pronásledován jinými aktivisty. Zmiňuje také vtipnou dohru, kdy se na jednu z akcí vrátil v masce Filipa Turka, a titíž lidé, kteří ho předtím napadali, se s ním nadšeně fotili.
Kritizuje zelenou politiku jako formu „propagandy“, která je cílená na děti a mladé lidi, aby je naučila přijímat omezení a nové daně jako jediné řešení. Přirovnává to k metodám komunistické indoktrinace.
Vyjádřil se také, jaký je jeho vztah k politickým stranám. On sám podporuje stranu Motoristé sobě, protože nejvíce souzní s jeho hodnotami, jako jsou rodinná politika nebo kritika Green Dealu. K SPD je kritický. Stoupence hnutí označuje za „populistické levičáky“. Uznává některé osobnosti ze strany PRO, např. Jindřicha Rajchla, ale Motoristy považuje za relevantnější sílu.
Kritizuje výrok prezidenta Petra Pavla o Spojených státech evropských. „Jestli jediný způsob, jak zachránit Evropskou unii od toho nepořádku, do kterého se sama bez naší pomoci dostala, je ten, že ztratíme naši národní suverenitu, kulturu a svobodu, abychom se stali součástí jednoho velkého celku, tak si nemyslím, že EU by měla existovat,“ řekl Šejna.
Nejlepším řešením podle něj je deportovat přistěhovalce, jak to dělají v USA.
Mladík se hlásí k pravicovým a konzervativním hodnotám. V 18 letech již plánuje založení rodiny, což jeho vrstevníci často považují za šílené. Odmítá nařčení, že by byl misogyn. Tvrdí, že muži a ženy mají odlišné schopnosti, ale stejnou důležitost, a úkolem muže je ženu chránit. Osobně je proti potratům, ale v českém ateistickém prostředí by je nezakazoval zákonem. Chtěl by spíše změnit „propagandu“, která podle něj děti vykresluje jako přítěž.
Vyjadřuje velké obavy z vývoje v Německu v souvislosti s migrací a energetickou krizí. Dále potvrdil, že začíná pravidelně streamovat na platformě Xavera Veselého. Společně s Františkem Kubáskem a Jakubem Svobodou připravují nové projekty a veřejná setkání pro fanoušky.
