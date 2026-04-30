Umělkyně Kerekes: Babiš není Fico. Chce evropské peníze

Slovenská herečka maďarské národnosti Vica Kerekes v rozhovoru pro pořad Osobnost Plus popsala aktuální proměnu atmosféry v Maďarsku, kterou pocítila bezprostředně po návratu do země několik týdnů po volbách. Podle jejích slov je změna cítit už jen tím, že lidé působí veselejším dojmem a z veřejného prostoru zmizely agresivní plakáty, které dříve burcovaly proti domnělým nepřátelům. Herečka zdůraznila, že dřívější rétorika vládní strany Fidesz byla postavená na neustálém zastrašování společnosti tématy, jako jsou Brusel, Ukrajina nebo komunita LGBTQ+, což mělo sloužit k budování silného národního státu.
V souvislosti s politickými změnami Kerekes vkládá velké naděje do postavy Petera Magyara a lidí, kteří ho obklopují. Několikrát v rozhovoru vyzdvihla, že jde o odborníky, což považuje za klíčový faktor pro nápravu systému.
MUDr. Roman Kerekeš
„Očekávám, že se situace trošku uklidní a že kulturní sféra nebude pod politickým vlivem, že tam konečně budou moct působit lidé, kteří jsou odborníky,“ uvedla herečka.
Systém, který v zemi dlouhá léta budoval Viktor Orbán, označila bez váhání za autoritářský režim, jenž se snažil kulturu systematicky nastavit tak, aby obsluhovala jeho politické zájmy.
Odchod Viktora Orbána z parlamentních lavic po mnoha dekádách vnímá Kerekes jako významný symbol. Přestože sám Orbán zmiňuje potřebu znovuzrození své strany, herečka se domnívá, že skutečnost je pro něj osobně bolestivější. „Pro něho to je zklamání a je to vnitřní zklamání,“ okomentovala jeho novou roli v opozici.
Zároveň ocenila Magyarův návrh na omezení výkonu ministerské funkce na maximálně osm let, což vnímá jako světlý bod a cestu k tomu, aby se v Maďarsku už nikdy nevytvořil podobně zkostnatělý systém, jako byl ten Orbánův.
Navzdory hlubokému rozdělení maďarské společnosti zůstává Vica Kerekes optimistická. Věří, že ani voliči předchozího režimu nemohli být v atmosféře neustálého strachu skutečně šťastní. Pro budoucnost země je podle ní nejdůležitější změna způsobu komunikace a energie, kterou politici k občanům vysílají.
I když si uvědomuje, že celková transformace společnosti nenastane ze dne na den, vnímá současné dění jako silný a pozitivní signál, že se Maďarsko vydalo správným směrem.
I Maďarka může být součástí slovenské kultury
Hovořila také o Slovensku, kde v současnosti vládne značné napětí. Ačkoliv sama zatím nepociťuje přímý politický tlak, který by jí bránil v práci, velmi citlivě vnímá celkové směřování slovenského resortu kultury. Ostře se vyhradila zejména proti rétorice současné ministryně Martiny Šimkovičové, jejíž výroky považuje za nebezpečné a vylučující.
„Byla jen pár dní v čele resortu a už říkala, že slovenská kultura má být slovenská a žádná jiná,“ poznamenala herečka s tím, že jako příslušnice národnostní menšiny se cítí těmito slovy přímo dotčena, neboť i ona je integrální součástí slovenské kultury.
Herečka v rozhovoru zdůraznila, že ji hluboce znepokojuje spojování národní identity s útoky na jiné skupiny obyvatel, jako je tomu v případě vyjádření ministryně o budování bílé rasy v kontrastu s LGBTQ+ komunitou. Dodala, že na aktuální slovenské vládě nenachází nic, co by mohla pochválit.
I přes nepříznivou atmosféru, kterou přirovnává k situaci v Maďarsku před lety, však vnímá na Slovensku i pozitivní protiproud v podobě sjednocení lidí. Oceňuje různorodost slovenské opozice a občanskou angažovanost, která se projevila i v její podpoře prezidentského kandidáta Ivana Korčoka. Přestože za tento krok sklidila vlnu nenávisti, zejména od části maďarských spoluobčanů, zdůraznila, že „nemohla být potichu“ a že svou profesní popularitu musela v danou chvíli odsunout na druhou kolej ve prospěch budoucnosti své rodiny. Podle Kerekes je nyní na Slovensku nejdůležitější najít cestu, jak spolu mluvit bez vyhrocených emocí a pragmaticky naslouchat i opačným názorům, aniž by na sebe lidé okamžitě útočili.
Babiš není Fico
Vyjádřila se také k politické situaci v České republice, kde se po loňských volbách opět ujal moci Andrej Babiš (ANO). Na otázku, zda Česku pod jeho vedením hrozí takzvaná slovenská cesta, před kterou varovala česká opozice, reagovala herečka spíše uklidňujícím tónem. Podle jejího názoru je český premiér v mnoha ohledech jiný než Robert Fico, a to zejména kvůli své pragmatičnosti a provázanosti s evropskými strukturami.
„Nemyslím si, že pan Babiš nastoupí na tuto cestu, protože on potřebuje ty evropské peníze,“ vysvětlila svůj postoj s tím, že ekonomické zájmy pravděpodobně převáží nad čistě ideologickými experimenty.
Herečka se domnívá, že česká společnost je v porovnání se slovenskou nebo maďarskou stabilnější díky odlišné mentalitě a menší míře emotivnosti ve vztahu k politice. Zatímco na Slovensku a v Maďarsku mají lidé tendenci se s politiky silně ztotožňovat a hledat v nich ochránce národních zájmů před vnějšími nepřáteli, v Česku takový tlak nevnímá.
„Na slovenské cestě podle mě Česko není a nebude. Já věřím, že nebude, protože vy to vnímáte trošku jinak než my,“ uvedla Kerekes a dodala, že Češi zatím nepodléhají politickým objednávkám v kultuře v takové míře, jako je tomu u sousedů.
Robert Fico podle ní využil k návratu k moci únavu společnosti z pandemie covidu a potřebu lidí po silném vůdci. Kerekes podle svých slov doufá, že současná situace v obou zemích je jen dočasným výkyvem. „Člověk možná právě v těchto okamžicích pociťuje, že to je nesprávná cesta. A možná právě toto potřebujeme pocítit,“ soudí herečka.
Po období politického útlumu podle ní nakonec přijde pozitivní změna. I když si prý uvědomuje rizika, která s sebou návrat staronových tváří do politiky přináší, u České republiky zůstává optimistkou právě díky schopnosti Čechů udržet si pragmatický nadhled a odstup od vyhrocených emocí.
