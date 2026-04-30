Senátor Třetina: Nejdůležitější je práce, která je vidět

Politika se dá dělat dvěma způsoby:
- Buď jen z kanceláře na Malé Straně, odkud nevidíte dění ve Vašem regionu.
- Nebo také z místa, kde člověk opravdu žije. Kde potkává lidi v obchodě, na fotbale nebo na náměstích.
A já jsem vždy patřil k té druhé skupině.
Jsem rodák z Moravského Krumlova. Původem učitel, ale dříve také trenér basketbalové mládeže. Dlouholetý starosta, který věřil, že i menší region může mít velké ambice. Právě díky týmu lidí z Krumlova se k nám vrátila Muchova Slovanská epopej - dílo, které do našeho kraje láká milovníky umění, turisty a s nimi i jejich peníze.
Dnes jsem senátorem za Znojemsko. A pořád se řídím tím stejným: nejdůležitější je práce, která je vidět. Podpora regionů, lepší infrastruktura, sport, kultura a rozumné hospodaření státu. Aby se dobře žilo nejen v Praze, ale i na jihu Moravy.
Angažuju se v urychlení výstavby obchvatu Znojma, aby se region konečně nadechl. Aktivně se věnuji tématu Dukovan, které zásadně ovlivní budoucnost celého kraje. Dlouhodobě podporuji amatérský sport – lidi, kteří ho drží při životě z nadšení v místních klubech, spolcích a sdruženích.
A na podzim do toho jdu ZNOVU - kandiduji do Senátu opět v dresu TOPky!
