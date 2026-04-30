Senátor Třetina: Nejdůležitější je práce, která je vidět

30.04.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci politika.

Senátor Třetina: Nejdůležitější je práce, která je vidět
Foto: archiv TT
Popisek: Mgr. Tomáš Třetina starosta Moravského Krumlova (TOP 09)

Politika se dá dělat dvěma způsoby:

  1. Buď jen z kanceláře na Malé Straně, odkud nevidíte dění ve Vašem regionu.
  2. Nebo také z místa, kde člověk opravdu žije. Kde potkává lidi v obchodě, na fotbale nebo na náměstích.

A já jsem vždy patřil k té druhé skupině.

Jsem rodák z Moravského Krumlova. Původem učitel, ale dříve také trenér basketbalové mládeže. Dlouholetý starosta, který věřil, že i menší region může mít velké ambice. Právě díky týmu lidí z Krumlova se k nám vrátila Muchova Slovanská epopej - dílo, které do našeho kraje láká milovníky umění, turisty a s nimi i jejich peníze.

Dnes jsem senátorem za Znojemsko. A pořád se řídím tím stejným: nejdůležitější je práce, která je vidět. Podpora regionů, lepší infrastruktura, sport, kultura a rozumné hospodaření státu. Aby se dobře žilo nejen v Praze, ale i na jihu Moravy.

Angažuju se v urychlení výstavby obchvatu Znojma, aby se region konečně nadechl. Aktivně se věnuji tématu Dukovan, které zásadně ovlivní budoucnost celého kraje. Dlouhodobě podporuji amatérský sport – lidi, kteří ho drží při životě z nadšení v místních klubech, spolcích a sdruženích.

A na podzim do toho jdu ZNOVU - kandiduji do Senátu opět v dresu TOPky! 

Mgr. Tomáš Třetina

  • TOP 09
  • senátor
PhDr. Josef Skála, CSc. byl položen dotaz

Privatizace

Proč chcete zakazovat privatizaci a odepřít tak možnost si hlavně nájemníkům nebo lidem, co chtějí vlastní bydlení odepřít možnost si ho pořídit? Uvědomujete si, že i nájmy jsou dost drahé a prostě pořád platí, že lidé preferují vlastní bydlení. Je to přeci pochopitelné, chtějí ho pro sebe, ale třeb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

