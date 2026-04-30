Chalupný (SOCDEM): Miloš „Taiwanec“ Vystrčil. Žádné morální selhání vlády se nekoná

Českou republikou zase hýbe aféra. Osobně musím říct, že mě velmi rozesmála. Předseda Senátu Miloš Vystrčil chtěl letět na Taiwan vládním speciálem a vláda mu to neschválila. On se pak nechal slyšet, že poletí komerční linkou a že to je od vlády „kudla do zad“.
Je to příběh, jako když se malý kluk snaží chodit do vaší skříně pro bonbony a vy mu tam místo toho dáte jablko.
Funkce předsedy Senátu je z hlediska ústavního pořádku důležitá. Na funkci a pravomoci, které Senát při normálním fungování demokracie v ČR má, možná až nadmíru. Ale samostatnou zahraniční politiku skutečně netvoří.
To, že se tato momentálně „panská sněmovna“ z přemíry vlastní důležitosti pasovala do role samozvaného „morálního majáku“, na tom nic nemění.
Zahraniční politika je v kompetenci vlády. V současnosti tedy, jak to sám deklaruje, premiéra Andreje Babiše, a (tak trošku) ministerstva zahraničí.
„Nemusí se nám to líbit, nemusíme s tím souhlasit, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat.“
Za nešťastnou lze považovat i přeceňovanou „přetahovanou“ mezi ministerstvem zahraničí (respektive Motoristy sobě) a prezidentem.
Ale ještě k tomu Miloš „Taiwanec“ Vystrčil?
Nejde o konec demokracie ani morální selhání vlády. Ta dělá jiné chyby, ale tohle mezi ně nepatří.
Celá aféra ale zase zapadá do „kouřové“ clony, která zakrývá skutečné a zásadní problémy ČR: nízké příjmy a důchody většiny občanů, nedostatek bydlení a další.
