Chalupný (SOCDEM): Miloš „Taiwanec“ Vystrčil. Žádné morální selhání vlády se nekoná

30.04.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přetahované mezi Milošem Vystrčilem a vládou o vládní letadlo do Taiwanu.

Českou republikou zase hýbe aféra. Osobně musím říct, že mě velmi rozesmála. Předseda Senátu Miloš Vystrčil chtěl letět na Taiwan vládním speciálem a vláda mu to neschválila. On se pak nechal slyšet, že poletí komerční linkou a že to je od vlády „kudla do zad“.

Je to příběh, jako když se malý kluk snaží chodit do vaší skříně pro bonbony a vy mu tam místo toho dáte jablko.

Funkce předsedy Senátu je z hlediska ústavního pořádku důležitá. Na funkci a pravomoci, které Senát při normálním fungování demokracie v ČR má, možná až nadmíru. Ale samostatnou zahraniční politiku skutečně netvoří.

To, že se tato momentálně „panská sněmovna“ z přemíry vlastní důležitosti pasovala do role samozvaného „morálního majáku“, na tom nic nemění.

Zahraniční politika je v kompetenci vlády. V současnosti tedy, jak to sám deklaruje, premiéra Andreje Babiše, a (tak trošku) ministerstva zahraničí.

„Nemusí se nám to líbit, nemusíme s tím souhlasit, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat.“

Za nešťastnou lze považovat i přeceňovanou „přetahovanou“ mezi ministerstvem zahraničí (respektive Motoristy sobě) a prezidentem.

Ale ještě k tomu Miloš „Taiwanec“ Vystrčil?

Nejde o konec demokracie ani morální selhání vlády. Ta dělá jiné chyby, ale tohle mezi ně nepatří.

Celá aféra ale zase zapadá do „kouřové“ clony, která zakrývá skutečné a zásadní problémy ČR: nízké příjmy a důchody většiny občanů, nedostatek bydlení a další.

