Rajchl (PRO): Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval

Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval. Já jsem na rozdíl od Tebe, který se plazíš před Zelenským, nikdy nezaprodal svou zemi a zájmy našich občanů za pohlazení a pochvalu od Ursuly či Rutteho.
To, že chci levné energie z Ruska, od kterých jsi nás ty kvůli své ideologické omezenosti odstřihl, což způsobilo škody našim podnikatelům i rodinám v řádech desítek miliard korun, není nadbíhání Putinovi. Na tom vyděláme my.
To, že nechci protiruské sankce,
Které ničí naše exportéry, to neprospěje Putinovi, ale naší ekonomice.
A to, že nechci dát peníze z našich daní ukrajinským zlodějům, nepřispěje k porážce Ukrajiny, jen to zamezí zbytečnému plýtváním těžce vydělaných peněz našich občanů na pořizováních zlatých záchodů pro kyjevské oligarchy.
To ty nás zaprodáváš svou nebetyčnou servilitou vůči bruselským papalášům.
To ty jsi byl ukrajinským premiérem v Praze.
To ty jsi kolaborant.
P.S. Z Němců nemáme strach. Jen tady nechceme sjezd neonacistické organizace. To, že ty tohle plivnutí na odkaz našich předků, kteří položili život v boji proti nacistickým zrůdám, ještě podporuješ, jen dokonale dokresluje to, jak neskutečně pokřivenou máš páteř. Respektive to, že žádnou nemáš.
JUDr. Jindřich Rajchl
