Rajchl (PRO): Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval

30.04.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Petra Fialy.

Rajchl (PRO): Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval
Foto: Hans Štembera
Popisek: Rozhovory PL- Jindřich Rajchl

Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval. Já jsem na rozdíl od Tebe, který se plazíš před Zelenským, nikdy nezaprodal svou zemi a zájmy našich občanů za pohlazení a pochvalu od Ursuly či Rutteho.

To, že chci levné energie z Ruska, od kterých jsi nás ty kvůli své ideologické omezenosti odstřihl, což způsobilo škody našim podnikatelům i rodinám v řádech desítek miliard korun, není nadbíhání Putinovi. Na tom vyděláme my.

To, že nechci protiruské sankce,

Které ničí naše exportéry, to neprospěje Putinovi, ale naší ekonomice.

A to, že nechci dát peníze z našich daní ukrajinským zlodějům, nepřispěje k porážce Ukrajiny, jen to zamezí zbytečnému plýtváním těžce vydělaných peněz našich občanů na pořizováních zlatých záchodů pro kyjevské oligarchy.

To ty nás zaprodáváš svou nebetyčnou servilitou vůči bruselským papalášům.

To ty jsi byl ukrajinským premiérem v Praze.

To ty jsi kolaborant.

P.S. Z Němců nemáme strach. Jen tady nechceme sjezd neonacistické organizace. To, že ty tohle plivnutí na odkaz našich předků, kteří položili život v boji proti nacistickým zrůdám, ještě podporuješ, jen dokonale dokresluje to, jak neskutečně pokřivenou máš páteř. Respektive to, že žádnou nemáš.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval

20:05 Rajchl (PRO): Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Petra Fialy.