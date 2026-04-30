DPP: Osm vyřazených autobusů ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický

Darovaná vozidla jsou provozuschopná a v obou městech budou sloužit ve veřejné dopravě. Autobusy po převzetí zástupci vedení obou měst odjedou v následujících dnech po vlastní ose na Ukrajinu. Letos je to první dar vyřazených vozidel DPP městům na Ukrajině. Od napadení Ukrajiny Ruskem HMP a DPP věnovaly ukrajinským městům již celkem 84 vyřazených vozidel – tramvají, autobusů či trolejových věží.
Městu Boroďanka dnes HMP a DPP darovaly čtyři autobusy SOR NB 12 ev. čísel 3612, 3620, 3624 a 3625, městu Chmelnický také čtyři vozy SOR NB 12 ev. č. 3626, 3630, 3633, 3639. Autobusy byly vyrobeny a zařazeny do vozového parku DPP v roce 2011. DPP je nasazoval do pravidelného provozu do letošního ledna, resp. února, kdy je v souladu se Standardy kvality PID musel kvůli dosažení stáří 15 let postupně odstavit a vyřadit.
Se žádostí o poskytnutí pomoci se na primátora hlavního města obrátili starostové měst Boroďanka a Chmelnický. Darování vozidel probíhá prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni, která je na Ukrajině významným poskytovatelem a distributorem nejen humanitární pomoci, ale také pomoci na obnovu válkou zasažené země. Proto Člověk v tísni spolupracuje na administrativním zajištění celé akce a pomáhá monitorovat situaci na Ukrajině. Přepravu vozidel si zajišťuje ukrajinská strana na vlastní náklady. Vozidla pojedou na Ukrajinu po vlastní ose s ukrajinskými řidiči.
„Praha od prvních dnů ruské invaze stojí na straně Ukrajiny a v této podpoře budeme pokračovat. Darování osmi autobusů městům Boroďanka a Chmelnický je dalším konkrétním krokem, který může pomoci lidem v jejich každodenním životě i při obnově měst zasažených válkou. Nejde o symbolické gesto, ale o praktickou pomoc. Vozidla, která už nemohou sloužit v pražské veřejné dopravě, dostanou na Ukrajině nový smysl a budou dál sloužit tam, kde jsou nyní skutečně potřeba,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
„Pomoc Ukrajině pro nás není jen jednorázovým gestem, ale dlouhodobým závazkem. Jsem hrdý na to, že dnes můžeme prostřednictvím Člověka v tísni poslat dalších osm autobusů do měst Boroďanka a Chmelnický. I když tato vozidla v pražském provozu končí, jsou stále plně funkční a v dobrém technickém stavu. Tam, kde ruská agrese cíleně ničí civilní infrastrukturu, budou tyto vozy odvádět neocenitelnou práci při zajišťování základní mobility tamních obyvatel. Od začátku konfliktu jsme na Ukrajinu vypravili již 84 vozidel, od tramvají přes autobusy až po speciální trolejové věže. Chci poděkovat kolegům z DPP za přípravu vozů a Člověku v tísni za to, že zajišťuje, aby naše pomoc dorazila přesně tam, kde je jí nejvíce zapotřebí,“ doplňuje Jaroslav Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
„Darování těchto autobusů je dalším konkrétním krokem v naší dlouhodobé podpoře partnerského města Chmelnický. Jsem velmi rád, že vozy, které v pražském dopravním podniku již dosloužily, najdou na Ukrajině nové a smysluplné využití – ať už při přepravě obyvatel, nebo při transportu materiálu v oblastech postižených ruskou agresí. Naše pomoc ale autobusy nekončí; s vedením Chmelnického jsme v neustálém kontaktu a reagujeme na jejich aktuální potřeby. Jen v posledních měsících jsme do města odeslali například výkonné elektrocentrály pro zajištění chodu škol
a nemocnic a pravidelně posíláme finanční dary na nákup potravin a léků prostřednictvím místních neziskových organizací. Solidarita Prahy 6 s našimi přáteli na Ukrajině zůstává pevná,“ říká Jakub Stárek, starosta městské části Praha 6.
„Je skvělé, že dopravní podnik myslí na své kolegy ve válkou zasažené zemi a již po několikáté daroval autobusy do měst na východě Ukrajiny. Za Člověka v tísni jsme rádi, že toto úsilí můžeme podpořit,“ uzavírá Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové sekce neziskové organizace Člověka v tísni.
Od roku 2022 celkem 84 darovaných vozidel
Od napadení Ukrajiny Ruskem Praha a DPP darovaly ukrajinským partnerům, městům a městským dopravním podnikům už celkem 84 vozidel včetně dnešní předávky:
V roce 2022 městu Charkiv a jeho dopravnímu podniku Charkivelektroavtotrans celkem 20 tramvají, z toho 15 kusů typu T6A5 a pět kusů typu T3SUCS, dále jeden autobus Karosa B951 a jeden kloubový Irisbus Citelis 18M.
V roce 2023 městu Mikolajiv a jeho dopravnímu podniku Mykolajivtranspas dva autobusy Irisbus Crossway LE 12,8M a dvě trolejové věže značky Renault.
V roce 2024:
deset autobusů SOR NB 12 městu Mykolajiv,
dva midibusy SOR BN 8.5 a šest autobusů SOR NB 12 městu Buča a jeho dopravnímu podniku Buča Transport Servis,
čtyři midibusy SOR BN 8,5 charkovskému dopravnímu podniku Charkivelektroavtotrans,
tři autobusy SOR NB 12 dopravnímu podniku Svjatopetrivske ve městě Bilohorodka,
a pět vozidel SOR NB 12 městskému dopravnímu podniku ChKP Elektrotrans
v Chmelnickém.
V loňském roce:
15 autobusů SOR NB 12 městu Černivci a jeho Trolejbusovému závodu
a pět autobusů SOR NB 12 Sumy.
Ve všech případech se jednalo o vozidla vyřazená z provozu DPP, která dosáhla svůj věk nebo maximální nájezd kilometrů podle Standardů kvality PID, a proto již nemohla být dále nasazována v pražské veřejné dopravě.
