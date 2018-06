Pošta je síťová služba, ztrátu z malých poboček musí kompenzovat výkony ve velkých městech

Pavel Eliáš se za Sdružení místních samospráv ČR zúčastnil veřejného slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, na němž se projednávala petice Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb nazvaná „Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“. V ní se mimo jiné píše, že náklady zajištění základních poštovních služeb hradí Česká pošta z velké části sama.

Pavel Eliáš proto ve svém vystoupení připomněl, že základní poštovní služby, které si stát u pošty objednává, jsou pokryty uživateli služeb, jejichž cena je dle platné legislativy složena z nákladů a přiměřeného zisku, a posteskl si, že Česká pošta přes snahy SMS ČR nikdy nezveřejnila detailní analýzu své ztráty včetně metodiky jejího výpočtu.

Zdůraznil, že kdyby se vznik této ztráty podařilo rozkrýt, je Sdružení místních samospráv ČR připraveno pomoci poště v jednání se státem, aby mohly být tyto služby zachovány i na venkově. „Často od managementu České pošty slýchám argument, že pobočky v malých obcích jsou ztrátové. Pošta ale přece nabízí síťovou službu. Je to totéž, jako kdyby distributor elektřiny přišel do posledního domu v Krkonoších a oznámil majiteli, že ho odpojí od elektrické sítě, protože se mu nevyplatí spravovat kabely až k jeho domu. Vždyť největší výkony pošty jsou ve velkých městech, a ty by měly pokrýt slabší výkony veřejné služby pro občany z malých poboček,“ řekl P. Eliáš.

Připomněl také, že stát by mohl pobočkovou síť České pošty lépe využívat. „Dovedu si představit, že vidimaci a legalizaci by mohla na menších obcích dělat právě pobočka pošty a ne obecní úřady, to samé si myslím o Czech pointu. Dovedu si představit i to, že si tam vyzvednu nově vystavený občanský průkaz či pas. Stát by měl využít stávající pobočkovou síť pošt, aby se přiblížil občanům a zároveň pomohl svému vlastnímu podniku, kterému by platil za výkony. Je to podle mě lepší, než aby pošta musela lidem nutit stavební spoření či zřizování bankovního účtu,“ uzavřel P. Eliáš.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje 1700 obcí a měst v ČR.

Psali jsme: Sdružení místních samospráv předalo ocenění za příklady dobré praxe Sdružení místních samospráv nesouhlasí s účelovou vázaností částí příjmů obcí Sdružení místních samospráv odmítá likvidační sankce pro obce za neúmyslné porušení GDPR SMS: Ministerstvo spravedlnosti podalo na 400 podnětů kvůli porušení zákona o střetu zájmů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva