Kordová Marvanová: Věříme, ze ministr dopravy naši výzvu vyslyší

12.09.2025 21:03 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k výzvě ministru dopravy Kupkovi, aby podpořil zachování železničního mostu v Praze

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Jako skupina senátorů jsme se tento týden obrátili otevřeným dopisem na ministra dopravy Martin Kupka s výzvou, aby nesouhlasil se zbouráním vyšehradského železničního mostu a podpořil jeho zachování a rekonstrukci jak prosazuje iniciativa Železniční most nebourat.

V dopise jsme napsali:

„Je nezbytné zadat nové výběrové řízení na rekonstrukci vyšehradského mostu, a to tak, aby v něm byl tentokrát opravdu vyváženě zastoupen i veřejný zájem ochrany kulturního dědictví, prostřednictvím rovnocenné účasti odborníků Národní památkový ústav."

"Seznámili jsme se se studií Nadační fond pro záchranu Vyšehradského železničního mostu a považujeme ji za rozumné kompromisní řešení, které vyváží veřejné zájmy ochrany kulturního dědictví a kapacitní dopravy."

"Věříme, že Česká republika je kultivovaným evropským státem, který nedopustí zničení jedné z ikonických kulturních památek Prahy, když je k dispozici technické řešení, které umožňuje její zachování a jehož realizace by naší zemi přinesla zaslouženou prestiž i pozitivní publicitu. Toto řešení je navíc prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí. Přináší tak i ekologické a zároveň také značné ekonomické výhody, zejména s ohledem na úspornější nakládání s veřejnými prostředky."

Věříme, ze ministr dopravy tuto naši výzvu vyslyší, stejně jako vyslyší hlas mnoha odborníků z ČR i ze zahraničí.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
autor: PV

