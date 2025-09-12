Týrání řidičů jako Hřibův záměr. Promlouvá zastupitel SPD Urban

„Pražská doprava, to je jeden velký problém,“ říká kandidát SPD Milan Urban. Praha je dle jeho názoru přetížená automobily a zásadní prioritou zůstává dostavba Městského a Pražského okruhu. Bez účasti státu na financování však podle jeho názoru město samo takhle rozsáhlé stavby nezvládne. Podle Urbana je situace způsobena tím, že Česká republika je stále silně centralizovaná a lidé kvůli úbytku pracovních příležitostí v regionech míří do Prahy, která proto potřebuje nejen okruhy, ale i radiály.
V souvislosti s tím Urban kritizuje Piráty, kteří podle něj záměrně znepříjemňují cestování autem po městě a nesprávně tvrdí, že nové komunikace přivedou do centra více aut. „To přece nejsou jednosměrky, ale dvousměrné komunikace! Nejen že se pomocí radiál Čech dostane do Prahy, ale hlavně se Pražáci dostanou ven z města, a to rychle. Takže to odlehčuje pražskou dopravu, zlepšuje a zkracuje průjezdnost městem,“ tvrdí Urban.
Kandidát SPD rovněž kritizuje nedostatečnou koordinaci staveb, kvůli které je podle něj Praha „stokrát rozkopaná“ a ne pouze „stověžatá“, doprava je často sváděná do jednoho pruhu a objížďky jsou nejasné. Mimo jiné si Urban všímá, že ubývá i míst k parkování.
„Dělá se všechno pro to, aby auta v Praze nebyla, a já jsem pevně přesvědčen, že je to vědomé, že to zkrátka nemůže být náhoda,“ myslí si Urban, podle kterého to „bez aut nejde“ už jen z toho důvodu, že mnoho lidí, typově například staří občané, živnostníci, rozvážkové firmy, nemají jinou alternativu.
Pokud by se však přistoupilo na to, že by se v Praze měla omezovat automobilová doprava, měla by aspoň podle Urban být naopak maximálně podporována městská hromadná doprava. To se ovšem neděje. Urban vyzdvihuje například prodlužování intervalů a přetížené spoje, které neodpovídají skutečným potřebám cestujících.
V rozhovoru pro iPortal24.cz se Urban také vyjádřil k otázce MHD zdarma. Dle jeho názoru by pro uskutečnění tohoto návrhu bylo zapotřebí okolo 2 až 3 miliard ročně, tedy méně než kolik podle policejního vyšetřování činila „šedá zóna“ spojená s kauzou Dozimetr v pražském dopravním podniku odhadovaná na 3 až 5 miliard. „Takže určitě by to byla cesta,“ dodává Urban.
„MHD zdarma by měli lidé, kteří v občanském průkazu mají trvalé bydliště v Praze. A pokud by se k tomu chtěl připojit i Středočeský kraj, pak jen dobře. Nechť tedy přispívá Praze,“ navrhl kandidát SPD. Výše zmíněné 2 až 3 miliard na MHD zdarma by dle jeho názoru bylo možné získat ovšem i například škrtnutím financování politických neziskových organizací, které Praha financuje.
V neposlední řadě se Urban v rozhovoru s kritikou zaměřil na podobu plánovaných vysokorychlostních tratí v Praze. V západní Evropě podle něj železnice mizí pod zem hned na okraji měst, zatímco v České republice se aktuálně počítá s povrchovým vedením v zářezech a na estakádách. „Nejen že to bude vypadat hrozně, ale navíc to bude opticky oddělovat městskou část,“ tvrdí Urban i s upozorněním na možný hluk z tratě. Argument, že tunely jsou příliš drahé, Urban zásadně odmítá. Stát podle něj utrácí stovky miliard na jiné účely.
„Je katastrofa, že o tom, co by mělo být už dávno hotovo, se jen mluví. A co jsme měli z minula a fungovalo, to omezujeme, zavíráme, ničíme. Kolik železničních tratí se zrušilo! Kolik autobusových spojení je pryč! Máte regiony, kde vám do vesnice jedou jenom dva autobusy za den. Tohle prostě není doprava 21. století!“ zlobí se Urban.
autor: Alena Kratochvílová