Richterová (Piráti): Chceme republiku bez kauz!

Audiovizuální show s heslem „Chceme republiku bez kauz“ měla jasný cíl – připomenout vládě, že kauza zůstává nevyjasněná, a vyzvat k okamžitému zveřejnění auditu ještě před volbami.
„Veřejnost má právo vědět, kdo nese odpovědnost např. za roli Ministerstva financí a proč audit stále leží v šuplíku. Bez jasných odpovědí se důvěra občanů ve stát jen dál oslabuje. To chceme změnit a máme plán, jak to udělat. Chceme republiku bez kauz a věřím, že to chtějí i občané. Máme společného víc, než si myslíte. Letos Piráti,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů a lídryně v Praze Olga Richterová.
Noční projekce zobrazující Pavla Blažka, Zbyňka Stanjuru, ale i Piráty bojující s korupcí a symbolicky upozornila na stále trvající nejasnosti kolem vládního postupu v kauze bitcoinů. Světelné efekty také připomněly, že boj proti korupci a praní špinavých peněz je pro Piráty dlouhodobě zásadní prioritou. Strana zároveň zdůraznila, že její program nabízí konkrétní řešení nejen v oblasti transparentnosti, ale i podpory českých rodin. „Proto předkládáme zákon o podpoře rodin,” uzavřela Richterová.
Kompletní volební program je dostupný ZDE.
Česká pirátská strana
autor: PV