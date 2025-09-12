Richterová (Piráti): Chceme republiku bez kauz!

12.09.2025 20:07 | Monitoring

Piráti v noci proměnili Ministerstvo financí v nečekanou světelnou scénu a symbolicky tak nasvítili kauzu špinavých bitcoinů.

Foto: Screen TV Nova
Popisek: Olga Richterová

Audiovizuální show s heslem „Chceme republiku bez kauz“ měla jasný cíl – připomenout vládě, že kauza zůstává nevyjasněná, a vyzvat k okamžitému zveřejnění auditu ještě před volbami.

„Veřejnost má právo vědět, kdo nese odpovědnost např. za roli Ministerstva financí a proč audit stále leží v šuplíku. Bez jasných odpovědí se důvěra občanů ve stát jen dál oslabuje. To chceme změnit a máme plán, jak to udělat. Chceme republiku bez kauz a věřím, že to chtějí i občané. Máme společného víc, než si myslíte. Letos Piráti,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů a lídryně v Praze Olga Richterová.

Noční projekce zobrazující Pavla Blažka, Zbyňka Stanjuru, ale i Piráty bojující s korupcí a symbolicky upozornila na stále trvající nejasnosti kolem vládního postupu v kauze bitcoinů. Světelné efekty také připomněly, že boj proti korupci a praní špinavých peněz je pro Piráty dlouhodobě zásadní prioritou. Strana zároveň zdůraznila, že její program nabízí konkrétní řešení nejen v oblasti transparentnosti, ale i podpory českých rodin. „Proto předkládáme zákon o podpoře rodin,” uzavřela Richterová.

Kompletní volební program je dostupný ZDE.

Česká pirátská strana

  Piráti
  • Internet je naše moře!
Psali jsme:

Hřib (Piráti): 200 000 nových domů pro lidi, ne pro spekulanty
Bartoš (Piráti): Politika nemá být o nekonečných slibech
Hřib (Piráti): Chceme porazit ve volbách extremistickou SPD
„Šmírování“ lidí. Pirát ukazuje na Rakušana. Přidali se další

Zdroje:

https://nakopnemeto.cz

Článek obsahuje štítky

MF , piráti , Richterová , bitcoiny

autor: PV

