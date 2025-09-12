Mňoukačka Wollner. Vyoral a morální majáky

V USA se roztrhl pytel s vraždami. Nejdříve mladé ukrajinské uprchlice, kterou zabil zřejmě psychicky nemocný a hlavně několikrát trestaný černoch v autobusu. A zatímco každý zlý pohled na Ukrajince tady je odsuzován, zde bylo ticho po pěšině. O čem to podle vás svědčí?
O rozpolcenosti a nedostatečných notičkách našich pologramotných svazáků mediálně-politického hlavního proudu? O tom, že bez výše zmíněných notiček nevědí, zda se více klonit na stranu nekriticky zbožšťované ukrajinské karty, nebo karty konceptu Black lives matter? Jinak bych neřekl, že se v USA roztrhl pytel s vraždami. Tam je, myslím, už dávno roztržený od ucha až po zadek.
Vraždy v USA nekončí. Na kampusu univerzity v Utahu byl zastřelen ranou do krku konzervativní influencer a debatér Charlie Kirk, což způsobilo vlnu rozhořčení vzhledem k tomu, že Kirk byl jeden z těch, kdo vyzýval k dialogu, nikoliv vypjaté konfrontaci. I bývalé špičky demokratů jako Barrack Obama nebo Joe Biden útok jednoznačně odsoudily. Ale to nebrání stovkám dalším LGBT aktivistům a podobným typům se z jeho smrti radovat. Myslíte, že USA směřují k občanské válce?
V dlouhodobějším horizontu možná. V tom krátkodobém zatím dle mého ne. Na občanské, etnické a další války po celém světě se to všechno tváří poměrně dlouho, ale lidé jsou v globále a v celku mnohem méně agresivní, než jak o nich běžně hovoří v médiích nebo na politických a jiných plénech.
Radování se ze smrti kohokoliv je přes čáru. Co se týká zastřelení influencera a debatéra Kirka, o kterém jsem doteď neslyšel – což je samozřejmě možná jen můj problém, ve mně lehce evokuje Orwellem popisované praktiky a techniky v knize 1984. Ale třeba jsem jen přehnaně nevěřící… Tomáš. Nicméně vražda kohokoliv, tím spíše na půdě kampusu během sdílení myšlenek a argumentů, je nepřípustná. Provedení bylo děsivé. Otázkou zůstává proč a v čí prospěch tato ohavnost proběhla.
A když se zamyslíme, neděje se něco podobného i tady? Koaliční politici dělají co mohou, aby rozpoutali nenávist k současné opozici, na sociálních sítích hanba mluvit, dokonce tu někdo střelil ženu do hlavy, prý v podezření, že se jedná o agenta cizí mocnosti.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Jinak současná Fialova ukrofilní junta bezpochyby rozpoutává občanskou nenávist… Nejinak to bohužel bylo i u koronafašistické vlády protektora Andreje Babiše a jeho ministrů smrti – Vojtěcha, Prymuly, Arenbergera, Blatného. Bylo by dobré na tyhle pazgřivce, se vší neúctou a nerespektem, a jejich likvidaci nejen fyzického a psychického zdraví nás všech nezapomínat.
Pak tu máme trochu klasičtější válku. Na polské území dopadly drony, zřejmě ruské. A zřejmě také nezpůsobily žádné závažnější poškození, ale v hlavách některých politiků už kvůli tomu začíná třetí světová. Jak to odhadujete? Zkoušeli Rusové protivzdušnou obranu NATO? Nebo jim prostě drony, zvláště pokud byly zasaženy opatřeními proti navádění, „ulétly“?
To vědí zřejmě jen sami Rusové, ale z toho, čeho jsme v posledních několika letech svědky, bych si dovolil o ruském záměru lehce pochybovat. Už z titulu toho, jak o události opět referují nejen naše nevyvážená, neobjektivní a závislá média hlavního proudu. Na druhou stranu ani záměr nelze vyloučit. Stejně tak na základě zkušeností z nedávné minulosti bychom mohli jako variantu brát i takzvanou operaci pod falešnou vlajkou či jakoukoliv jinou provokaci ze strany naší KoZy – tedy kolektivního západu.
Neb válka s Ruskem a tažení na Rusko – po neúspěších Trockého, Napoleona a Hitlera – je opět na pořadu dne. Zajímavé, že za všemi třemi tak, jak nyní za ukrajinským komediantem a prominentní a protežovanou Zelenskajou Gretou – kampak nám jen zmizela ta skutečná autistická? – dle všeho do jisté míry stáli naši demokratičtí vzorové snažící se stát pány celého světa. Pro naše dobro a bezpečnost samozřejmě. Protože slovy klasika válka je mír.
U války ještě zůstaneme. Izrael bombardoval Katar, kde se nacházela delegace Hamásu. Ironické je, že Katar byl bombardován jednu dobu i Íránem. Každopádně, může Izrael podle vás bombardovat koho chce jak chce?
Sionistická elita v čele Izraele dle řady indicií může skutečně všechno a asi ještě mnohem více. V případě jakékoliv kritiky, opozice a nesouhlasu je tu coby mocná zbraň, bič a meč proti nesouhlasným a nepravověrným antisemitismus, případně podpořený otázkou holokaustu. Běžní Židé a Izraelci žijící si své vlastní životy jak nejlépe umí, s tím samozřejmě v drtivé většině nemají co do činění.
Ostatně tak jako jsou nevinně ve většině válečných konfliktů a v geopolitických otázkách běžní občané, kteří posléze draze platí za šílenství a bezpáteřnost svých elit – elit v uvozovkách. Izrael je dle mého nejhlubšího přesvědčení bohužel paradoxně jeden z nejvíce xenofobních, takřka až… no radši nic… států současnosti. Ve vyšších kruzích de facto nekritizovatelný. Ostatně obdobně jako do času zatím Ukrajina. Myslete si o mně, co chcete, a třeba se stavte na hlavu. Provádí v současné době některý stát větší genocidu než Izrael na Palestincích? Je v současné době nedotknutelnějšího státu v otázkách válečnictví a šíření demokracie mečem a humanitárním bombardováním? Snad ještě izraelské ruce na špinavou práci všeho druhu a bezpečnostní krytí zvané Spojené státy americké. Ano, oba dva etalony demokracie, míru, pravdy a lásky…
A ještě z domácích, Marek Wollner prohrál soud s Markétou Dobiášovou, historky o mňoukání jsou tedy zřejmě pravdivé. Myslíte, že se Forum 24, ve kterém teď dělá, nějak od Wollnera distancuje?
Nemyslím si. Forum 24 je sběrný dvůr všech tendenčních svazáků, psychopatů, sociopatů a mediálních štěteček a štětců, kteří si hrají na morální majáky a mistrují obyčejné lidi, a přitom sami mají často problém dohledat orgán zvaný mozek, o páteři raději ani nemluvě. Mňoukačka Wollner je pro mě odjakživa slizkou osobou od pohledu, od vysílání a nyní i od své prapodstaty.
autor: Karel Šebesta