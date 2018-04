Povodí Moravy a dobrovolníci letos opět uklidí okolí řek

Státní podnik Povodí Moravy připravuje již pátý ročník úklidové akce „My pro vodu – voda pro nás“, která se uskuteční od konce března do půlky dubna.

Hlavním cílem akce je vyčistit co nejvíce kilometrů břehů a přispět tak k čistému okolí potoků a řek. S tím podniku pomáhají dobrovolníci z řad ochránců přírody, studentů, zástupců různých zájmových sdružení či jednotlivci.

Úklid břehů bude probíhat na více jak 50 úsecích, jejichž seznam, termíny a konkrétní popisy lokalit jsou uvedeny zde. Všem dobrovolníkům zajistí zaměstnanci PM pracovní pomůcky (pracovní rukavice) a pytle na sběr odpadu a dále zajistí svoz a odvoz nasbíraného odpadu.

Všichni zájemci, kteří by se do této úklidové akce chtěli zapojit, jsou srdečně zváni. Prosíme, kontaktujte PM min. týden předem a to e-mailem na kucerova@pmo.cz nebo telefonicky (541 637 317) a sdělte nám vybranou lokalitu a počet osob.

První ročník vyhlásilo Povodí Moravy, s.p. v roce 2014, akce se zúčastnilo téměř 1300 dobrovolníků. V loňském roce se, i přes deštivé počasí, zúčastnilo 2040 dobrovolníků, kteří posbírali celkem 45,5 tun odpadků a vyčistili břehy řek v celkové délce z 232 kilometrů.

autor: Tisková zpráva