Pražská strojírna: Prahu čeká malá tramvajová revoluce

„Námi vyrobené širší obruče namontoval Dopravní podnik hl. m. Prahy na první tramvaj 15T a v rámci zkušebního provozu bude v praxi ověřen skutečný vliv nových obručí kol. Do zkušebního provozu budou nově též nasazeny širší obruče i na soupravy tramvají typu T3. Očekáváme, že to co jsme naměřili v laboratoři se podaří splnit i v reálném provozu,“ vysvětluje Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s. Podle něj musela konkrétní tramvaj 15T projít drobnými konstrukčními úpravami, aby na kola bylo možno nasadit 100 mm široké obruče místo původních 86 mm širokých.

Tramvajová kola nesou a zároveň i vedou vozidlo. Nově inovovanými širšími obručemi kol by mělo dojít ke zlepšení jízdních vlastností tramvají, zvýšení jejich spolehlivosti a nižšímu namáhání kolejového svršku. Vzhledem k v současnosti nabíhajícímu nasazování širších tramvajových kol bude v kolejových křižovatkách a výhybkách vyrábět Pražská strojírna a.s. výrazně vyšší procento srdcovek s tvz. hlubokým žlábkem, kdy kolo překonává srdcovku klasickým železničním způsobem převalení přes odbočný žlábek. Současně s nižším namáháním a opotřebením kol i srdcovek při procentuálně vyšším nasazením hlubokých žlábků v srdcovkám klesne i emitovaný hluk při přejezdu výhybek a křižovatek.

„Výsledky experimentu budeme samozřejmě vyhodnocovat spolu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Mělo by dojít ke snížení vibrací a emitovaného hluku a pro cestující by tak jízda měla být celkově komfortnější. Musí se ale potvrdit i ekonomický přínos změny šířky obručí. Bez něj by jejich výměna na téměř tisícovce pražských tramvají byla jen těžko ospravedlnitelná,“ zamýšlí se Robert Masarovič.

Snížení hluku by mohlo být až o několik decibelů, což je při relativně vyšší hlučnosti tramvají poměrně dost, a to především v nočních hodinách, kdy hluk velkoměsta klesá a o to více je slyšet tramvajový provoz. Výzkum byl součástí dlouholetého úkolu optimalizace vazby dvojkolí-kolej a společnost do něj zatím investovala celkem 1,25 miliónu korun. Část experimentů, zkoušek a měření opotřebení se konala přímo v areálu Pražské strojírny ve Vinoři.