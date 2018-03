Přeloučská AVIA Motors získala homologaci pro své nové vozy a zahájila dodávky dealerům

Při slavnostní show a otevření nové továrny v září minulého roku přeloučská AVIA Motors představila novou modelovou řadu D, která nese obchodní název INITIA. Vozy této řady splňují emisní třídu Euro 6, která je povinná pro nová vozidla v Evropské unii, pro jejíž trhy je určenapředevším. Letos v únoru AVIA Motors získala pro řadu D globální homologaci, což byla podmínka pro prodej a registrace nových vozů v zemích EU. „Letos se chceme především dostat do povědomí široké veřejnosti a ukázat, že je značka AVIA zpět, že je životaschopná a že si chce vydobýt své místo na trhu lehkých nákladních vozidel," uvedl nový generální ředitel AVIA Motors Martin Šustek.

Nejžádanějším provedením obchodní řady INITIA je AVIA D120 4x2, které je v současnosti nosným produktem firmy. Využití najde především v oblasti stavebnictví, dopravních a rozvážkových služeb a u komunálních služeb. Od února už první desítky vozů našly svou cestu k dealerům a zákazníkům, přičemž základní cena vozů řady D se pohybuje kolem 1 milionu Kč. Nástup výroby i prodeje vozů je postupný. „Nechceme návrat na trh uspěchat. Chceme si být naprosto jisti, že dodáváme vynikající vozidlo za odpovídající cenu. Proto se už od počátku obnovy značky AVIA i firmy soustředíme zejména na kvalitu a optimalizaci procesů a chceme dál pracovat na efektivitě výroby,“ dodal Martin Šustek.

Hlavními vlastnostmi vozů AVIA jsou nejlehčí podvozek a největší užitná hmotnost ve své kategorii, což příznivě ovlivňuje nižší spotřebu a vyšší výkon. Kompaktní rozměry kabiny jsou výhodou pro provoz v úzkých ulicích měst a ve ztížených podmínkách. Nový design kabiny a vylepšený interiér pak přinášejí i lepší pracovní podmínky řidičů. AVIA Motors připravuje i provedení D120 4x4 s pohonem všech kol, které bude vhodné i do středního a lehkého terénu a které se může uplatnit v oblasti stavebnictví, při zemních pracích, ale také u komunálních služeb a jinde. Automobilka plánuje uvedení plněpohonnéavie na trh do poloviny tohoto roku. Postupně se bude portfolio rozrůstat, zákazníci tak budou mít na výběr vozy v hmotnostních kategoriích od 7,5 až do 12 tun s několika variantami rozvorů, tři verze kabin, pohon 4x2 a 4x4 a dvě velikosti kol (17,5" a 19,5"), což umožní velkou individualizaci vozů podle požadavků uživatelů.

AVIA Motors se nesoustřeďuje pouze na výrobu a prodej nových vozů, ale chce také nabízet kvalitní poprodejní služby. Proto také zefektivňuje prodej a distribuci náhradních dílů, které bylo nutné kvůli stěhování firmy z pražských Letňan do Přelouče nově nastavit a stabilizovat. „AVIA Motors nyní zabezpečuje rychlé a cenově dostupné dodávky originálních náhradních dílů dealerům i autorizovaným servisům nejen na nové vozy INITIA, ale i na starší modelové řady A a D,“ doplnil Martin Šustek.