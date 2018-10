ŘLP ČR: Konference „DOPRAVA 2018 +… dalších 100 let v pohybu“

Konference se zúčastnilo více než sto zástupců všech druhů české dopravy, reprezentantů státní správy a samosprávy, akademické obce nebo dodavatelského průmyslu. Program konference byl rozdělen do čtyř panelů, které se věnovali problematice železniční, vodní, letecké a silniční dopravy, jako samostatný byl včleněn panel pro oblast vzdělávání a inovací v dopravě.



Ve svém úvodním vystoupení význam dopravy připomněl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček a zdůraznil především její legislativní rámec „Díky novele zákona o liniových stavbách budeme stavět rychleji než doposud. Povedla se tak věc, která má v praxi pro českou dopravu obrovský přínos a je úkolem pro český parlament v této legislativní oblasti nadále intenzivně pracovat“.

Na konferenci mimo jiné zaznělo:

„Za posledních 10 let investovaly ČD do nákupu a modernizace vozidel přes 40 miliard korun a je naším cílem i v rámci liberalizace služeb železniční dopravy obhájit maximum stávajících výkonů i po roce 2019 udržet kvalitu a síťovost služeb“, Radek Dvořák, České dráhy.

„Páteřní silniční síť krajů a regionů, silnice II. a III. třídy, jsou z hlediska dopravního spojení v rámci celé České republiky nenahraditelné. Tomu by měly odpovídat i podmínky financování jejich budování, modernizace a údržby“, František Petrtýl, Asociace krajů ČR.



„Nebudeme čelit pouze vysokému nárůstu letového provozu v našem vzdušném prostoru. Musíme být současně připraveni i na integraci dronů do klasických provozních systémů a tuto výzvu společně s českou státní správou a průmyslem využít jako obchodní příležitost“, Jan Klas, Řízení letového provozu ČR.



„Česká doprava si ještě nezvykla na obrovský nárůst v oblasti e – commerce, která vyvolá potřebu větších kapacit a rozvoje dopravní infrastruktury. Odstranit se v budoucnosti musí i nerovnoměrnost dopravní sítě v jednotlivých krajích České republiky“, Jan Andrejco, Panattoni Europe.



„V dopravním sektoru se bohužel letitě ideově nepotkávají výrobci vozidel s vlastníky a správci infrastruktury a nevyužívají tak obrovský potenciál změn v důsledku nových informačních a telekomunikačních technologií a programových řešení pro jednotlivé uživatele dopravních systémů“, Pavel Hrubeš, Dopravní fakulta ČVUT.



„Regionální letiště mají a vždy budou mít nezastupitelný význam v dopravní infrastruktuře krajů. Jde o to najít a realizovat dobrý obchodní model, který bude kombinovat potřebu pravidelné dopravy, charterových letů a cargo letů“, Hana Šmejkalová, Letiště Pardubice.



„Multimodální řetězec je konkurenceschopnější, čím je jednodušší a levnější „poslední míle“, tedy doprava z přístavu k zákazníkovi – důležité je co nejvíce přiblížit podniky vodní dopravě a zlevnit překlad“, Lubomír Fojtů, Ředitelství vodních cest ČR.



„Zmodernizovaných kilometrů dálnice D1 máme k dnešnímu dni celkem 93, což je zhruba polovina trasy z Prahy do Brna. Důležité také je, že dálnici modernizujeme úsporně. Původní odhadované náklady na modernizaci byly 24 miliard korun, ale dostali jsme se na částku 20 miliard korun. Dálnice by měla být celá zmodernizována už v roce 2021“, Ladislav Němec, Ministerstvo dopravy ČR.



„Budoucnost české dopravy i dodavatelského průmyslu bude záviset na kvalitních, vzdělaných a motivovaných lidech. Nejdůležitější je vytváření příležitostí pro jejich další rozvoj, nelze spoléhat na to, že výše platu bude rozhodujícím kritériem“, Viktor Sotona, ERA Pardubice.



Záznam průběhu jednotlivých panelů bude k dispozici na internetových stránkách konference www.doprava2018.cz

Psali jsme: NKÚ: Na železničních přejezdech počty nehod neklesají, jsme jednou z nejhorších zemí v Evropě ŘLP ČR podepsal kontrakt na výcvik řídících letového provozu se společností Avinor ŘLP ČR: Tendr na poskytování služby řízení bezpilotního letového provozu Řízení letového provozu uzavřelo rok rekordním obratem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva