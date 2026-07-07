Národní zemědělské muzeum: Jeskyně na střeše. Výstava

„Kde jinde, než symbolicky vysoko nad zemí, na slunci a s jedinečným výhledem na centrum Prahy představit zájemcům unikátní místa, která jsou jinak skryta pod zemí a většinou i mimo hlavní turistické trasy,“ říká ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček.
Autorem fotografií čtrnácti pro turisty upravených a nasvícených podzemních prostor, které vymodelovala voda ve vápenci, je speleolog a fotograf Petr Zajíček. Ten připravil i texty přibližující jejich objev, výzkum, přírodní unikátnost a ochranu.
„Národní zemědělské muzeum se dlouhodobě zabývá rozmanitým vztahem člověka ke krajině, od jeskynního lovce po moderního zemědělce a využitím přírodního bohatství v širokých souvislostech. Máme radost, že na začátku prázdnin můžeme návštěvníkům představit krásy jeskyní naší republiky a upozornit na místa, která tvoří významnou součást našeho dědictví a inspirovat k jejich návštěvě,“ říká Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea.
Návštěvníci střechy Národního zemědělského muzea tak díky výstavě poznají jeskyně z Čech, Moravy i Slezska. České jeskyně reprezentují Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem Čech, Koněpruské jeskyně v Českém krasu na Berounsku s tajnou středověkou penězokazeckou dílnou a Chýnovskou jeskyni na Táborsku, nejstarší zpřístupněnou krasovou dutinu v Česku. Ta si dodnes zachovává původní historickou podobu s kamennými schody a dřevěným zábradlím.
Slezsko láká zájemce na Jesenicku mramorovými jeskyněmi Na Pomezí a Na Špičáku s unikátně ledovcem vytvarovanými chodbami připomínajícími srdce. Na Moravě v Olomouckém kraji zaujmou překrásně krápníkově zdobené Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně u Litovle osídlené již kromaňonci a na Přerovsku hydrotermální Zbrašovské aragonitové jeskyně. Pod Pálavou je ukrytá jeskyně Na Turoldu v Mikulově s výzdobou připomínající mořské korály. V Moravském krasu lze kromě nejslavnějších Punkevních jeskyní s propastí Macocha a plavbou elektroloděmi po podzemní řece navštívit i jeskyni Balcarka s pestře barevnou výzdobou či Kateřinskou jeskyni s největší podzemní prostorou Čech a ikonickou Čarodějnicí.
Výstava přibližuje i nejdelší zpřístupněný krasový systém v ČR Sloupsko-šošůvské jeskyně s hlubokými propastmi a u Křtin jeskyni Výpustek, kterou se prohnaly dějiny od paleolitu, přes těžbu fosfátových hlín, nacistickou továrnu na stíhačky až po tajné vojenské velitelství za studené války.
Správa jeskyní České republiky (SJČR) byla zřízena 1. dubna 2006 jako státní příspěvková organizace rezortu Ministerstva životního prostředí ČR. Pečuje o 14 tuzemských zpřístupněných krasových jeskyní (a pseudokrasové dutiny s fluoritovými drúzami Jeskyně pod Sněžníkem). Zajišťuje jejich ochranu, báňskotechnické zabezpečení a službu průvodců. Provádí průzkumy a dokumentaci jeskyní i jiných podzemních prostor, zpracovává odborné posudky a projekty. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR shromažďuje údaje o všech cca 4000 jeskyních na území České republiky a zpracovává je pro celostátní Jednotnou evidenci speleologických objektů JESO. Vydává publikace s tematikou krasu, jeskyní a jejich ochrany. Je členem Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní ISCA.
Panelová výstava přibližuje také činnost odborného oddělení péče o jeskyně a oddělení vědy a výzkumu SJ ČR, která se věnují výzkumu, dokumentaci a ochraně jeskyní a krasu. Při své činnosti SJ ČR bezprostředně spolupracuje s orgány státní báňské správy, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou speleologickou společností, muzejními, archeologickými a dalšími souvisejícími organizacemi.
O aktuálním dění nejen v podzemí SJ ČR informuje na webu www.caves.cz i sociálních sítích facebook.com/jeskynecr a instagram.com/jeskynecr, své facebooky označené oficiálním logem mají i jednotlivé jeskyně.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.
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