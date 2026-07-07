Noc s hvězdami pomůže jedenáctiletému Adámkovi

07.07.2026 11:51 | Komerční článek
autor: Tisková zpráva

Tradiční hudební benefice pod širým nebem se vrací po roce opět na Českolipsko. V sobotu 1. srpna 2026 od 18:00 hodin proběhne u zámku Zahrádky u České Lípy již 28. ročník oblíbeného benefičního koncertu „Noc s hvězdami“.

Noc s hvězdami pomůže jedenáctiletému Adámkovi
Foto: Martin France
Popisek: Martin France

Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, starosty obce Zahrádky Davida Šmata, starostky města Česká Lípa Jitky Volfové a radní Libereckého kraje pro sociální oblast Anny Provazníkové. Veškerý finanční výtěžek organizátoři předají přímo na koncertě rodičům a jejich jedenáctiletému handicapovanému Adámkovi Čížovi z obce Dubá na Českolipsku na úhradu nákladné péče a rehabilitací.

Letošní ročník přináší hned několik programových novinek. Pro navození té správné nálady zahraje ještě před zahájením hlavního programu seskupení CzechElvis.cz. Úplnou premiéru obstarají také jako první hosté hlavního koncertu místní obyvatelé Zahrádek. Ti se dali dohromady speciálně pro tuto charitativní příležitost a vystoupí pod symbolickým názvem Zárod.

V romantickém prostředí zámeckého areálu se následně bez nároku na honorář vystřídá pestrá sestava populárních interpretů české hudební scény. Diváci se tak mohou těšit na koncertní vystoupení, která obstarají například rocková zpěvačka Marcela Březinová, herec a zpěvák David Kraus, zpěvák, herec a producent tohoto koncertu Martin France, pěvecká hvězda 80. let Michaela Linková, kytarista a zpěvák Jan Vytásek, nadějná jihočeská zdravotní sestra a zpěvačka Maja Rose, zpěvačka s neutuchajícím optimismem Jarmila Zedníková, začínající zpěvák Dušan Klik, úplně nová charismatická zpěvačka se soulovým cítěním Georgia či mladá interpretka bravurně ovládající saxofon Natalisax. Celým charitativním večerem provede opět známý moderátor Slávek Boura.

David Kraus

„Smyslem naší akce je spojit skvělý kulturní zážitek s přímou pomocí tam, kde je to nejvíce potřeba. Velmi si vážíme podpory ze strany kraje i vedení měst a obcí, bez nichž by byla příprava koncertu velmi složitá. Příběh Adámka z nedaleké Dubé nás oslovil a věříme, že díky nejenom výběru ze vstupného, ale i štědrosti diváků v rámci dobrovolného příspěvku dokážeme usnadnit jeho každodenní život,“ zve na koncert zpěvák a producent Martin France. Pro obyvatele Adámkova domovského města je navíc zajištěn speciální svozový autobus z Dubé, který diváky doveze na místo i zpět.

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TZ , France , Noc s hvězdami

Pane Šťastný, to snad nemyslíte vážně.

... a zda budou v pracovní době užívat alkohol či jiné, například omamné či návykové látky tak, aby byla jejich mysl čistá. .. představte si, že by tohle řekl vedoucí kamionové autodopravy řidičům. jsem Váš fanda a kde to jde tak za Vás dost bojuji, ale tohle je totální neobhajitelná hovadina.

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