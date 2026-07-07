Hrady CZ zahájí své letošní 21. putování na Točníku

Letošní 21. ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ, jenž jako jediný svého druhu spojuje špičku české i slovenské hudební scény s atmosférou historických památek, odstartuje v pátek a sobotu 10. a 11. července na Točníku u Prahy. Hradní „šňůra“ se dále během prázdnin přesune na Kunětickou horu, Švihov, letos zcela poprvé na Hlubokou nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a své letošní turné zakončí 29. a 30. srpna na Bezdězu. V pátek na Točníku vystoupí kapely Rybičky 48 a Mig 21, milovníci rapu ocení vystoupení Rytmuse. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na prodloužené sety kapely Mirai a Daniela Landy, chybět nebude Vypsaná Fixa, Lenny nebo Tomáš Klus. Festival Hrady CZ nabízí v ceně vstupenky možnost prohlídky hradů Točník a Žebrák zdarma během sobotního odpoledne, ta je samozřejmě limitovaná kapacitními možnostmi památek.
V pátek se areál se dvěma pódii s majestátním výhledem na hrad Točník otevře v půl čtvrté odpoledne, vystoupí zde dále „tanzmetaloví“ Trautenberk, žánrově kreativní Grey256 či popová kapela Vega Elektra. Své dvacáté narozeniny letos s návštěvníky festivalu oslaví největší karneval masek, který se koná jako součást programu v půl osmé večer. Každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ publikum skandováním vybere vždy tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2026, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a různé věcné ceny.
V sobotu se areál na loukách pod hradem Točník otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Dále se můžou fanoušci těšit na crazy-rockovou skupinu Harlej, crossoverové Krucipüsk, kombinující metal, rock a punk, písničkáře Xindla X, stále oblíbenější Brixtn, devadesátkový sound přivezou hradní nováčci Adaline. „V jednotlivých zastávkách festivalu Hrady CZ neděláme rozdíly, všude jedeme na sto dvacet procent a celý koncert se snažíme vždy dělat speciální. Místo nafukovací jahody mám připraveno jiné ,plavidlo‘, na kterém budu jezdit po lidech. Zároveň chystáme úplně novou scénu na míru pro Hrady CZ, půjde o velkou konstrukci našeho domácího bejváku, je to docela vychytávka,“ láká na festival Hrady CZ Mirai Navrátil.
Organizátoři festivalu opět spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky s festivalovou vstupenkou budou v sobotu odpoledne zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradů Žebrák a Točník dle kapacit památek. Ve všech areálech bude k dispozici kromě pestré nabídky občerstvení také rodinná zóna pro děti a rodiče, stan Playhouse s chill-out zónou a herními aktivitami pro odpočinek od festivalového ruchu nebo klasická hospoda s točeným pivem do skla a samozřejmě i různé volnočasové aktivity. Organizátoři festivalu také vyhlašují pro návštěvníky fotosoutěž o hodnotné ceny. Fotografie z letošního ročníku festivalu lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře (k dispozici v areálu festivalu) vkládat přímo z místa konání. Placení na festivalu bude letos opět probíhat formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky, jiná platba nebude na festivalu akceptována. Více info na https://www.hradycz.cz/prakticke/cashless/.
Ubytování na festivalu Hrady CZ je možné ve třech různých kategoriích. Nejvyšší level komfortu nabízí VIP kemp PLUS „hotelového standardu“ v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, úklidovými a cateringovými službami. I nadále lze využít klasické stanové městečko zdarma s toaletami, pitnou vodou a koši na odpad. K dispozici budou i návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.
Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (10. - 11. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (17. – 18. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (24. – 25. 7.), v Hluboké nad Vltavou v Jihočeském kraji (31. 7. – 1. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (7. - 8. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (14. - 15. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (21. - 22. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (28. - 29. 8.).
Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit přes NFCtron na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1300 korun, na sobotu 1400 korun, permanentku na oba dny pak za 2400 korun. Na místě bude vstupné stát 1400 korun na pátek, 1500 korun na sobotu a permanentka na oba dny 2600 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 900 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1700 korun, na místě pak za 1000 VIP ve kempu a za 1800 korun ve VIP kempu PLUS. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 3200 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 4000 korun, na místě pak za 3500 korun s VIP kempem a za 4300 korun s VIP kempem PLUS. V nabídce jsou do dne před akcí i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise za 5400 korun. Více na www.hradycz.cz.
INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA TOČNÍKU: Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X
TERMÍNY A MÍSTA:
10. - 11. 7. Točník
17. - 18. 7. Kunětická hora
24. - 25. 7. Švihov
31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou
7. - 8. 8. Veveří
14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí
21. - 22. 8. Bouzov
28. – 29. 8. Bezděz
Kompletní program festivalu Hrady CZ:
Točník 10. - 11. 7.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Grey256
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21
Sobota
10:30 vstup do areálu
Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:45 - 22:15 Mirai
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Kunětická hora 17. - 18. 7.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Grey256
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21
Sobota
10:30 vstup do areálu
Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:45 - 22:15 Mirai
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Švihov 24. - 25. 7.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Grey256
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21
Sobota
10:30 vstup do areálu
Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:45 - 22:15 Mirai
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Hluboká nad Vltavou 31. 7. - 1. 8.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21
Sobota
10:30 vstup do areálu
Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Grey256
20:45 - 22:15 Mirai
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Veveří 7. - 8. 8.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Grey256
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21
Sobota
10:30 vstup do areálu
Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:45 - 22:15 Mirai
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Hradec nad Moravicí 14. - 15. 8.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Grey256
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21
Sobota
10:30 vstup do areálu
Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:45 - 22:15 Mirai
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Bouzov 21. - 22. 8.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Grey256
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21
Sobota
10:30 vstup do areálu
Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:45 - 22:15 Mirai
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Bezděz 28. - 29. 8.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Grey256
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21
Sobota
10:30 vstup do areálu
Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:45 - 22:15 Mirai
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa
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