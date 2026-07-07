Hrady CZ zahájí své letošní 21. putování na Točníku

07.07.2026 11:46 | Komerční článek
autor: Tisková zpráva

Hudební festival Hrady CZ zahájí své letošní 21. putování na Točníku, vystoupí zde Daniel Landa, Mirai, Rybičky 48 nebo Mig 21. Dále se již tento pátek a sobotu představí Tomáš Klus, Trautenberk, Harlej, Vypsaná Fixa a další.

Hrady CZ zahájí své letošní 21. putování na Točníku
Foto: Hrady CZ
Popisek: Daniel Landa

Letošní 21. ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ, jenž jako jediný svého druhu spojuje špičku české i slovenské hudební scény s atmosférou historických památek, odstartuje v pátek a sobotu 10. a 11. července na Točníku u Prahy. Hradní „šňůra“ se dále během prázdnin přesune na Kunětickou horu, Švihov, letos zcela poprvé na Hlubokou nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a své letošní turné zakončí 29. a 30. srpna na Bezdězu. V pátek na Točníku vystoupí kapely Rybičky 48 a Mig 21, milovníci rapu ocení vystoupení Rytmuse. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na prodloužené sety kapely Mirai a Daniela Landy, chybět nebude Vypsaná Fixa, Lenny nebo Tomáš Klus. Festival Hrady CZ nabízí v ceně vstupenky možnost prohlídky hradů Točník a Žebrák zdarma během sobotního odpoledne, ta je samozřejmě limitovaná kapacitními možnostmi památek.

V pátek se areál se dvěma pódii s majestátním výhledem na hrad Točník otevře v půl čtvrté odpoledne, vystoupí zde dále „tanzmetaloví“ Trautenberk, žánrově kreativní Grey256 či popová kapela Vega Elektra. Své dvacáté narozeniny letos s návštěvníky festivalu oslaví největší karneval masek, který se koná jako součást programu v půl osmé večer. Každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ publikum skandováním vybere vždy tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2026, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a různé věcné ceny.

V sobotu se areál na loukách pod hradem Točník otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Dále se můžou fanoušci těšit na crazy-rockovou skupinu Harlej, crossoverové Krucipüsk, kombinující metal, rock a punk, písničkáře Xindla X, stále oblíbenější Brixtn, devadesátkový sound přivezou hradní nováčci Adaline. V jednotlivých zastávkách festivalu Hrady CZ neděláme rozdíly, všude jedeme na sto dvacet procent a celý koncert se snažíme vždy dělat speciální. Místo nafukovací jahody mám připraveno jiné ,plavidlo‘, na kterém budu jezdit po lidech. Zároveň chystáme úplně novou scénu na míru pro Hrady CZ, půjde o velkou konstrukci našeho domácího bejváku, je to docela vychytávka,“ láká na festival Hrady CZ Mirai Navrátil.

Organizátoři festivalu opět spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky s festivalovou vstupenkou budou v sobotu odpoledne zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradů Žebrák a Točník dle kapacit památek. Ve všech areálech bude k dispozici kromě pestré nabídky občerstvení také rodinná zóna pro děti a rodiče, stan Playhouse s chill-out zónou a herními aktivitami pro odpočinek od festivalového ruchu nebo klasická hospoda s točeným pivem do skla a samozřejmě i různé volnočasové aktivity. Organizátoři festivalu také vyhlašují pro návštěvníky fotosoutěž o hodnotné ceny. Fotografie z letošního ročníku festivalu lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře (k dispozici v areálu festivalu) vkládat přímo z místa konání. Placení na festivalu bude letos opět probíhat formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky, jiná platba nebude na festivalu akceptována. Více info na https://www.hradycz.cz/prakticke/cashless/.

Ubytování na festivalu Hrady CZ je možné ve třech různých kategoriích. Nejvyšší level komfortu nabízí VIP kemp PLUS „hotelového standardu“ v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, úklidovými a cateringovými službami. I nadále lze využít klasické stanové městečko zdarma s toaletami, pitnou vodou a koši na odpad. K dispozici budou i návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (10. - 11. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (17. – 18. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (24. – 25. 7.), v Hluboké nad Vltavou v Jihočeském kraji (31. 7. – 1. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (7. - 8. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (14. - 15. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (21. - 22. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (28. - 29. 8.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit přes NFCtron na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1300 korun, na sobotu 1400 korun, permanentku na oba dny pak za 2400 korun. Na místě bude vstupné stát 1400 korun na pátek, 1500 korun na sobotu a permanentka na oba dny 2600 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 900 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1700 korun, na místě pak za 1000 VIP ve kempu a za 1800 korun ve VIP kempu PLUS. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 3200 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 4000 korun, na místě pak za 3500 korun s VIP kempem a za 4300 korun s VIP kempem PLUS. V nabídce jsou do dne před akcí i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise za 5400 korun. Více na www.hradycz.cz.

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA TOČNÍKU: Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X

TERMÍNY A MÍSTA:

10. - 11. 7. Točník

17. - 18. 7. Kunětická hora

24. - 25. 7. Švihov

31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou

7. - 8. 8. Veveří

14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí

21. - 22. 8. Bouzov

28. – 29. 8. Bezděz

 

Kompletní program festivalu Hrady CZ:

 

Točník 10. - 11. 7.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Vega Elektra

18:15 - 19:15 Grey256

20:15 - 21:15 Trautenberk

22:45 - 00:00 Rybičky 48


 

Coca-Cola Stage

17:00 - 18:00 Rytmus

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Mig 21

 

Sobota

10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage

11:00 - 11:45 Adaline

13:15 - 14:15 Xindl X

15:45 - 16:45 Krucipüsk

18:15 - 19:15 Vypsaná fixa

20:45 - 22:15 Mirai

 

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Lenny

17:00 - 18:00 Brixtn

19:30 - 20:30 Harlej

22:30 - 00:00 Daniel Landa

 

Kunětická hora 17. - 18. 7.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Vega Elektra

18:15 - 19:15 Grey256

20:15 - 21:15 Trautenberk

22:45 - 00:00 Rybičky 48


 

Coca-Cola Stage

17:00 - 18:00 Rytmus

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Mig 21

 

Sobota

10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage

11:00 - 11:45 Adaline

13:15 - 14:15 Xindl X

15:45 - 16:45 Krucipüsk

18:15 - 19:15 Vypsaná fixa

20:45 - 22:15 Mirai

 

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Lenny

17:00 - 18:00 Brixtn

19:30 - 20:30 Harlej

22:30 - 00:00 Daniel Landa

 

Švihov 24. - 25. 7.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Vega Elektra

18:15 - 19:15 Grey256

20:15 - 21:15 Trautenberk

22:45 - 00:00 Rybičky 48


 

Coca-Cola Stage

17:00 - 18:00 Rytmus

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Mig 21

 

Sobota

10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage

11:00 - 11:45 Adaline

13:15 - 14:15 Xindl X

15:45 - 16:45 Krucipüsk

18:15 - 19:15 Vypsaná fixa

20:45 - 22:15 Mirai

 

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Lenny

17:00 - 18:00 Brixtn

19:30 - 20:30 Harlej

22:30 - 00:00 Daniel Landa

22:30 - 00:00 Daniel Landa

 

Hluboká nad Vltavou 31. 7. - 1. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Vega Elektra

18:15 - 19:15 Vypsaná fixa

20:15 - 21:15 Trautenberk

22:45 - 00:00 Rybičky 48


 

Coca-Cola Stage

17:00 - 18:00 Rytmus

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Mig 21

 

Sobota

10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage

11:00 - 11:45 Adaline

13:15 - 14:15 Xindl X

15:45 - 16:45 Krucipüsk

18:15 - 19:15 Grey256

20:45 - 22:15 Mirai

 

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Lenny

17:00 - 18:00 Brixtn

19:30 - 20:30 Harlej

22:30 - 00:00 Daniel Landa

 

Veveří 7. - 8. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Vega Elektra

18:15 - 19:15 Grey256

20:15 - 21:15 Trautenberk

22:45 - 00:00 Rybičky 48


 

Coca-Cola Stage

17:00 - 18:00 Rytmus

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Mig 21

 

Sobota

10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage

11:00 - 11:45 Adaline

13:15 - 14:15 Xindl X

15:45 - 16:45 Krucipüsk

18:15 - 19:15 Vypsaná fixa

20:45 - 22:15 Mirai

 

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Lenny

17:00 - 18:00 Brixtn

19:30 - 20:30 Harlej

22:30 - 00:00 Daniel Landa

 

Hradec nad Moravicí 14. - 15. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Vega Elektra

18:15 - 19:15 Grey256

20:15 - 21:15 Trautenberk

22:45 - 00:00 Rybičky 48


 

Coca-Cola Stage

17:00 - 18:00 Rytmus

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Mig 21

 

Sobota

10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage

11:00 - 11:45 Adaline

13:15 - 14:15 Xindl X

15:45 - 16:45 Krucipüsk

18:15 - 19:15 Vypsaná fixa

20:45 - 22:15 Mirai

 

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Lenny

17:00 - 18:00 Brixtn

19:30 - 20:30 Harlej

22:30 - 00:00 Daniel Landa

 

Bouzov 21. - 22. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Vega Elektra

18:15 - 19:15 Grey256

20:15 - 21:15 Trautenberk

22:45 - 00:00 Rybičky 48


 

Coca-Cola Stage

17:00 - 18:00 Rytmus

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Mig 21

 

Sobota

10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage

11:00 - 11:45 Adaline

13:15 - 14:15 Xindl X

15:45 - 16:45 Krucipüsk

18:15 - 19:15 Vypsaná fixa

20:45 - 22:15 Mirai

 

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Lenny

17:00 - 18:00 Brixtn

19:30 - 20:30 Harlej

22:30 - 00:00 Daniel Landa

 

Bezděz 28. - 29. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage

16:00 - 16:45 Vega Elektra

18:15 - 19:15 Grey256

20:15 - 21:15 Trautenberk

22:45 - 00:00 Rybičky 48


 

Coca-Cola Stage

17:00 - 18:00 Rytmus

19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek

21:30 - 22:30 Mig 21

 

Sobota

10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage

11:00 - 11:45 Adaline

13:15 - 14:15 Xindl X

15:45 - 16:45 Krucipüsk

18:15 - 19:15 Vypsaná fixa

20:45 - 22:15 Mirai

 

Kooperativa Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 Lenny

17:00 - 18:00 Brixtn

19:30 - 20:30 Harlej

22:30 - 00:00 Daniel Landa

Psali jsme:

Festival Hrady CZ oznamuje kompletní line-up svých osmi zastávek po celé republice
Festival Hrady CZ zakončí letošní putování v pátek a sobotu na Bezdězu
Hudební festival Hrady CZ tento pátek a sobotu dobude hrad Bouzov
Hrady CZ rozezní Hradec nad Moravicí s Kabátem, Richardem Krajčem nebo Wanastowými Vjecmi

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

http://www.hradycz.cz

https://www.hradycz.cz

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TZ , Hrady CZ

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Rozdělení společnosti

Podle vás je viníkem prezident, který má nejsilnější mandát ze všech politiků? Podle mě jí rozdělují úplně všichni. Každý se stará jen o své voliče a zbytek pohrdá nebo se o názory jiných nezajímá. A celou tu taškařici kolem odjezdu do NATO, způsobili obě strany. Mohlo to vše fungovat jako dosud a b...

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