Toto je expert ČT? Máca házel pánské vtipy o ministrovi, teď hrozí

Vystupování Romana Mácy na sociálních sítích v posledních dnech vyvolalo debatu nejen mezi novináři, ale i na sociálních sítích. Pozornost vzbudily především jeho příspěvky na adresu ministra životního prostředí Igora Červeného.
Pozornost vzbudil hlavně jeho víkendový komentář k fotografii z návštěvy ministra životního prostředí Igora Červeného v Olomouckém kraji, kam jej doprovázel propíraný zaměstnanec ministerstva Adam Šejna. „Kdepak asi zajíček Adam tráví noci, když si ho čmelák Igor bere na výjezdy? Co, Adame? Už si tě čmelák Igor vzal na pokoj? Už ti ukázal to svoje žihadlo? Je to tvůj šéf a za ten flek na ministerstvu se mu musíš hezky odvděčit a být hodný chlapec,“ napsal Máca doslova na Facebook.
Mnohým přišel komentář nechutný, a nedůstojný člověka, který se prezentuje jako bezpečnostní analytik, a v tomto oboru často vystupuje i ve zpravodajských pořadech České televize. V minulosti sice působil v Institutu pro politiku a bezpečnost, jeho součástí však několik let není. Největší prosluslosti dosáhl v časech svého působení v neziskovce Evropské hodnoty, kdy dostával často prostor v pořadu 168 hodin. Nyní působí ve spolku Štít demokracie, který spoluzakládal společně s datovým vědcem Petrem Ludwigem a Antonínem Pášmou z Milionu chvilek.
Během víkendu se k tématu vedla tradiční debata na sociálních sítích.
K osobě Romana Mácy se vyjádřila i novinářka Angelika Bazalová. „Mácu si zvou veřejnoprávní média jako hosta do vysílání a nazývají ho bezpečnostním analytikem. Údajný fact-checker, který šíří ty nejobludnější pomluvy,“ napsala.
Podle Bazalové Máca „není žádný bezpečnostní analytik“, ale „bakalář z UP“, tedy Univerzity Palackého v Olomouci, kde podle ní tři roky studoval rozvojová studia. Kritizovala také to, že podle ní za sebou nemá žádnou seriózní vědeckou práci, která by odůvodňovala, aby byl veřejně označován za bezpečnostního analytika. „Jako takzvaný bezpečnostní analytik se etabloval díky svému působení v think tanku Evropské hodnoty,“ dodala Bazalová.
Právě způsob, jakým veřejnoprávní média Romana Mácu prezentují a zvou do vysílání, podle ní ilustruje problémy, které dlouhodobě veřejnoprávnímu vysílání vytýká. Označila to za jeden z důvodů, proč podle jejího názoru veřejnoprávní média v současné podobě nemají opodstatnění. „Další důvod, proč veřejnoprávní média zrušit bez náhrady,“ uzavřela.
Toto je expert České televize?
V pondělí ale na Mácovy příspěvky upozornila novinářka Barbora Koukalová na serveru Expres.cz. A ve svém textu mimo jiné napsala, že si Česká televize do svých zpravodajských relací zve „údajného bezpečnostního analytika, jehož pozadí a reálné vzdělání nikdo nezná“, a který podle ní ve svých příspěvcích „označil Igora Červeného a Adama Šejnu za homosexuály“. A otevřela otázku, zda je podobné vystupování slučitelné s jeho rolí komentátora ve veřejnoprávní televizi.
Její text Máca neponechal bez reakce, na svém facebookovém profilu následně odmítl, že by byl expertem České televize, a napsal, že s ní nemá žádný pracovněprávní ani podobný vztah. Autorku vyzval k omluvě a úpravě článku.
Později přidal ještě pohrůžku v souvislosti s fotografií u článku. Jeho podobenka ve vyšívance je prý duševním vlastnictvím ukrajinského fotografa a jeho kamaráda Leonida Ševčuka. Pokud s ním vydavatelství nemá uzavřenou smlouvu, bude to prý řešit sám.
Ma jaře ltošního roku na sebe Máca upozornil také v souvislosti s internetovými útoky na poradkyní premiéra Natálií Vachatovou. Na Seznam Médium zveřejnil text o jejím dřívějším působení a rodinných vazbách na Rusko, tématu se následně věnovala i další média. Později vyzval veřejnost, aby ze zahraničí posílala drobné finanční částky Společnosti na obranu svobody projevu, jejímž zakladatelem je Daniel Vávra, vůči němuž Máca na sociálních sítích dlouhodobě vystupuje. Na účet spolku poté dorazil malý obnos z Ghany a Máca následně volal po tom, aby Vachatová kvůli připravovanému zákonu o zahraničním vlivu zasáhla.
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