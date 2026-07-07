Kde usedne Pavel? Zeman připomíná, že politik by neměl být směšný

Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře lídrů NATO. Pozval ho turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle původního plánu jde za Česko na akci i premiér Babiš s manželkou.
Ing. Pavel Spirov, PhD
Právem tureckého prezidenta jako hostitele je pozvat na neformální večeři v Ankaře koho chce. Ale pozval-li Pavla Erdogan, ne vláda ČR, mělo by být přítomným zřejmé, že tam @prezidentpavel nemluví za ČR a přítomen je jen z benevolence Erdogana. ČR tam reprezentuje @AndrejBabis.… https://t.co/IQSGo2DlVe pic.twitter.com/C8yvvJEIPl— Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 7, 2026
Poslanec Pavel Růžička (ANO) reagoval na komentář, že je čas napravit ústavní omyl a vrátit přímou volbu prezidenta. „Něco na tom bude,“ napsal na síti X.
Něco na tom bude. ?????? pic.twitter.com/2hVZbX2N2g— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) July 7, 2026
Navíc se podivuje: „A co jim chce pan prezident jako „lídr opozice“ tak důležitého sdělit? Nevíte náhodou? Já jako místopředseda Výboru pro obranu to netuším, ale třeba mi poradíte.“
A co jim chce pan prezident jako „lídr opozice“ tak důležitého sdělit? Nevíte náhodou? Já jako místopředseda Výboru pro obranu to netuším, ale třeba mi poradíte. ??— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) July 7, 2026
„Turecký prezident pozval českého prezidenta na dnešní večeři lídrů delegací. Protokol je napsaná zdvořilost. O organizátorech summitu si tedy můžeme myslet, že zdvořilí jsou. Nechci si moc představovat, co si myslí oni o nás,“ vyjádřil se Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí.
Turecký prezident pozval českého prezidenta na dnešní večeři lídrů delegací. Protokol je napsaná zdvořilost. O organizátorech summitu si tedy můžeme myslet, že zdvořilí jsou. Nechci si moc představovat, co si myslí oni o nás. https://t.co/nSEPsgNxr0— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) July 7, 2026
„Tak nám hoši odletěli. A každý svým letadlem. Premiér povede českou delegaci, bude sedět u jednacího stolu, absolvuje pracovní večeře a bude rozhodovat o věcech, které se nás všech týkají. Nezbývá než doufat, že bude hájit především zájmy České republiky a jejích občanů. A naše bruselská vládní podržtaška? Ta odletěla také. Ve svém letadle. Jen její role bude zřejmě o něco skromnější, místo u hlavního stolu to nejspíš jistí druhá řada. Kde přesně, to se nechme překvapit. Tak snad bude po Ankaře brzy. A hlavně snad bude po tom nekonečném politickém divadle, kdy se víc cestuje a pózuje, než řeší skutečné problémy lidí. My ostatní se mezitím vrátíme do svého běžného života,“ napsala na svém facebookovém účtu politická aktivistka a zdravotní sestra Petra Rédová.
Komentátor Petr Holec publikoval: „Před odletem na NATO prezident Pavel řekl, že neví, u jakého stolu bude v Ankaře sedět. Prý už je vybraný.“
Před odletem na NATO @prezidentpavel řekl, že neví, u jakého stolu bude v Ankaře sedět. Prý už je vybraný?? pic.twitter.com/lNrT8p6I1p— PetrHolec (@PetrHolec) July 7, 2026
Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil: „Politik může být milován, politik může být nenáviděn, ale politik nikdy nesmí být směšný.“
A aby nebylo pochyb, kterého politika myslí, přidal ke svému příspěvku fotografii s prezidentskou standartou.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku