Kde usedne Pavel? Zeman připomíná, že politik by neměl být směšný

07.07.2026 15:28 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Turci jsou zdvořilí, ale co si o nás asi tak myslí? Ostrá kritika i debaty o porušení diplomatického protokolu doprovázejí účast prezidenta Petra Pavla na neformální večeři lídrů NATO, kam ho osobně pozval jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan.

Kde usedne Pavel? Zeman připomíná, že politik by neměl být směšný
Foto: Repro ČT24
Popisek: Prezident Pavel na brífinku před odletem do Ankary na summit NATO

Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře lídrů NATO. Pozval ho turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle původního plánu jde za Česko na akci i premiér Babiš s manželkou.

Ing. Pavel Spirov, PhD

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
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„Právem tureckého prezidenta jako hostitele je pozvat na neformální večeři v Ankaře, koho chce. Ale pozval-li Pavla Erdogan, ne vláda ČR, mělo by být přítomným zřejmé, že tam prezident nemluví za ČR a přítomen je jen z benevolence Erdogana. ČR tam reprezentuje Andrej Babiš. Český prezident vytváří jeden trapas za druhým. Do Babišovy delegace se vecpal skrz Ústavní soud. Na neformální večeři v Ankaře skrz tureckého prezidenta. Zde patrně vznikl mimořádně trapný moment, kdy se nechtěný Pavel vnucoval skrz Erdogana, který z hlediska protokolu patrně nemůže kolegu prezidenta úplně zaignorovat a musel na poslední chvíli vyřešit "kam s ním". Ostuda za ostudou,“ soudí europoslanec Ondřej Dostál.

 

 

Poslanec Pavel Růžička (ANO) reagoval na komentář, že je čas napravit ústavní omyl a vrátit přímou volbu prezidenta. „Něco na tom bude,“ napsal na síti X.

 

 

Navíc se podivuje: „A co jim chce pan prezident jako „lídr opozice“ tak důležitého sdělit? Nevíte náhodou? Já jako místopředseda Výboru pro obranu to netuším, ale třeba mi poradíte.“

 

 

„Turecký prezident pozval českého prezidenta na dnešní večeři lídrů delegací. Protokol je napsaná zdvořilost. O organizátorech summitu si tedy můžeme myslet, že zdvořilí jsou. Nechci si moc představovat, co si myslí oni o nás,“ vyjádřil se Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí.

 

 

„Tak nám hoši odletěli. A každý svým letadlem. Premiér povede českou delegaci, bude sedět u jednacího stolu, absolvuje pracovní večeře a bude rozhodovat o věcech, které se nás všech týkají. Nezbývá než doufat, že bude hájit především zájmy České republiky a jejích občanů. A naše bruselská vládní podržtaška? Ta odletěla také. Ve svém letadle. Jen její role bude zřejmě o něco skromnější, místo u hlavního stolu to nejspíš jistí druhá řada. Kde přesně, to se nechme překvapit. Tak snad bude po Ankaře brzy. A hlavně snad bude po tom nekonečném politickém divadle, kdy se víc cestuje a pózuje, než řeší skutečné problémy lidí. My ostatní se mezitím vrátíme do svého běžného života,“ napsala na svém facebookovém účtu politická aktivistka a zdravotní sestra Petra Rédová.

Komentátor Petr Holec publikoval: „Před odletem na NATO prezident Pavel řekl, že neví, u jakého stolu bude v Ankaře sedět. Prý už je vybraný.“

 

 

Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil: „Politik může být milován, politik může být nenáviděn, ale politik nikdy nesmí být směšný.“

A aby nebylo pochyb, kterého politika myslí, přidal ke svému příspěvku fotografii s prezidentskou standartou.

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Článek obsahuje štítky

Dostál , Holec , Kalousek , Pavel , Růžička , večeře , Zeman , summit NATO , Turecko , Erdoğan , Rédová

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Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Rady ENVI

Jaký význam má ta rada ENVI? Upřímně vůbec netuším, co je to za radu. Když ale tvrdíte, že už konečně vnímá, že GD v původním nastavení nahrává Číně, znamená to, že se tak něco změní a GD v původní podobě bude zrušen? Kdo ho vlastně ještě brání a kdo naopak změnil názor, v tom nějak nejste konkrétní...

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Peníze vydané na Pavlův výlet do Ankary by měly být naúčtovány ústavním soudcům. , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemolik , 07.07.2026 16:04:39
Naúčtovány ústavním soudcům k osobní úhradě, aby si pavlovští soudci uvědomili, že každé rozhodnutí má i svoji ekonomickou stránku a že nelze zneužívat postavení soudce k prosazování zhoubných parciálních zájmů nepřátel demokracie.

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