Nadace ČEZ: Roztoky mají první Oranžový přechod

Komunikace je páteřní spojnicí mezi městem, přilehlými obcemi a Prahou a denně po ní projede bez mála 7 000 vozidel. Kvalitní nasvícení přechodu pro chodce tak nejen zvýší bezpečnost přecházejících, ale umožní i včasnou reakci řidičů, zvláště pak za snížené viditelnosti a hlavně po setmění. Celá realizace projektu přišla Roztoky na zhruba 245 000 korun. Přímo na nové osvětlení přechodu městu přispěla Nadace ČEZ částkou 120 000 korun.
Ulice Lidická prochází celým městem a pomyslně ho rozděluje na dvě části, přičemž přechod se nachází v samotném centru Roztok. Místní ho využívají pokud se potřebují například dostat do lékárny, na poštu či když si potřebují něco vyřídit na městském úřadě, případně si nakoupit v supermarketu. Musí přes něj přejít i pokud míří do domu s pečovatelskou službou, základní školy, základní umělecké školy a areálu Sokola, případně když se vracejí zpět. Původně byl přitom osvětlen jen z jedné strany, a to pouze díky nedaleké lampě veřejného osvětlení. Realizací přímého nasvícení přechodu se tak podařilo vedení města zvýšit bezpečnost přecházejících osob na základě uplatnění principu „vidět a být viděn“, který je klíčový pro snížení nehodovosti na přechodech.
Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek o maximální výši 120 000 korun je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu obce. Bezpečnost na rušných komunikacích nejen v blízkosti škol, školek a další veřejných institucí tak mají města a obce možnost ovlivnit už od roku 2013, kdy byl grant vyhlášen poprvé.
„V duchu základního bezpečnostního hesla na silnicích „Vidět a být viděn“ se tak snažíme pravidelně pomáhat městům a obcím řešit nejkritičtější místa jejich dopravní infrastruktury. Zásadní jsou pro nás statistiky, které dokládají, že moderní osvětlení přechodu zvyšuje bezpečnost chodců o 65 procent. Proto přirozeně podporujeme místa, kde se ve větší míře vyskytují děti. Oranžový sloup už se stal symbolem bezpečného a dobře nasvíceného přechodu pro chodce,“ doplňuje Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
Od roku 2013 již bylo v rámci České republiky zrealizováno 319 projektů Oranžových přechodů za 41,2 milionu korun. Slovo projekt je správně, neboť někde se za stejnou částku podařilo, když to dovolovaly technické podmínky, nasvítit přechodů více. Ve Středočeském kraji na 41 projektů připadá 5 187 124 korun.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Více informací na www.nadacecez.cz.
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