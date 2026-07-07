Kdo platí? Kociánová umělcům připomněla zbraně i dotace

Moderátor Marek Eben se na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) strefoval do ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). „Když slavíte šedesáté výročí, což mně se stalo, tak je to náročné. Musíte pozvat všechny, co máte rádi, a nesmíte na nikoho zapomenout. A pak musíte pozvat i ty, co úplně pozvat nechcete. A doufat, že nepřijdou,“ řekl na festivalu.
Moderátorka Martina Kociánová zareagovala na svém facebookovém účtu. „I zaregistrovala jsem, že značná část naší společnosti žije tím, co se událo v Karlových Varech. Moderátor M. Eben si udělal legraci – nejmenovitě – z ministra kultury O. Klempíře (za spontánního aplausu). Za mě: "Dělejme si legraci ze všech a prakticky ze všeho..." Trochu mě ruší, že ten humor jde na adresu ministerstva kultury, které už desítky let přerozděluje naše peníze. Takže pokud si někdo bere od ministerstva každoročně desítky milionů a dělá si z něj legraci, mě zajímá jen do té míry, že na ten "humor" přispívám každý rok – ať chci, nebo nechci... A pokud jde o další diskutované výroky našich hereckých a jiných "elit". Doporučuji vaší pozornosti a vzpomínce, že v roce 2019 napsalo na 40 českých a slovenských herců dopis vedení KV festivalu, že se nezúčastní, pokud bude hlavním sponzorem Česká zbrojovka, protože zbraně jsou fuj. Přemýšlím, kolik z nich v posledních letech přispělo na granátomet Přemysl, tank Tomáš a přivazovali se k dronům. Takže si tedy užijme toho, že tady byl Dustin Hoffman a neměl přechytralé řeči. Jak úlevné…,“ soudí moderátorka.
V minulosti umělci protestovali proti sponzoringu zbrojařské firmy
Ve svém příspěvku narážela na známý fakt, že červenci 2019 vyvolalo partnerství KVIFF s Českou zbrojovkou kontroverzi mezi částí české a slovenské umělecké obce. Téměř čtyři desítky režisérů, herců a producentů zaslaly vedení festivalu otevřený dopis, v němž vyjádřili nesouhlas s tím, aby zbrojařská firma byla hlavním partnerem akce. Podle signatářů obchodní politika společnosti neodpovídá idejím festivalu zaměřeného na kulturu a umění. Mezi podepsanými byli například režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová, Vladimír Michálek, Juraj Nvota a Vít Klusák nebo herci Jana Plodková, Anna Šišková, Anna Geislerová a Zuzana Kronerová.
Protest vyvolal reakce jak na festivalu, tak v médiích. Vedení KVIFF partnerství hájilo s tím, že si váží spolupráce s tradičními českými firmami, které pomáhají udržet kvalitu akce. Česká zbrojovka tehdy festival podporovala sloganem „We love shooting“, který někteří kritizovali pro jeho dvojsmyslnost. Je ho totiž možné přeložit buď jako „Milujeme natáčení“, ale také „Milujeme střílení“. Festival nakonec sponzorství udržel a ročník proběhl bez bojkotu ze strany většiny umělců.
Zatímco někteří umělci viděli v partnerství konflikt zájmů, jiní, jako herec Petr Čtvrtníček, se k protestu stavěli sarkasticky a ironicky.
Sbírky na zbraně teď podporují
Po vypuknutí války na Ukrajině začala řada českých umělců podporovat sbírky na vojenský materiál a zbraně. Výraznou roli hraje herec Ondřej Vetchý, který je spoluzakladatelem a tváří spolku Skupina D, jenž organizuje sbírky na drony pro ukrajinskou armádu a další vojenskou pomoc. Vybral už stovky milionů korun. Spolek získal také podporu vysokých představitelů české armády. Loni jeho aktivity začala prověřovat Vojenská policie. Uzavřela však vyšetřování s tím, že nedošlo k trestnému činu. Armáda ale ještě může udělit kázeňský postih.
Další umělci přispěli například v rámci iniciativy Dárek pro Putina. Zapojili se i herci Tomáš Měcháček a Jan Nedbal, kteří věnovali výhry z charitativních soutěží.
K Ebenovým slovům na probíhajícím ročníku KVIFF se vyjádřil i komentátor Petr Holec. „No, on by taky ministr kultury mohl zapomenout poslat štědrou dotaci placenou i těmi, které lepševici z Varů označují za “kretény”, to když mají slušný den. A mimochodem: když festival vlastní miliardáři, nechtěli by to frajersky zaplatit celý? Pak nikoho z nesprávný strany nemusejí zvát a můžou si to udělat 100% hodnotový,“ napsal na síti X.
“Když slavíte šedesáté výročí, což mně se stalo, tak je to náročné. Musíte pozvat všechny, co máte rádi, a nesmíte na nikoho zapomenout. A pak musíte pozvat i ty, co úplně pozvat nechcete. A doufat, že nepřijdou,“ řekl na festivalu ve Varech Marek Eben v narážce na @OtoKlempir!?…— PetrHolec (@PetrHolec) July 5, 2026
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