ŘVC: Nové čekací stání pro malá plavidla u plavební komory Praha-Modřany

Modernizace přinesla zlepšení podmínek pro bezpečné vyvázání lodí při čekání na proplavení lodí turistů vyplouvajících z Prahy směrem na Vrané nad Vltavou a představuje další krok ke zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu na vodní cestě. Původní čekací stání v dolní vodě bylo určeno zejména pro velké lodě a již neodpovídalo rostoucím nárokům rekreační plavby.
Nově vybudované stání proto nabízí výrazně vyšší kapacitu i bezpečnost a umožňuje pohodlné odbavení většího počtu plavidel. V horní vodě je široké koryto a malá rychlost proudění vody, takže vybudování pevného čekacího stání není nutné.
„Máme velkou radost, že se podařilo toto důležité místo modernizovat a uvést do plného provozu. Modřanská komora patří mezi nejvytíženější na dolní Vltavě a nové čekací stání výrazně zvyšuje komfort i bezpečnost pro rekreační lodě. Reagujeme tím na dlouhodobě rostoucí zájem o plavbu a posouváme služby na odpovídající úroveň,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Navíc pokračujeme v systematickém doplňování čekacích stání i na dalších komorách, aby byla celá pražská i středočeská část Vltavy plně připravena na současné i budoucí potřeby vodní turistiky,“ dodává.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Modřanská plavební komora je významnou součástí Vltavské vodní cesty a ve své moderní podobě slouží plavbě od roku 1984. Její vybudování umožnilo celoroční splavnost Vltavy až k Radotínu a dále směrem k Vranému nad Vltavou. Komora překonává spád 2,5 metru a dlouhodobě patří mezi klíčové body rekreační plavby v Praze.
Nové čekací stání v dolní vodě vzniklo instalací šesti nových daleb, které doplnily ty stávající, čímž se jejich celkový počet zvýšil na devět. Dalby jsou vybaveny úvaznými prvky a propojeny ocelovou lávkou o délce 20 metrů. Přístup na lávku je zajištěn výhradně z lodí pomocí žebříků, což zvyšuje bezpečnost provozu a jasně vymezuje účel stání. Součástí vybavení je také komunikační zařízení pro spojení s velínem plavební komory a odpovídající plavební značení.
„Realizace probíhala převážně z vody, což minimalizovalo dopad na okolí. Jsme rádi, že se podařilo stavbu dokončit bez zásadních omezení pro veřejnost a zároveň v požadované kvalitě. Výsledkem je moderní a funkční řešení, které bude dlouhodobě dobře sloužit vodákům,“ uvádí Martin Paukner, stavbyvedoucí společnosti SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Celkové stavební náklady dosáhly 21,4 milionu Kč bez DPH a projekt byl financován Státním fondem dopravní infrastruktury. Zhotovitelem byla společnost SMP Vodohospodářské stavby, a.s., člen Skupiny VINCI Construction CS.
Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.
Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště i remorkér BESKYDY.
