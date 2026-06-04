MHMP: Tradiční Rodinný den hlavního města Prahy se uskuteční již v neděli

Ten každoročně propojuje rodiny, městské organizace, spolky, kulturní instituce i firmy, které zde představí program nejen pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na celý den plný zábavy, pohybu, tvoření a inspirace pro trávení volného času. Akce je pro veřejnost zcela zdarma. Detaily k programu jsou k dispozici ZDE.
Již v neděli 7. června se od 13.00 do 19.00 hodin mohou Pražané a další návštěvníci metropole těšit na tradiční Rodinný den. Čekat na ně bude ve spodní části Výstaviště Praha bohatý program, který obsáhne divadlo, hudbu, sportovní aktivity, kreativní dílny, workshopy, ukázky činnosti organizací i interaktivní zóny pro děti. „Rodina je tím nejpevnějším základem každé společnosti. Jsem rád, že hlavní město může prostřednictvím Rodinného dne nabídnout prostor, kde mohou rodiče, děti i prarodiče strávit společný čas, něco nového zažít, naučit se, a především být spolu. V dnešní uspěchané době jsou právě společné zážitky jednou z nejcennějších věcí, které si můžeme navzájem darovat. Věřím, že si každý návštěvník odnese z Výstaviště nejen dobrou náladu, ale také krásné vzpomínky,“ přibližuje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Součástí programu bude například oblíbený nezávislý loutkový soubor s hravými představeními pro děti Buchty a loutky nebo Dřevěné divadlo s poetickými a výtvarně výraznými divadelními inscenacemi. Nově bude pro návštěvníky připraveno vedle hlavního podia také divadelní a hudební podium.
„Rodina je to nejdůležitější, co v životě máme, a společně strávený čas je často to nejcennější, co si můžeme navzájem dát. Rodinný den je proto příležitostí užít si společný čas, potkat se a objevit, co všechno Praha rodinám nabízí. Vedle bohatého programu pro děti budou na místě také naše Zahrada pro duši i Centrum sociálních služeb Praha. Návštěvníci se tak budou moci zapojit do workshopů, získat užitečné informace o prevenci duševního zdraví a dozvědět se víc o možnostech podpory, které Praha nabízí. Věřím, že si každý odnese nejen hezký zážitek, ale i inspiraci nebo pomocnou ruku pro sebe či své blízké, protože v Praze je pomoc na dosah,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.
Opět nebude chybět soutěž s názvem Rodinný pas, která návštěvníky provede jednotlivými stanovišti. Účastníci při ní budou moci sbírat razítka za splněné úkoly a výzvy a za jejich dokončení získají na závěr odměnu. Po celé odpoledne budou pro rodiny připraveny koncerty různých kapel, například Taliraw, Jiný metro nebo Jay Austin, dále také společné bubnování s Adamovými bubny, oblíbená divadelní představení i interaktivní program první pomoci pro děti.
„Program je letos tak nabitý, že si skoro nejsem jistý, jestli děti stihnou všechno, co budou chtít vyzkoušet. A to je podle mě ta nejlepší pozvánka,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Je připraven i zcela jedinečný program pro všechny návštěvníky, například 18metrová mobilní „raketa“ s virtuální realitou nabídne všem zájemcům cestu do vesmíru a pohled na Zemi očima astronautů, k dispozici budou také dětská hřiště, pískoviště, lanový hrad, skateplaza, bikepark i klidné zóny v parku.
Na tanečním podiu se představí desítky dětí a mladých talentů z pražských domů dětí a mládeže, tanečních škol a sportovních klubů. K vidění budou irské a moderní tance, street dance, gymnastika, aerobik, mažoretky, rock and roll, pěvecké sbory i ukázky karate.
Děti si na různých stáncích budou moci vyzkoušet mimo jiné Trénink malých astronautů s ESA ESERO Česká republika, zapojit se do orientační hry s Venku.app, stát se Hrdiny šifer, objevovat svět robotiky s Bee-Botem nebo si užít zábavné pracovní listy v Maroldově panorámatu.
Součástí akce bude i bohatá gastro nabídka od street foodu přes sladké dobroty až po různé exotické nápoje, kromě toho budou k dispozici lidem také různé food trucky či kavárny. Vstup na Rodinný den je pro veřejnost zdarma, detaily k programu a další informace jsou k dispozici na stránkách Výstaviště Praha. Hlavní město chce zároveň poděkovat všem partnerům, kteří se na organizaci Rodinného dne podílí.
Mapu areálu Rodinného dne naleznete ZDE.
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