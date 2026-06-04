Finanční správa: Firmy, které nejvíce přispěly do veřejných rozpočtů

Firmy zařazené do žebříčku TOP 100 odvedly v roce 2025 do státního rozpočtu dohromady téměř 93 miliard korun. Prvních deset společností přispělo více než 52 miliardami korun.
Žebříček TOP 100 připomíná význam daně z příjmů právnických osob jako jednoho z klíčových příjmů veřejných rozpočtů. Firmy tak svými daňovými odvody významně přispívají k financování veřejných služeb, investic i dalšího rozvoje.
„Žebříček TOP 100 potvrzuje, že odpovědný přístup firem k daňovým povinnostem má přímý dopad na fungování státu. Finanční správa chce být v tomto směru partnerem, který firmám usnadňuje plnění povinností prostřednictvím moderních a digitálních nástrojů, větší srozumitelnosti i předvídatelného prostředí,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Vedle významného daňového přínosu patří mnohé z těchto firem také mezi důležité zaměstnavatele a investory. Jejich role tak dalece přesahuje oblast veřejných financí. Finanční správa přitom oceňuje nejen výši daňových odvodů, ale také odpovědný a transparentní přístup. Právě ten přispívá ke stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, které je důležité pro stát i ekonomiku jako celek.
Seznam všech 100 největších plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2025 je dostupný zde*: Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 100).
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