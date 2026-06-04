Finanční správa: Firmy, které nejvíce přispěly do veřejných rozpočtů

06.06.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na vyhlášení výsledků 24. ročníku žebříčku TOP 20 největších plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2025 navazuje zveřejnění přehledu TOP 100. Ten připomíná, že vedle největších jmen stojí za daňovým výnosem státu i širší okruh firem, jejichž odpovědný přístup má konkrétní dopad na fungování veřejného prostoru.

Finanční správa: Firmy, které nejvíce přispěly do veřejných rozpočtů
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Firmy zařazené do žebříčku TOP 100 odvedly v roce 2025 do státního rozpočtu dohromady téměř 93 miliard korun. Prvních deset společností přispělo více než 52 miliardami korun.

Žebříček TOP 100 připomíná význam daně z příjmů právnických osob jako jednoho z klíčových příjmů veřejných rozpočtů. Firmy tak svými daňovými odvody významně přispívají k financování veřejných služeb, investic i dalšího rozvoje.

„Žebříček TOP 100 potvrzuje, že odpovědný přístup firem k daňovým povinnostem má přímý dopad na fungování státu. Finanční správa chce být v tomto směru partnerem, který firmám usnadňuje plnění povinností prostřednictvím moderních a digitálních nástrojů, větší srozumitelnosti i předvídatelného prostředí,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Vedle významného daňového přínosu patří mnohé z těchto firem také mezi důležité zaměstnavatele a investory. Jejich role tak dalece přesahuje oblast veřejných financí. Finanční správa přitom oceňuje nejen výši daňových odvodů, ale také odpovědný a transparentní přístup. Právě ten přispívá ke stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, které je důležité pro stát i ekonomiku jako celek.

Seznam všech 100 největších plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2025 je dostupný zde*: Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 100).

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https://financnisprava.gov.cz

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Finanční správa , TZ

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak je možné, že vás jako europoslance nepustili do budovy?

Napsal jste, že jste do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku nedojel. Přístup blokovala policie. To jako nepustili ani další? Nebo myslíte, že to vás jako kritika nepustili účelově? Jak je to vůbec možné?

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