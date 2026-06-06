Pavlovo „přepadení vlády“. Kolář se vložil do sporu a schytal to

Mezi Hradem a ministerstvem zahraničí to opět vře. O slovo se přihlásil Jindřich Forejt. Ten má jako bývalý hradní protokolář zkušenosti s tím, jak to chodí v sídle prezidenta, a teď jako poradce ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vnímá i situaci v Černínském paláci. V sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
„Zajímalo by mě, jaká taktika pana prezidenta zatím je, jestli vůbec nějaká, protože tyto kroky dostávají vládu pod neuvěřitelný tlak. Ten tlak vyvíjí on, pochopitelně ho přenáší na média, aby ho následně mohl interpretovat jako tlak veřejnosti. Když někoho dostáváte pod tlak, tak zpravidla nemůžete očekávat, že docílíte svého. Myslím si, že to není úplně rozumné, není to ani ohleduplné, a hlavně já v tom nevidím žádný přínos. Prezidentovo chování začíná působit více než zvláštně, ale co je mnohem horší: postrádá smysluplnou a pro Českou republiku přínosnou strategii. Měl by spíše nabídnout olivovou ratolest, jeho pondělní přepadení vlády ale není způsob, kterým se to dělá. Za přítomnosti hlavy státu na jednání vlády navíc platí pravidlo, že to zasedání řídí. Snaha řešit něco takto zásadního tímto způsobem mi připadá absolutně zbytečná a velmi kontraproduktivní, byť samozřejmě jde o jeho pravomoc,“ prohlásil Jindřich Forejt.
Konstatoval také, že kdyby se na summitu objevili premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Petr Pavel ve dvou českých kolonách, ostatní tomu nebudou rozumět.
„Lidé, kteří summit organizují, mají již velké zkušenosti a zaběhnutý režim. Jednání probíhají v nějakém protokolárním pořadí, je zde příjezd jedné kolony za druhou. A teď si představte, že tam budou dvě kolony České republiky. Jedna bude převážet premiéra, druhá bude převážet prezidenta. Vypadali bychom jako zvláštní stát, jehož postoj není jasný. Jako když vstanete a polovinu vlasů si učešete, zatímco druhá půlka zůstane neučesaná. Nikdo to nebude chápat,“ nechal se slyšet Forejt.
Když si Forejtova slova přečetl prezidentův poradce Petr Kolář, nemohl k tomu mlčet.
„Tvrzení, že by prezident měl schůzi vlády řídit, je nesmysl. Podle Ústavy řídí schůze vlády premiér a prezident má právo účastnit se jí. Právo schůzím vlády i předsedat měl prezident podle předchozích československých ústav, podle současné nikoliv,“ konstatoval Kolář.
A nabídl ještě jednu reakci.
„Na summitech NATO v roce 2004 (Istanbul) a 2018 (Brusel) byli prezident i premiér společně. V Istanbulu Klaus a Špidla, v Bruselu Zeman a Babiš. V obou případech vedl delegaci prezident,“ poznamenal Kolář.
Dovolím si dvě faktické poznámky.— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) June 6, 2026
1. Tvrzení, že by prezident měl schůzi vlády řídit, je nesmysl. Podle Ústavy řídí schůze vlády premiér a prezident má právo účastnit se. Právo schůzím vlády i předsedat měl prezident podle předchozích československých ústav, podle současné…
Pod Kolářovým příspěvkem na sociální síti X se rozjela živá diskuse.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Kdyby měl prezident normální poradce, tak už má dávno letenku do Ankary v kapse. Ale vystoupit s prohlášením ‚já v každém případě jedu, vedu delegaci a když budete hodní, tak vás vezmu s sebou‘ nemělo od začátku šanci na úspěch... Jako já chápu, kšefty se nehejbou, akcie padají, jste nervózní a děláte chyby. Ale možná méně je někdy více...,“ napsal další z diskutujících.
Prezident Pavel se dočkal i označení „komunistická onuce“.
„Jak Klaus, tak i Zeman byli osobnosti. A i kdyby jim premiér nebyl sympatický, věděli, že musí mluvit jednotně. Ta vaše komunistická onuce tohle pravidlo nectí.“
Došlo i na pohled opačné strany.
„Premiér Babiš v roce 2018 neměl s účastí prezidenta na summitu problém. A co se na summitu řešilo? V podstatě to samé, co se bude řešit letos. Ale letos jsou prostě samotné vztahy uvnitř vlády ‚rozkolísané‘. A víme proč a víme kvůli komu,“ naznačila diskutující Helena Schusterová.
A prezident Pavel se dočkal ještě důraznějšího zastání.
„Trapný rozhovor, překrucující fakta. PP se nemá za co omlouvat, útočil Macinka. Problém podobný napadení Ukrajiny Ruskem,“ napsala Milena Olivková, skeptická informatička.
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