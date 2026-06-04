MŽP: Výbor OP Spravedlivá transformace jednal v Mostě o dalším postupu programu

„Operační program Spravedlivá transformace přináší do uhelných regionů konkrétní projekty a postupně proměňuje jejich podobu. Monitorovací výbor nyní navázal na dosavadní práci a potvrdil další kroky, které se soustředí na obnovu území po těžbě nebo modernizaci vzdělávání a nově i podporu dostupného bydlení. Tímto krokem posilujeme praktickou realizaci programu v uhelných regionech a jeho zaměření na jejich dlouhodobý rozvoj,“ říká vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Jan Kříž.
Hlavní část zasedání se soustředila na nastavení podmínek pro výběr projektů v nově vyhlášených oblastech podpory. Diskuse se zaměřila mimo jiné na obnovu území po těžbě uhlí, kde se počítá s rozvojem návštěvnických středisek propojených s hornickým dědictvím a proměnou krajiny. Podpora má přispět k rozvoji návštěvnické infrastruktury a environmentálního vzdělávání v dotčených lokalitách i povědomí o proměně těchto území.
Výbor zároveň projednal aktuální stav čerpání programu – již byly schváleny projekty za 36 mld. Kč, to je 91 % celkové alokací programu. Ministerstvo životního prostředí na základě dosavadních výsledků doporučuje pokračování cílené podpory uhelných regionů i v programovém období po roce 2028.
Výbor schválil kritéria pro zastřešující projekty Státního fondu životního prostředí ČR, jejichž cílem je zjednodušení administrace programu a realizace podpory prostřednictvím širších projektových rámců.
Další schválenou oblastí byla podpora zavádění nástrojů umělé inteligence do výuky na středních školách. Cílem této podpory je systémová úprava obsahu výuky prostřednictvím AI a virtuální reality, včetně vytvoření sítě koordinátorů, proškolení pedagogů a vybavení škol odpovídajícími technologiemi.
Vedle rozhodovacích bodů se výbor věnoval také průběžnému stavu implementace programu a strategických projektů. Diskuse se zaměřila na čerpání financí, naplňování stanovených milníků i další plánované výzvy. Program OP ST je zaměřen na podporu transformace v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, tedy v regionech zasažených útlumem těžby uhlí.
Výbor byl seznámen i s dalším harmonogramem vyhlašování výzev, kdy žadatele čeká ještě pět témat v osmi výzvách s celkovou alokací 930 mil. Kč.
Součástí jednání byly informace k dalším průřezovým tématům programu. Členové výboru se věnovali postupu realizace iniciativy RE:START, budoucnosti kohezní politiky po roce 2028 a aktivitám platformy Just Transition Platform Working Group zaměřené na budoucnost spravedlivé transformace. Výbor se věnoval také monitoringu naplňování základních podmínek programu a kontrolní činnosti.
V průběhu zasedání byly rovněž představeny informace o harmonogramu připravovaných výzev a o veřejné komunikaci programu. Jednání doplnily návštěvy projektů realizovaných v regionu Mostu, které účastníkům přiblížily konkrétní dopady podpory v území.
Účastníci měli možnost navštívit například rekonstruované kulturně vzdělávací centrum Repre nebo se seznámit s aktivitami zaměřenými na posílení sociální stability území formou komentované procházky parkem. Druhý den zasedání byl věnován dalším návštěvám v regionu, mimo jiné projektu Green Mine zaměřeného na revitalizaci a resocializaci lomu ČSA, revitalizovanému území Bílina po Ervěnickém koridoru nebo obnově vybraných kulturních památek a objektů Podkrušnohorského technického muzea.
Operační program Spravedlivá transformace je financován z Fondu spravedlivé transformace, který je součástí politiky soudržnosti EU.
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