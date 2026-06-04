ČEZ: Motivační program Prokopa Diviše zná v Hradci své vítěze

06.06.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2025/2026, který společnost ČEZ Distribuce vyhlásila již podesáté pro studenty elektrooborů partnerských středních škol Skupiny ČEZ, zná své vítěze také v Hradci Králové. Do programu se opět zapojila Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hradební ulici.

ČEZ: Motivační program Prokopa Diviše zná v Hradci své vítěze
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Na slavnostním vyhlášení v Městské hudební síni převzalo devět nejlepších studentů diplomy a symbolické šeky jako ocenění za své celoroční výsledky. Finanční odměny dosahovaly výše 16 000, 11 000 a 7 000 korun podle umístění ve třech elektrooborech. Oceněni byli také nejlepší účastníci elektronické verze programu Prokop Digiš, která letos proběhla již potřetí.

Motivační program Prokopa Diviše je určen studentům elektrotechnických a elektroenergetických oborů napříč republikou. Jeho hlavním cílem je motivovat mladé lidi k výborným studijním výsledkům i k aktivitám nad rámec běžné výuky – například účasti v odborných soutěžích či zapojení do mimoškolních projektů. Studenti během celého školního roku sbírají body za studijní výsledky i další odborné aktivity.

„Motivační program Prokopa Diviše je mezi našimi studenty dlouhodobě velmi populární. Každoročně je o něj velký zájem. Studenti si díky němu rozšiřují své znalosti v oboru a finanční odměny pro ně představují příjemnou motivaci navíc,“ říká ředitel školy Mgr. Miroslav Tobyška.

Program byl poprvé vyhlášen ve školním roce 2016/2017 pro pět partnerských škol. Od druhého ročníku se stabilně zapojuje deset středních škol z celé České republiky – z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. V průběhu deseti let se do programu zapojilo přibližně 12 700 studentů, z toho letos 1 400. Elektronická varianta Prokop Digiš za tři roky přilákala celkem 1 309 účastníků, letos 562.

ČEZ Distribuce spolupracuje s odbornými školami dlouhodobě a systematicky podporuje technické vzdělávání. Cílem této spolupráce je nejen motivovat studenty ke kvalitním výkonům, ale také přispět k přípravě budoucích odborníků v energetice.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě školy – kromě hradecké školy také Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice.

Výsledky motivačního programu za školní rok 2024-25, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební

 Učební obory H obor Elektrikář

  1. místo – Felcman Ondřej
  2. místo – Balcar Richard
  3. místo – Drašnar David

Studijní obory L obor Mechanik elektrotechnik

  1. místo – Matoušek Jan
  2. místo – Smetana Jan
  3. místo – Javůrek Jiří

Studijní obor M obor Elektrotechnika

  1. místo – Smolař Filip
  2. místo – Pomezný Matěj
  3. místo – Svoboda Stanislav

Skupina ČEZ různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. Kromě Motivačního programu Prokopa Diviše například pro ně pořádá Distribuční maturitu, a to hned na třech místech - Hradci Králové, Ostravě a Kladně. Dalšími jsou energetická (Elektrárna Ledvice) a jaderná (Temelín a Dukovany) maturita. Velmi populární je soutěž „Vím proč“, o nejlépe natočený a vysvětlený pokus popisující některý z fyzikálních  jevů, do které se mohou zapojit i žáci ze základních škol.  Přímo ČEZ Distribuce pak má  i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu.  Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. 

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