ČEZ: Motivační program Prokopa Diviše zná v Hradci své vítěze

Na slavnostním vyhlášení v Městské hudební síni převzalo devět nejlepších studentů diplomy a symbolické šeky jako ocenění za své celoroční výsledky. Finanční odměny dosahovaly výše 16 000, 11 000 a 7 000 korun podle umístění ve třech elektrooborech. Oceněni byli také nejlepší účastníci elektronické verze programu Prokop Digiš, která letos proběhla již potřetí.
Motivační program Prokopa Diviše je určen studentům elektrotechnických a elektroenergetických oborů napříč republikou. Jeho hlavním cílem je motivovat mladé lidi k výborným studijním výsledkům i k aktivitám nad rámec běžné výuky – například účasti v odborných soutěžích či zapojení do mimoškolních projektů. Studenti během celého školního roku sbírají body za studijní výsledky i další odborné aktivity.
„Motivační program Prokopa Diviše je mezi našimi studenty dlouhodobě velmi populární. Každoročně je o něj velký zájem. Studenti si díky němu rozšiřují své znalosti v oboru a finanční odměny pro ně představují příjemnou motivaci navíc,“ říká ředitel školy Mgr. Miroslav Tobyška.
Program byl poprvé vyhlášen ve školním roce 2016/2017 pro pět partnerských škol. Od druhého ročníku se stabilně zapojuje deset středních škol z celé České republiky – z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. V průběhu deseti let se do programu zapojilo přibližně 12 700 studentů, z toho letos 1 400. Elektronická varianta Prokop Digiš za tři roky přilákala celkem 1 309 účastníků, letos 562.
ČEZ Distribuce spolupracuje s odbornými školami dlouhodobě a systematicky podporuje technické vzdělávání. Cílem této spolupráce je nejen motivovat studenty ke kvalitním výkonům, ale také přispět k přípravě budoucích odborníků v energetice.
Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě školy – kromě hradecké školy také Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice.
Výsledky motivačního programu za školní rok 2024-25, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební
Učební obory H obor Elektrikář
- místo – Felcman Ondřej
- místo – Balcar Richard
- místo – Drašnar David
Studijní obory L obor Mechanik elektrotechnik
- místo – Matoušek Jan
- místo – Smetana Jan
- místo – Javůrek Jiří
Studijní obor M obor Elektrotechnika
- místo – Smolař Filip
- místo – Pomezný Matěj
- místo – Svoboda Stanislav
Skupina ČEZ různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. Kromě Motivačního programu Prokopa Diviše například pro ně pořádá Distribuční maturitu, a to hned na třech místech - Hradci Králové, Ostravě a Kladně. Dalšími jsou energetická (Elektrárna Ledvice) a jaderná (Temelín a Dukovany) maturita. Velmi populární je soutěž „Vím proč“, o nejlépe natočený a vysvětlený pokus popisující některý z fyzikálních jevů, do které se mohou zapojit i žáci ze základních škol. Přímo ČEZ Distribuce pak má i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ.
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